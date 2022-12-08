В Еврокомиссии заверили, что с Венгрией договорятся касательно вето на 18 млрд евро Украине: "Эти выплаты состоятся"

В Еврокомиссии убеждены, что смогут найти способ, как снять венгерское вето по поводу решения о выделении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в следующем году.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Мы четко заявили: наша поддержка Украины непоколебима. И эта поддержка также продлится в следующем году. Очевидно, это также касается нашего обязательства предоставить дальнейшую макрофинансовую помощь Украине в рамках пакета на 18 млрд евро. Мы продолжим пытаться найти решение. Если это не получится одним путем, мы найдем другой… Но очевидно, что мы найдем решение, чтобы гарантировать, что эти выплаты состоятся", - сказал спикер.

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Из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт накладывает право вето на решения, требующие единодушия всех 27 государств-членов.

В частности, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи.