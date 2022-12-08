США и РФ обменялись заключенными: звезду баскетбола Грайнер обменяли на торговца оружием Бута

Между Россией и США прошел обмен заключенными. Осужденную в России двукратную олимпийскую чемпионку, звезду женской Национальной баскетбольной ассоциации Бритни Грайнер обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осужденного в Соединенных Штатах за незаконную торговлю оружием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Обмен подтвердили и российская, и американская стороны. МИД России сообщил, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Сейчас она находится в самолете и направляется на родину.

Бритни Грайнер выступала за Екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В феврале 2022 года ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда в ее сумке нашли картриджи, содержащие медицинскую марихуану. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы.

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Виктор Анатольевич Бут – российский уголовный торговец оружием. Известен также как "продавец смерти". В 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы за незаконную поставку крупных партий оружия, а также за ряд финансовых махинаций.