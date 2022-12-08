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Ожидаем, что через 5 лет будет создан противоракетный щит Европы, - Шольц

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что планируемая европейская система противоракетной обороны будет создана в течение следующих пяти лет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Правительство сейчас ведет переговоры с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения", - сказал Шольц.

14 стран ЕС выразили заинтересованность в создании европейского противоракетного щита.

Ранее Шольц заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия стремится стать гарантом европейской безопасности, - Шольц

оружие (10203) ПВО (2727) Евросоюз (17089) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+11
протиракетний щит Європи вже існує і працює - це Сили Оборони України.. це якщо хтось ще й досі у носі долбиться і розмірковує
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08.12.2022 15:12
+6
Предлагаю активно начать с Украины
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08.12.2022 14:52
+6
Ще є китайці, півн. корейці, іранці....
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08.12.2022 14:54
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Не переживайте, пуйлу через год уже нечем будет пулять.
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08.12.2022 14:41 Ответить
Ще є китайці, півн. корейці, іранці....
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08.12.2022 14:54 Ответить
Это ваше желание, а не реальность. Даже не беря во внимание наличие баллистических ракет у Ирана и Китая, в рф ЕЖЕМЕСЯЧНО производят новые ракеты. Сбитая Х101-я на прошлой неделе, изготовлена уже в 22- м. Так что ракеты у рф будут.
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08.12.2022 17:57 Ответить
Ох уж эта предвыборная кампания...
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08.12.2022 14:46 Ответить
Предлагаю активно начать с Украины
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08.12.2022 14:52 Ответить
Нічого собі вони тормознулись -- добре шо є США .
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08.12.2022 14:55 Ответить
а сможете "пятилетку за 3 года!" ? )))
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08.12.2022 14:59 Ответить
Смішні ви чувачки. Якби не Україна, то вже затискаючи перерізану горлянку дивилися б в останні хвилини свого життя, як нелюди гвалтують ваших жінок. За шість років вони ракетний щит побудують)))
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08.12.2022 15:07 Ответить
меркель, перелогинься)))

Якщо Німеччині нічого не загрожує, тоді навіщо витрачати бабло на ППО? На зброю взагалі? Сьогодні тестували систему цивільного оповіщення, нащо?)

І я до речі щось не бачив, щоб в світовому праві і міжнародних відносинах вважалося нормою бомбити держави з корумпованим урядом. Кого хто тут вибрав, це є суверенне право народу України!
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08.12.2022 17:42 Ответить
Это так люди думают на бытовом уровне. Точно так же большиство в Украине считало, что рф не вторгнется в Украину. И что? Начиналось все не с Украины. Начиналось с Небензи в ООН-где "НАТО- прочь на границы 1991 года. И как пример для европейцев( шоб шевелильсь)- "взять Киев за три дня". "Возьмем Украину, все обделаются и мы восстановим Варшавский договор", в современном виде как ОДКБ. И политики в Европе это прекрасно понимают.
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08.12.2022 18:04 Ответить
протиракетний щит Європи вже існує і працює - це Сили Оборони України.. це якщо хтось ще й досі у носі долбиться і розмірковує
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08.12.2022 15:12 Ответить
Очікуємо

Очкуємо?
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08.12.2022 15:15 Ответить
Капєц їба..нуті )))) хто буде Європу ракетами закидувати ? Китай ? сосії вже на той момент вже не буде.
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08.12.2022 15:21 Ответить
Мабуть, Шольц щось таки переплутав, не Щит, а асфальт новий⁉️⁉️⁉️⁉️

Рахаміє🐷🙈із «трудягами», поможе з бітумом, він вкурсі де «наофшорити»👍👍його, він на карті покаже‼️🇺🇦❤️⚔️💯👍👍👍
А Щит, то після шашликів, десь так….
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08.12.2022 15:26 Ответить
лучше нам оружия больше и современнее дали чтоб мы орду перемолотили тогда и щит не нужен будет
падет основа всего террора и угроз в мире с уничтожением раши
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08.12.2022 15:34 Ответить
Є варіант, що він не знадобиться
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08.12.2022 15:40 Ответить
Дуже оперативно як на розвинуту Європу...
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08.12.2022 16:05 Ответить
ku*wa, а коли про це говорив Трамп, то його ви його називали навіженим
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08.12.2022 16:16 Ответить
А що, за його розумінням, Україна - це Азія?..
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08.12.2022 16:22 Ответить
а шо трубой сев потока2 нельзя отбивать ракеты?
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08.12.2022 17:17 Ответить
Ворог 5 років чекати не буде
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08.12.2022 18:13 Ответить
в отличие от "наших" в ес планы пишут не только для распилов. и - на удивление - сначала чего-то обговаривают с профильными предприятиями, перед тем как, а не "мы тут с товарищами посовещались и решили"
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08.12.2022 18:30 Ответить
З наших кісток той щит буде. Європейці кажуть: Нащо нам ці рускоговорящі мільйони? От вам і єврей ********** в Україні. Де ще, президент єврей? крім Ізраілю. Ну де?
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08.12.2022 21:27 Ответить
 
 