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Новости
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США и РФ обменялись заключенными: звезду баскетбола Грайнер обменяли на торговца оружием Бута

бут,ґрайнер

Между Россией и США прошел обмен заключенными. Осужденную в России двукратную олимпийскую чемпионку, звезду женской Национальной баскетбольной ассоциации Бритни Грайнер обменяли на бизнесмена Виктора Бута, осужденного в Соединенных Штатах за незаконную торговлю оружием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Обмен подтвердили и российская, и американская стороны. МИД России сообщил, что обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби.

Президент США Джо Байден заявил, что уже поговорил по телефону с Грайнер. Сейчас она находится в самолете и направляется на родину.

Бритни Грайнер выступала за Екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В феврале 2022 года ее задержали в аэропорту Шереметьево, когда в ее сумке нашли картриджи, содержащие медицинскую марихуану. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы.

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Виктор Анатольевич Бут – российский уголовный торговец оружием. Известен также как "продавец смерти". В 2012 году был приговорен к 25 годам лишения свободы за незаконную поставку крупных партий оружия, а также за ряд финансовых махинаций.

Бут Виктор (59) обмен (1368) россия (95418) США (26511)


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Топ комментарии
+15
якою треба бути упоротою дегенераткою, щоб з США поїхати на расію на смердючий єкатірінбург, не мозок а одні дреди у баби(
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08.12.2022 16:24
+14
Кацапські ублюдочні терористи просто взяли американську громадянку у заручниці щоб обміняти на свого ублюдочного терориста та вбивцю...
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08.12.2022 16:13
+8
Наівна ідіотка поїхала до країни людожерів.
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08.12.2022 16:16
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"Бутовці" скоро з'являться, для противаги "Ванерівцям" та Кадирківцям.
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08.12.2022 16:08 Ответить
Не, его выкупили, чтобы засунуть в печку и снять про это обучающий фильм
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08.12.2022 16:17 Ответить
я теж думаю, що його викупили щоб завалити. але, з іншого боку, якби хотів, то вже заговорив би, за такий термін відсидки. тому або сенатором в думу, або політологом на тв.
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08.12.2022 16:21 Ответить
Хех, так він жеж і заговорив. Навіщо кремлю такі агенти? Так, були в сталінський історії випадки, коли з такого робили героя. І як закінчилось його життя? Серед купи тьолок на золотому унітазі? Авжеж.
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08.12.2022 16:30 Ответить
я колись читав про нього журналістське розслідування, ще в травоядні часи, років 5 назад, то начебто він все-таки мовчав, чи видавав лише дрібних.. можливо ви і праві. але в такому випадку просив би притулку в сша, він же теж не дурень. хоча горіли б вони всі в пеклі.
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08.12.2022 16:35 Ответить
Як працюють агенти ЦРУ пам'ятаемо з випадку, коли сересеревський дипломат пішов на співпрацю, а на одному з допросів викинувся з вікна офісу. То був шкандаль
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08.12.2022 16:43 Ответить
завта узнаєт бут, как на родінє ****!
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08.12.2022 16:25 Ответить
Кацапські ублюдочні терористи просто взяли американську громадянку у заручниці щоб обміняти на свого ублюдочного терориста та вбивцю...
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08.12.2022 16:13 Ответить
+1 сша та рф(московія) геноцидні друзі які були по різні сторони конфліктів на Землі більше 300 разів... А Аляску продали за 5 кг золота ще в 17 столітті... саме тому ні літаків поляків ні лендлізу...

Хоча не продана а здана в оренду і з кінцями)
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08.12.2022 16:28 Ответить
Не треба за цю громадянку турбуватись. Якщо погуглити про неї, то не складно зрозуміти що вона їпанашка, яка ненавидить свою країну і не просто так опинилась у Сосії.
Таку лярву треба було там залишити, але репутація країни дорожче одної дурепи.
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08.12.2022 16:44 Ответить
дуже "рівноцінний" обмін...міжнародного терориста....на якусь спортсменку....

їм, напевно єрмаки з арахаміями підказали...: як вимінювали цемаха на луганського таксиста....
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08.12.2022 17:15 Ответить
Виправіть заголовок, що за зірка баскетболу торговця зброєю.
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08.12.2022 16:15 Ответить
наркотиками правильно
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08.12.2022 16:20 Ответить
Наівна ідіотка поїхала до країни людожерів.
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08.12.2022 16:16 Ответить
Та просто гроші не пахнуть…
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08.12.2022 18:41 Ответить
это пи*дец какойто, торговку наркотиками обменяли на такую важную птицы как Бут
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08.12.2022 16:18 Ответить
вона чорна та ще й лесбіянка - ядерний електорат демократів
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08.12.2022 16:29 Ответить
0,7 грама конопляного масла в її електроцигарці знайшли.
Велика торгівельниця?
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08.12.2022 16:33 Ответить
зачем же она ( или ОН) признала себя виновной? вот Бут не признал
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08.12.2022 17:25 Ответить
А в ФСБ вміють переконати...
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08.12.2022 20:20 Ответить


по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации. Бут утверждал, что он невиновен.

Кремль уже давно призывает к его освобождению, называя вынесенный в 2012 году приговор «необоснованным и предвзятым».
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08.12.2022 16:22 Ответить
"ані всє нікагда нє віновни..." ето всьо гітлєр, сталін, андропав, брєжнєв, путін.....
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08.12.2022 17:17 Ответить
якою треба бути упоротою дегенераткою, щоб з США поїхати на расію на смердючий єкатірінбург, не мозок а одні дреди у баби(
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08.12.2022 16:24 Ответить
гроші НЕ пахнуть....навіть якщо це криваві рублікі....
подумали про це депард´є, сегал, сноуден...і поїхали на раSSію....
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08.12.2022 17:20 Ответить
Виктор отбабахал все 14 включительно с азийскими казематами. Но никого не сдал, даже тогдашних пердунов с Печерских Холмов. Стоик, одним словом. А те, кто продавал украденное с арсеналов и те кто покупал, уже далече.
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08.12.2022 16:24 Ответить
твой сослуживец? ты и ***** наверное называешь "Владимир"?
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08.12.2022 16:36 Ответить
Очень равноценный обмен! ГРУ-шника, международного теневого торговца оружием поменяли на хз кого...
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08.12.2022 16:39 Ответить
Видимо американцам эта хз кто важнее чем выжатый как лимон, все и всех сдавший Бут. Он уже отсидел в их тюрьме 10 лет. Американцы резонно посчитали , чего он и дальше будет сидеть, дармоед, на деньги налоплательщиков. Пусть валит на свою отчизну, глядишь там его свои же, за то что дал себя словить, и завалят. А вернувшаяся домой Грайнер - плюс столько то политических очков и жест который оценят все за океаном - вот кто своих действительно не бросает.
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08.12.2022 16:52 Ответить
Це все добре...
Нах...я вона в рашку поїхала?
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08.12.2022 17:01 Ответить
до фервраля в рашку можно было относительно и без плохих для себя последствий ездить. К тому же она спортсменка, выступала за какой то там мухосранский баскет-клуб. Работа такая.
После нее, думаю, уже мало кто рискнет туда соваться.
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08.12.2022 17:06 Ответить
Займатися своєю справою - тільки зараз зброя потрібна самій підарашці, невже ніхто це не зрозумів....
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08.12.2022 17:43 Ответить
американцы желали отсидеть баскетболистке весь срок в надежде что та почувствует разницу и перестанет ненавидеть Америку.
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08.12.2022 18:30 Ответить
Про него вроде бы даже кино сняли с Николасом Кейджем. "Оружейный барон". Хорошее. Познавательное.
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08.12.2022 17:14 Ответить
Вона ******* на голову якщо поїхала в рашку з травою; хотя чого треба очікувати від радікалтноі феміністки лесбіянки , герої нашого часу
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08.12.2022 17:27 Ответить
она вообще себя мужиком позиционирует, даже жену имеет
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08.12.2022 17:45 Ответить
обменяли хулигана на Луиса Корвалана(с). в очередой раз леонид ильич байден порадовал мудрым решением.
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08.12.2022 18:28 Ответить
странно почему этой новости нет на Цензоре?

https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/ https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/

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08.12.2022 18:41 Ответить
 
 