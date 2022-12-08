Венгрия выступила против нового пакета санкций ЕС в отношении РФ, - Financial Times
Венгрия на встрече послов стран ЕС выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в четверг издание Financial Times со ссылкой на источники.
"На состоявшейся вчера встрече послов стран ЕС Венгрия, которая уже наложила во вторник вето на пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для предоставления оружия Украине и другим странам", – говорится в публикации.
"Они ведут себя сложно везде, где только можно. Это становится достаточно предсказуемым", - прокомментировал чиновник ЕС, проинформированный о ходе встреч.
Топ комментарии
+36 Oleksii Pilevych
показать весь комментарий08.12.2022 12:25
+34 Константин #510851
показать весь комментарий08.12.2022 12:25
+23 Мобильный крематорий
показать весь комментарий08.12.2022 12:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
обгрунтування - несподівані роботи, або зупинки роботи компресорних станцій через відсутність енергетичних потужностей саме на цій ділянці
Українці мають сидіти у холоді та без електрики, а ці курви так відбудуться?!
Если венгры действительно были бы несогласны с таким поведением своих лидеров - они бы протестовали у себя. И где протесты?
в одкб накуй гоніть їх....
воля або смерть.
це гасло звучить віками
.
Союзнички долбанные...🦍🦍🦍💀💀💀
Угорщина буде шкодити не тільки Україні але і ЄС б вона схиляє ЄС на бік Росії.
самая перваю и обьемная гуманитарка пришла от грузии. наши грузини под бахмутам погибают.
еще претензии у вас?
- Выступление рейхсфюрера Генриха Гиммлера в Штеттине 13 июля 1941 года