США и РФ обменялись заключенными: звезду баскетбола Грайнер обменяли на торговца оружием Бута
Между Россией и США прошел обмен заключенными. Осужденную в России двукратную олимпийскую чемпионку, звезду женской Национальной баскетбольной ассоциации Бритни Грайнер обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осужденного в Соединенных Штатах за незаконную торговлю оружием.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Обмен подтвердили и российская, и американская стороны. МИД России сообщил, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.
Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Сейчас она находится в самолете и направляется на родину.
Бритни Грайнер выступала за Екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В феврале 2022 года ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда в ее сумке нашли картриджи, содержащие медицинскую марихуану. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы.
Виктор Анатольевич Бут – российский уголовный торговец оружием. Известен также как "продавец смерти". В 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы за незаконную поставку крупных партий оружия, а также за ряд финансовых махинаций.
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Хоча не продана а здана в оренду і з кінцями)
Таку лярву треба було там залишити, але репутація країни дорожче одної дурепи.
їм, напевно єрмаки з арахаміями підказали...: як вимінювали цемаха на луганського таксиста....
Велика торгівельниця?
по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации. Бут утверждал, что он невиновен.
Кремль уже давно призывает к его освобождению, называя вынесенный в 2012 году приговор «необоснованным и предвзятым».
подумали про це депард´є, сегал, сноуден...і поїхали на раSSію....
Нах...я вона в рашку поїхала?
После нее, думаю, уже мало кто рискнет туда соваться.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/ https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/