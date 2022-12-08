Ожидаем, что через 5 лет будет создан противоракетный щит Европы, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что планируемая европейская система противоракетной обороны будет создана в течение следующих пяти лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Правительство сейчас ведет переговоры с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения", - сказал Шольц.

14 стран ЕС выразили заинтересованность в создании европейского противоракетного щита.

Ранее Шольц заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

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