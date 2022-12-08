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Новости Война
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Путин заявил, что бьет по энергоструктуре Украины якобы в ответ "за Крымский мост". ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ.

Об этом он заявил, обращаясь к российским военнослужащим, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный огород – это акт геноцида", - сказал Путин.

Он возмутился отсутствием внимания мировых СМИ к таким действиям якобы со стороны украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными. Но уже в мире", - Зеленский

"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную", - посетовал президент РФ.

путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+57
чикатило пояснил что насиловал и убивал женщин и детей из мести. некоторые жерты сопротивлялись, и поэтому он убивал и насиловал новые жертвы еще озлобленнее. из чувства мести....
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08.12.2022 15:28
+47
Пля, ну ми що - будемо обговорювати всю маячню, яку путлєр несе?
Нафіга новини такого штибу взагалі поширювати у нормальних ЗМІ?
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08.12.2022 15:27
+31
Вот потому в царской россии в 19-м веке и приняли закон неофициально называемый "О кухаркиных детях".
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
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08.12.2022 15:48
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Треба вдарити по москвабаду,ото буде на болотах скиглення.
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08.12.2022 18:21 Ответить
https://ibb.co/ZmS73DW Кримскій мост...
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08.12.2022 18:32 Ответить
Шо вы такую замануху пропечатали. Ща кабаквша - страшная , шо моя смерть. Да и приорити ща у нее - не пыня.
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09.12.2022 10:38 Ответить
ЗЫ... Кабаевша на картинке - бравенька хрюшка-Ефросинья звычайна, а внатуре щаЗ - баб ешка, которой можно насилати переляк.
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09.12.2022 10:48 Ответить
Немецкий Гитлер как русский теж жаловался на бомбардировки Гамбурга и Дрездена. Адин Гитлер= адин речь
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08.12.2022 18:36 Ответить
Интересно опять наблюдать как работает Догма Покаяния-через Отрицание. Как работает проклятие до 7го колена. Чтоб поставить в ступор путина или его "паству" как симоньян с cоловьевым достаточного одного вопроса - ваши внуки,правнуки смогут повторить ваши слова? Когда их спросят про вас. Ведь им придётся всё Отрицать. Доказывать, что они не вы, что они ничего общего не имеют с предками - с вами. Тогда, ещё один вопрос - а для чего это всё, если все прахом?
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08.12.2022 18:44 Ответить
Воно бухе
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08.12.2022 18:52 Ответить
Єй *****!!!кТО ЗАВОЕВАЛ ДОНЕЦК, ТОТ И ДОЛЖЕН ПОИТЬ дОНЕЦк!!
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08.12.2022 19:19 Ответить
А Україна тим часом поїть, забезпечує електроенергією рашистів у Придністров'ї
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09.12.2022 03:03 Ответить
Значит что? Значит нужно ещё и ещё и ещё взрывать чертов мост, чтобы грёбаный дебил понял что никогда не будет так как он хочет
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08.12.2022 19:58 Ответить
*** , больное крупнорогатое животное , его коробит когда речь заводится за Украину , скотиняче лицо сразу коробит , **** конченная придет время, топор ходит за тобой ...
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08.12.2022 20:12 Ответить
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08.12.2022 20:14 Ответить
https://kak-pravilno.net/konchenyy-ili-konchennyy-kak-pravilno/ Конченый или конченный как правильно?
кон чен ый

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09.12.2022 01:06 Ответить
кон чен ын
Ким Чен Ын
........................
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09.12.2022 01:14 Ответить
Коррупция разлагает Украину и по сей день....Путлер рапал на ослабленную коррупцией страну
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08.12.2022 20:42 Ответить
Душа кощея в кримському мості
Треба його розвалити в терміновому порядку
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08.12.2022 20:56 Ответить
Ну розваліть. І по цій милості будем сидіти в темряві до весни. І тут, як не ***** вдарить, то зеля *********. В нас в караїні всі с*ка патріоти стали, а винувата лише русня. Зручно.
" як господар не стриже газон, то заростає бур*яном" винуватий лише господар в тому.
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08.12.2022 21:31 Ответить
ватне чмо детектед.
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09.12.2022 04:48 Ответить
Ти уроки зробило?
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09.12.2022 17:19 Ответить
"они первые начали"...полная инфантильность....
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08.12.2022 21:42 Ответить
яке ж воно вбоге...це ж рiвень якоїсь люськи з савєйского продмагу.

як таке чмо може керувати такий довгий час такою величезною країною?

i що тодi можна сказати про бидло-нарiд паРашi ?

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08.12.2022 22:00 Ответить
Довго думалося в голові щоб "лайкнуть" ОЦЬОМУ?


А Ольгінці все не заспокояться.
Наш "ВАВАН" вашому бункерному дупу надрав, от ви й скиглите ))


Головна "ідея" цього коментарю не в тому що "бункерному дупу надрав" а "славослов"я найвеличнішому побіждуну"!
Це опонування до ОЦЬОГО коментарю:


Піськін ! Забудь вже за цього зрадника ! Він вже вам все зробив одного разу : дороги - зробив , з півночі України війська відвів , чонгар - розмінував , оборонні замовлення згорнув !
Він так старався , а ви , нечисть, так його підвели .
Все ми , ваван, пам'ятаємо! Всю твою зраду .


Читай уважніше переписку і не ганьбися!
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09.12.2022 06:26 Ответить
Как оно недавно выдало " Вот посмотрите на молодых девушек. Чем вот [участница встречи] Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди".....По логике упыря, поэтому пытается уничтожить своих.
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08.12.2022 22:39 Ответить
Оо, та ти вже лика не вяжеш
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09.12.2022 00:05 Ответить
Реально *****!
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09.12.2022 01:49 Ответить
для чого взагалі тут ці висери пук іна???? щоб що?
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09.12.2022 03:11 Ответить
ворога потрiбно знати.
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09.12.2022 04:47 Ответить
Читайте ниже.
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09.12.2022 07:17 Ответить
Лысое чмо.
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09.12.2022 05:41 Ответить
Да и не говорите... муйло заливает, шо "б'є по енергоструктурі України нібито у відповідь "за Кримський міст" - то он по ушам трет кремляди, оттягивает свою участь... Но даже кремлядь вдупляет, шо муйло про знищення украинской инфраструктуры блеяло в феврале, анонсируя свое вторжение, задолго до крымского моста.
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09.12.2022 07:15 Ответить
Чернігівська ТЕЦ та ЛЕП на Чернігів з півдня були розбиті кацапами в березні 2022 року Теж "мстили" за "Кримський міст"!
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09.12.2022 08:20 Ответить
Смерть тварюкам. Других слiв не знаходжу.
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09.12.2022 10:13 Ответить
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