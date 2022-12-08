В Еврокомиссии заверили, что с Венгрией договорятся касательно вето на 18 млрд евро Украине: "Эти выплаты состоятся"
В Еврокомиссии убеждены, что смогут найти способ, как снять венгерское вето по поводу решения о выделении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в следующем году.
Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
"Мы четко заявили: наша поддержка Украины непоколебима. И эта поддержка также продлится в следующем году. Очевидно, это также касается нашего обязательства предоставить дальнейшую макрофинансовую помощь Украине в рамках пакета на 18 млрд евро. Мы продолжим пытаться найти решение. Если это не получится одним путем, мы найдем другой… Но очевидно, что мы найдем решение, чтобы гарантировать, что эти выплаты состоятся", - сказал спикер.
Из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт накладывает право вето на решения, требующие единодушия всех 27 государств-членов.
В частности, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це добре! Заїдно перед пітуном на ньому потренуються!
хто сказав, не скажу, забаните
ділимо Угорщину між Австрією, Україною, Словаччиною, а Румунії повертаємо те, що угорці загарбали
на все про все вистачить 2-3 дні
явно не австріяк, ти курво цісаря не любиш )
що ти хам, це зрозуміло, це біда, проте на це нема ради
а от за відсутність почуття гумору, таких треба садовити на палю )
не хворій!
що ві Львові за дегенерата зєльонкіна не голосували - то й мають право пожартувати з відновлення імперії Габсбургів
і до речі: Слава Ісу!
теж пригодиться, коли спитають, а відгукнутися треба так: Слава навіки Богові!
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******. але кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg