Ожидаем, что через 5 лет будет создан противоракетный щит Европы, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что планируемая европейская система противоракетной обороны будет создана в течение следующих пяти лет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
"Правительство сейчас ведет переговоры с производителями разных систем, чтобы подготовить конкретные решения", - сказал Шольц.
14 стран ЕС выразили заинтересованность в создании европейского противоракетного щита.
Ранее Шольц заявил, что риск того, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие в войне против Украины, снизился в ответ на международное давление.
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+11 Danilo Kosmina #241992
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Якщо Німеччині нічого не загрожує, тоді навіщо витрачати бабло на ППО? На зброю взагалі? Сьогодні тестували систему цивільного оповіщення, нащо?)
І я до речі щось не бачив, щоб в світовому праві і міжнародних відносинах вважалося нормою бомбити держави з корумпованим урядом. Кого хто тут вибрав, це є суверенне право народу України!
Очкуємо?
Рахаміє🐷🙈із «трудягами», поможе з бітумом, він вкурсі де «наофшорити»👍👍його, він на карті покаже‼️🇺🇦❤️⚔️💯👍👍👍
А Щит, то після шашликів, десь так….
падет основа всего террора и угроз в мире с уничтожением раши