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Новости Война
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"Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в тяжелых боях сегодня украинцы борются за свободу для всех в Европе.

Об этом глава государства заявил в видеовыступлении на торжественной церемонии объявления списка Politico 28, передает Цензор.НЕТ.

Лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не одного себя, а общую волю, общую мечту, общую цель его народа. Так мы живем в Украине. Мы максимально объединены и поэтому максимально крепки. Мы сосредоточены на защите нашей независимости и потому достигаем своих целей", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня в тяжелых боях, ценой многих жизней украинцы борются за свободу для всех в Европе.

"Для меня честь представлять всех этих людей, всех украинцев, и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели. Ради победы Украины в этой войне. Ради восстановления Украины. Ради полноценного присоединения Украины к сообществу европейских народов – к нашему с вами Европейскому союзу ... Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

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Зеленский Владимир (20268)


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Топ комментарии
+15
Иди в сраку, падла.
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08.12.2022 13:06
+14
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08.12.2022 13:05
+11
И шашлыки с шаурмой жрёт.
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08.12.2022 13:12
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08.12.2022 13:05 Ответить
Иди в сраку, падла.
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08.12.2022 13:06 Ответить
щось не так?
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08.12.2022 13:09 Ответить
Воно не так.
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08.12.2022 13:11 Ответить
не розхитуйте рояль, нам на ньому ще перемогу святкувати.Заспокійтеся, посьорбайте рибного супчику.
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08.12.2022 13:13 Ответить
Так там же не игра, а имитация, как и всё что делает это недоразумение и ошибка папы саши. Так что ни чего страшного.
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08.12.2022 13:16 Ответить
Рейган теж імітував ядерний напад на СРСР, та й нічого, претензій нема.
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08.12.2022 13:20 Ответить
Да вы, батенька ни как шаурмы с ЗЕлёной травкой накушались, раз сравниваете ПОЛИТИКА РЕЙГАНА с паяцем без высшего образования зеленским.
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08.12.2022 14:35 Ответить
ты говоришь, ты сравниваешь.
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08.12.2022 14:40 Ответить
Да вы никак СОВРАМШИ. Товарисчь майор.
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08.12.2022 14:45 Ответить
ты сравнил Рейгана с Зеленским.
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08.12.2022 14:47 Ответить
Разве?
Вернёмся к истокам, так сказать.



Так там же не игра, а имитация, как и всё что делает это недоразумение и ошибка папы саши. Так что ни чего страшного.

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Рейган теж імітував ядерний напад на СРСР, та й нічого, претензій нема.

Ваше?
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08.12.2022 14:49 Ответить
Я констатировал факт, что оба человека являются артистами разговорного жанра, имитаторами. Причём их дарования мной не были подвергнуты качественному сравнению, поскольку занятие это глупое. Это как бы сравнивать Шекспира и Френсиса Скотта Фицджеральда.
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08.12.2022 14:55 Ответить
ти майор, не поняв, що він погоджується з тим,
що він найвпливовіший
а в чому?????
шольц його посилає
орбан взагалі поклав на нього...
в чому його впливовість?
в тому що привів у владу аферистів і зрадників
чи в тому що переділ тіньового бізнесу видає за боротьбу з корупцією
може перестали качати ліву нафту, газ,
перестали копати бурштин
може пропала контробанда????
до перемоги ми прийдемо з ЗСУ а не з ним
краще скажи в яку країну це ******** буде тікати, як що встигне
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08.12.2022 13:26 Ответить
Согласен, но мировая история ещё не знала, что бы во власти было СТОЛЬКО аферистов и предателей, сколько у Зеленского и его партии Слуга народа.
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08.12.2022 14:38 Ответить
Времена всегда одинаковые. Не делайте круглые глаза на потеху публике, как жена Мертвечука.
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08.12.2022 14:42 Ответить
Я не оспорил времена, и я не сделал глаза круглыми вы натурально ошибаетесь, я ясно выразился, что Мировая история не знала что бы во власти было СТОЛЬКО аферистов и предателей, сколько у Зеленского и его партии Слуга народа. Готовы оспорить?
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08.12.2022 14:44 Ответить
Дубль два для альтернативно одарённых - мировая история развивается по спирали и всё что вы видите сейчас, она уже знала и уже было.
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08.12.2022 14:45 Ответить
В вашей альтернативной одарённости я не сколько не сомневаюсь. Приведите примеры, когда в истории и в какой стране сразу во власти было СТОЛЬКО аферистов и предателей, как собрал вокруг себя Зеленский. В цифрах и фактах.
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08.12.2022 14:47 Ответить
А судьи кто? Вы вольны кого ни попадя назвать аферистом, ну и я тоже.
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08.12.2022 14:49 Ответить
Опять бла бла бла?
Я вообще то стараюсь не кормить тролей, ни парашных, ни заподляцких, но бывает делаю исключение, что бы повеселиться.
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08.12.2022 14:52 Ответить
Я и не сомневался, что вы каждому столбу веселитесь, могли и не отчитываться.
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08.12.2022 14:58 Ответить
Т.е., других аргументов у вас нет? Я так и думал.
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08.12.2022 18:56 Ответить
аргументы обезьянам не подаю.
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08.12.2022 21:02 Ответить
А, что вы, убогий, тогда подаёте арахамии? Ну, вместо аргументов, что вы ему подаёте?
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08.12.2022 21:53 Ответить
Скажите, вы умственно недоразвиты от рождения или это у вас развилось в какой то определенный момент вашей жизни? Падение на годову, удар по голове, влияние единого шмарафона или что то иное?
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08.12.2022 22:25 Ответить
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08.12.2022 22:46 Ответить
Я понял, понял ( только не напрягайте свой гладкий мозг), что вы умственно недоразвиты от рождения.
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08.12.2022 23:08 Ответить
...
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08.12.2022 23:11 Ответить
ти Йов, не поняв, що Іісус погоджується з тим,
що він найвпливовіший
а в чому?????
Тебе він посилає
На твоіх дітей взагалі поклав...
в чому його впливовість?
в тому що привів до себе аферистів і зрадників, які продали його за 30 *********?
чи в тому що переділ релігійного бізнесу видає за боротьбу з гріхом
може так званим апостолам перестали качати гроші з християн ,
перестати торгувати хрестами та іконами
може пропали брехуни у християн????Як може труп стати живим?
До перемоги ми прийдемо з Пілатом а не з ним
краще скажи в яку країну цей єврейський сектант буде тікати, як що встигне
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08.12.2022 14:31 Ответить
В видосиках.
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08.12.2022 14:36 Ответить
Думаю в своем мозгу Боневтик уже давно победил, закончил войну и живет в мире
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08.12.2022 13:11 Ответить
И шашлыки с шаурмой жрёт.
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08.12.2022 13:12 Ответить
ии єтаа. гасподь гасподь..
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08.12.2022 14:33 Ответить
Українці сильна,мужня і розумна нація,надіюсь без зелених і інших комедіантів
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08.12.2022 13:06 Ответить
не розхитуйте рояль, нам на ньому ще перемогу святкувати.
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08.12.2022 13:11 Ответить
Ну якщо ця істота так сказала, то буде навпаки.
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08.12.2022 13:06 Ответить
Как-то я себя не чувствую дуже объеднаним с чуваком на Порше за 100к
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08.12.2022 13:06 Ответить
Бо у Вас з ним різний моральний поріг
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08.12.2022 13:09 Ответить
Він в мене прсто є
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08.12.2022 13:10 Ответить
Якщо спалимо Москву і Кремль то без сумнівів...
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08.12.2022 13:10 Ответить
"мир" в глазах мы уже "увидели" шашлыки уже "пожарили" Лучше бы помалкивал, Нострадамус хренов
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08.12.2022 13:10 Ответить
шо ви хочте? жарити овець під час складнощів та загроз рекомендує Біблія.
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08.12.2022 13:15 Ответить
а до чого тут це?
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08.12.2022 18:50 Ответить
а до чого шашлики?
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08.12.2022 21:06 Ответить
А ви уявіть собі вираз облич редакторів таймс через два роки, коли вони дізнаються, що їхнього найвпливовішого лідора ********** 2022, посадили довічно в Україні за статтями державна зрада, розкрадання гуманітарки, розкрадання в особливо великих розмірах тощо.
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08.12.2022 13:15 Ответить
Та да, в нас же стільки тих президентів(та навіть посадовців на декілька ланок нижче) посадили за всю історію - аж перелічити неможливо...
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08.12.2022 13:18 Ответить
Ви якісь реально скажені, я хз. По-перше, як вже вірно зазначили, жодного "папередніка" не те що не посадили, але й ні до відповідальності не притягнули. Жодного. Ви мені хочете сказати, що усі ці кучми/порошенкі менше розкрадали, ніж зеленські? Що, сурьозно? Ви мені хочете сказати, що ***** не напав би при порошенках, "стінах яценюка" та інших мегапроектах? Якщо хочете когось покарати, то карайте не тих, хто зараз підтримує країну, а тих, хто реально прагнув зробити її "федеральним округом" - Чугунія, Азірова та всю рабсіанську гоп-компанію. Чи вони при папередниках не сиділи у Верховній Раді?
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08.12.2022 14:08 Ответить
Іди нахєр манкурт. Зєбався з країни, обравши нам клоуна преZeдентом, а тепер якісь претензії пред'являєш. Чи тобі нагадати прізвище того мудака, який на свій піар витрачає 2 млрд на рік, коли половина країни без даху над головою? Чи тобі нагадати прізвище дятла, який під час ковіду будував дороги на цвинтарі замість закупівлі ліків у лікарні? Так як крадуть при цій зеленій гниді, ще ніколи не крали з бюджету України, однак таким дебілам нічого не докажеш. До речі, що заважає моносброду посадити папєрєдніков? Бізнес інтереси льовочкіна-дєрьмака?
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08.12.2022 22:53 Ответить
Коли я "з'******", презедентом був Ющ, так шо мімо кассы. Ще більше зедочєк став та пєрдачєлло свій штопай.
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08.12.2022 23:06 Ответить
США, В.Британіє зніміть вже нарешті у цього зеленого криворагульного чмошника-малороса, запроданця-наркомана, корону Бога - не підходить вона йому !!!
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!




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08.12.2022 13:15 Ответить
"бога"?
ахаха
та нема і не було ніяких богів!
поняв?
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08.12.2022 13:36 Ответить
не пойняв ...
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08.12.2022 13:40 Ответить
А також найбільш поважаючими і тримаючими данне слово!

(одразу згадуємо хто брав на себе забовязання перед Байденом розблокувати конкурси до антикорупційних структур і що з цього вийшло)
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08.12.2022 13:19 Ответить
Зечмо , в решу чергу Перемога над рашистськими свинособаками.
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08.12.2022 13:23 Ответить
..шось зовсім, якось не потрібна похвала "гнучкої випадкової Найвеличнівшивої посередності"..
- якось обійдемося без шмаркатих-зелених...
або міняйся вже, нарешті, і вичищай бєнєві стайні від бень-дермаків-арахнід-деркачів-смаглюк-верещук.............. і повертай вільні Українські медіа у телепростір, без найвеличнівшивої цензури....
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08.12.2022 13:23 Ответить
Верю, что в 24 году весна придет и будут сажать зелень - начиная от клоуна...
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08.12.2022 13:43 Ответить
промакашка бєнін......А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля.....
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08.12.2022 14:13 Ответить
Миру з кацапами не буде апріорі, хіба що при повному розвалі росії.
Тому потрібно не про мир говорити, а про реальність, так от вона така, що у кого сильна армія, той має майбутнє.
Нам потрібне переоснащення армії по натівським стандартам, демонтаж російської церкви в Україні, реальна боротьба з корупцією, а не імітація і тотальне вигнання усього рашистського з нашої землі.
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08.12.2022 14:14 Ответить
Верю , что до Украинцев дойдет, что они натворили в 19 году и что из себя представляет Оманский Осел и его кодла и примут меры....иначе пи....ц, как там сказал хозяин Нарика беня" я продам Украину за 5 лярдов..."
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08.12.2022 14:39 Ответить
 
 