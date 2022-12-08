Путин заявил, что бьет по энергоструктуре Украины якобы в ответ "за Крымский мост". ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ.

Об этом он заявил, обращаясь к российским военнослужащим, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвел воду в Донецк? Неподача воды в миллионный огород – это акт геноцида", - сказал Путин.

Он возмутился отсутствием внимания мировых СМИ к таким действиям якобы со стороны украинцев.

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"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную", - посетовал президент РФ.