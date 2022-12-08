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Новости Помощь Украине
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В Еврокомиссии заверили, что с Венгрией договорятся касательно вето на 18 млрд евро Украине: "Эти выплаты состоятся"

євро

В Еврокомиссии убеждены, что смогут найти способ, как снять венгерское вето по поводу решения о выделении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в следующем году.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы четко заявили: наша поддержка Украины непоколебима. И эта поддержка также продлится в следующем году. Очевидно, это также касается нашего обязательства предоставить дальнейшую макрофинансовую помощь Украине в рамках пакета на 18 млрд евро. Мы продолжим пытаться найти решение. Если это не получится одним путем, мы найдем другой… Но очевидно, что мы найдем решение, чтобы гарантировать, что эти выплаты состоятся", - сказал спикер.

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Из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт накладывает право вето на решения, требующие единодушия всех 27 государств-членов.

В частности, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи.

Венгрия (1936) вето (361) Еврокомиссия (1445) помощь (7784) финансирование (1795)


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Топ комментарии
+7
Ногою під сраку з ЄС і буде всім щастя ...
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08.12.2022 16:43
+3
Колотят усією Європою -- шо ж це за краіна така дика -- за такі продєлки треба наказувати .
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08.12.2022 16:36
+2
"с врагом не договариваются, врага уничтожают!"

хто сказав, не скажу, забаните
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08.12.2022 16:33
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Орбана коцнуть?
Це добре! Заїдно перед пітуном на ньому потренуються!
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08.12.2022 16:32 Ответить
"с врагом не договариваются, врага уничтожают!"

хто сказав, не скажу, забаните
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08.12.2022 16:33 Ответить
а про що тут домовлятися?

ділимо Угорщину між Австрією, Україною, Словаччиною, а Румунії повертаємо те, що угорці загарбали

на все про все вистачить 2-3 дні
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08.12.2022 16:36 Ответить
такие как ты понтонёры только пирожок на переменке забрать и поделить способны....не позорьтесь...у лаптей своё бы забрать(
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08.12.2022 16:39 Ответить
а ти хто?

явно не австріяк, ти курво цісаря не любиш )
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08.12.2022 16:44 Ответить
Люблю женщин....а с таких пустых балаболок как ты стебусь...или ты САМ не понимаешь что твой лепет из детской песочницы....хаймерсы с байрактарами заберут раньше чем ты подумаешь о Венгрии.....быстро крылья подрежут....и будешь асфальтом отбиваться,дитя неразумное (
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08.12.2022 16:51 Ответить
"с таких пустых балаболок как ты стебусь."

що ти хам, це зрозуміло, це біда, проте на це нема ради

а от за відсутність почуття гумору, таких треба садовити на палю )

не хворій!
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08.12.2022 17:03 Ответить
После какаяразница,главное перестатьстрелять и хуженебудет....я имею полное право как минимум к юмору относиться с огромной осторожностью.....73% почитателей юмористов из 95 квартала и без меня слишком доХ для любимой Украины.А все смерти патриотов из-за этих юмористов по приколу на их совести чуть в меньшей степени чем фашисткой роССии.При Порохе бы лаптеногая нечисть ноги обосрала....а не проходы разминировали.Слава Украине!!!
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08.12.2022 17:25 Ответить
от і стався з обережністю до гумору тих, із ким не знайомий - на майбутнє стане в пригоді

що ві Львові за дегенерата зєльонкіна не голосували - то й мають право пожартувати з відновлення імперії Габсбургів

і до речі: Слава Ісу!

теж пригодиться, коли спитають, а відгукнутися треба так: Слава навіки Богові!
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08.12.2022 17:33 Ответить
Нам чужого не треба.
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08.12.2022 16:44 Ответить
це не чуже, це цісарсько-королівське, а я Вам зараз покажу... де в нас є Габсбурги)
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08.12.2022 16:46 Ответить
Колотят усією Європою -- шо ж це за краіна така дика -- за такі продєлки треба наказувати .
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08.12.2022 16:36 Ответить
Ногою під сраку з ЄС і буде всім щастя ...
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08.12.2022 16:43 Ответить
Та **** там домовляться...Орбана повесить за яйца на столбе,угорщину під сраку з ЕС и НАТО,в услужение кацапам пусть идут,подстилки долбаные.
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08.12.2022 19:29 Ответить
Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******. але кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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10.12.2022 14:00 Ответить
 
 