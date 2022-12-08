Путин заявил, что бьет по энергоструктуре Украины якобы в ответ "за Крымский мост". ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ.
Об этом он заявил, обращаясь к российским военнослужащим, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный огород – это акт геноцида", - сказал Путин.
Он возмутился отсутствием внимания мировых СМИ к таким действиям якобы со стороны украинцев.
"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную", - посетовал президент РФ.
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кон чен ый
Ким Чен Ын
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Треба його розвалити в терміновому порядку
" як господар не стриже газон, то заростає бур*яном" винуватий лише господар в тому.
як таке чмо може керувати такий довгий час такою величезною країною?
i що тодi можна сказати про бидло-нарiд паРашi ?
А Ольгінці все не заспокояться.
Наш "ВАВАН" вашому бункерному дупу надрав, от ви й скиглите ))
Головна "ідея" цього коментарю не в тому що "бункерному дупу надрав" а "славослов"я найвеличнішому побіждуну"!
Це опонування до ОЦЬОГО коментарю:
Піськін ! Забудь вже за цього зрадника ! Він вже вам все зробив одного разу : дороги - зробив , з півночі України війська відвів , чонгар - розмінував , оборонні замовлення згорнув !
Він так старався , а ви , нечисть, так його підвели .
Все ми , ваван, пам'ятаємо! Всю твою зраду .
Читай уважніше переписку і не ганьбися!