Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, - Financial Times

Венгрия на встрече послов стран ЕС выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники.

"На состоявшейся вчера встрече послов стран ЕС Венгрия, которая уже наложила во вторник вето на пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", – говорится в публикации.

"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", - прокомментировал чиновник ЕС, проинформированный о ходе встреч.

Читайте также: Венгрия отказалась тренировать украинских военных в рамках миссии ЕС: "Хотим двигаться к миру"