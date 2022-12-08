"Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в тяжелых боях сегодня украинцы борются за свободу для всех в Европе.

Об этом глава государства заявил в видеовыступлении на торжественной церемонии объявления списка Politico 28, передает Цензор.НЕТ.

Лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не одного себя, а общую волю, общую мечту, общую цель его народа. Так мы живем в Украине. Мы максимально объединены и поэтому максимально крепки. Мы сосредоточены на защите нашей независимости и потому достигаем своих целей", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня в тяжелых боях, ценой многих жизней украинцы борются за свободу для всех в Европе.

"Для меня честь представлять всех этих людей, всех украинцев, и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели. Ради победы Украины в этой войне. Ради восстановления Украины. Ради полноценного присоединения Украины к сообществу европейских народов – к нашему с вами Европейскому союзу ... Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - добавил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

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