Взрывы на российских аэродромах произошли из-за низкого уровня подготовки военных РФ, - ВСУ
Вероятной причиной взрывов на российских авиабазах стал низкий уровень подготовки российских военных.
Об этом говорится в сообщении на странице Вооруженных сил Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении напоминают, что после "странной вспышки", взрыва бензовоза и повреждения самолета Ту-22М 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки скрылись 10 бомбардировщиков Ту-22 М, наносившие ракетные удары по Украине.
"Вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала в РФ", - считают в ВСУ.
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І низький рівень міцності російських пердаків.
Лесков "Левша" 😂
На палубе матросы курили папиросы..
У Сцаках ППОси курили папиросы...
В Енгельсе техносы курили папиросы...
.....
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(Місце для продовження поганих папірос) 😂
кацапня бігає, суєтітсо, підриваєтся іноді... - а казали ж дурню - кидай, ***** палити, пити вже починай, а вже потім пали!