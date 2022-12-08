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Новости Война
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Взрывы на российских аэродромах произошли из-за низкого уровня подготовки военных РФ, - ВСУ

аеродром,дягілево

Вероятной причиной взрывов на российских авиабазах стал низкий уровень подготовки российских военных.

Об этом говорится в сообщении на странице Вооруженных сил Украины в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении напоминают, что после "странной вспышки", взрыва бензовоза и повреждения самолета Ту-22М 5 декабря на аэродроме стратегической авиации "Дягилево" Рязанской области со стоянки скрылись 10 бомбардировщиков Ту-22 М, наносившие ракетные удары по Украине.

"Вероятной причиной происшествия является низкий уровень подготовки, небрежное отношение к своим обязанностям и пренебрежение мерами безопасности со стороны технического персонала в РФ", - считают в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сочтет взрывы на аэродромах своим значительным провалом, - британская разведка

россия (95418) аэродром (292) ВСУ (6564)


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Топ комментарии
+14
курят суки где попало,бычки бросают где хотят панниммаишь.....
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08.12.2022 15:08
+12
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08.12.2022 15:06
+8
Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових

І низький рівень міцності російських пердаків.
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08.12.2022 15:02
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Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових

І низький рівень міцності російських пердаків.
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08.12.2022 15:02 Ответить
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08.12.2022 15:06 Ответить
курят суки где попало,бычки бросают где хотят панниммаишь.....
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08.12.2022 15:08 Ответить
....а еще царю-буйлю передайте, чтобы перестали чистить самолёты толчёным кирпичом

Лесков "Левша" 😂
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08.12.2022 15:15 Ответить
Вопиющий уровень российской расхлябанности, граничащий с диверсией от мобилизированных. Об этом ещё Петр Первый предупреждал.
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08.12.2022 15:09 Ответить
та погана якість тютюну в рашці:

На палубе матросы курили папиросы..
У Сцаках ППОси курили папиросы...
В Енгельсе техносы курили папиросы...
.....
.....
(Місце для продовження поганих папірос) 😂
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08.12.2022 15:11 Ответить
суров украинский бавовнятко.
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08.12.2022 15:16 Ответить
Разгильдяи! Дисциплину не нюхали, так вы еще у меня поднюхаете!
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08.12.2022 15:18 Ответить
а всі так і думали.
кацапня бігає, суєтітсо, підриваєтся іноді... - а казали ж дурню - кидай, ***** палити, пити вже починай, а вже потім пали!
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08.12.2022 15:19 Ответить
та да. помнится ещё в январе 2019 рукожопые потсаны ту 22 в оленегорске сажали. с огоньком так посадка прошла, мона сказать "на ура!" ))
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08.12.2022 15:22 Ответить
так и Гагарин полетел от брошенного окурка( песня есть про это)
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08.12.2022 15:26 Ответить
Ну, "не ми", так не ми. Аби побільше.
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08.12.2022 15:53 Ответить
Нє-не, то все винні мешканці планети Мельмак!
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08.12.2022 15:59 Ответить
Немедленно разжаловать в чинах и гильдиях!Адмиралов в матросы, подпоручиков в **************!
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08.12.2022 16:01 Ответить
Зачётный троллинг 😀
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08.12.2022 17:15 Ответить
Надеемся этот низкий уровень и в дальнейшем будет способствовать разного рода происшествиям с трагическими последствиями для террористов из РФ😂
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08.12.2022 17:22 Ответить
зачьотний тролінг
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08.12.2022 17:32 Ответить
.. но спецоперация по уничтожению кацапских самолётов продолжится по плану и строго по графику
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08.12.2022 18:44 Ответить
недонапольён интересно сегодня в вечерней ушной видеолапше спалиться?)
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08.12.2022 21:14 Ответить
 
 