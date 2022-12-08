"Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в тяжелых боях сегодня украинцы борются за свободу для всех в Европе.
Об этом глава государства заявил в видеовыступлении на торжественной церемонии объявления списка Politico 28, передает Цензор.НЕТ.
Лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он или она представляет не одного себя, а общую волю, общую мечту, общую цель его народа. Так мы живем в Украине. Мы максимально объединены и поэтому максимально крепки. Мы сосредоточены на защите нашей независимости и потому достигаем своих целей", - сказал президент.
Зеленский отметил, что сегодня в тяжелых боях, ценой многих жизней украинцы борются за свободу для всех в Европе.
"Для меня честь представлять всех этих людей, всех украинцев, и направлять нашу общую волю ради общей мечты, ради общей цели. Ради победы Украины в этой войне. Ради восстановления Украины. Ради полноценного присоединения Украины к сообществу европейских народов – к нашему с вами Европейскому союзу ... Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - добавил глава государства.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.
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Вернёмся к истокам, так сказать.
Так там же не игра, а имитация, как и всё что делает это недоразумение и ошибка папы саши. Так что ни чего страшного.
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Рейган теж імітував ядерний напад на СРСР, та й нічого, претензій нема.
Ваше?
що він найвпливовіший
а в чому?????
шольц його посилає
орбан взагалі поклав на нього...
в чому його впливовість?
в тому що привів у владу аферистів і зрадників
чи в тому що переділ тіньового бізнесу видає за боротьбу з корупцією
може перестали качати ліву нафту, газ,
перестали копати бурштин
може пропала контробанда????
до перемоги ми прийдемо з ЗСУ а не з ним
краще скажи в яку країну це ******** буде тікати, як що встигне
Я вообще то стараюсь не кормить тролей, ни парашных, ни заподляцких, но бывает делаю исключение, что бы повеселиться.
що він найвпливовіший
а в чому?????
Тебе він посилає
На твоіх дітей взагалі поклав...
в чому його впливовість?
в тому що привів до себе аферистів і зрадників, які продали його за 30 *********?
чи в тому що переділ релігійного бізнесу видає за боротьбу з гріхом
може так званим апостолам перестали качати гроші з християн ,
перестати торгувати хрестами та іконами
може пропали брехуни у християн????Як може труп стати живим?
До перемоги ми прийдемо з Пілатом а не з ним
краще скажи в яку країну цей єврейський сектант буде тікати, як що встигне
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!
ахаха
та нема і не було ніяких богів!
поняв?
(одразу згадуємо хто брав на себе забовязання перед Байденом розблокувати конкурси до антикорупційних структур і що з цього вийшло)
- якось обійдемося без шмаркатих-зелених...
або міняйся вже, нарешті, і вичищай бєнєві стайні від бень-дермаків-арахнід-деркачів-смаглюк-верещук.............. і повертай вільні Українські медіа у телепростір, без найвеличнівшивої цензури....
Тому потрібно не про мир говорити, а про реальність, так от вона така, що у кого сильна армія, той має майбутнє.
Нам потрібне переоснащення армії по натівським стандартам, демонтаж російської церкви в Україні, реальна боротьба з корупцією, а не імітація і тотальне вигнання усього рашистського з нашої землі.