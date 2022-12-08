СБУ установила личность российского военного, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков
В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов. 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении", - говорится в сообщении
По данным следствия, его оккупационное группирование приблизилось к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам. За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские..
В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.
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у свинособак токмо погоняла. нет у этих тварей фамилий.
рашистский политрук с хлебалом упоротой мрази.
Як Данилів із Зелею готувались до війни?
ХЗ...
Як би не 92 бригада, то був би нашому Харкову кабдєц.
Потім бої велися вже на Окружній біля Фельдман парку,
але окрім окремих випадків кацапи в місто не заїджали,
раз з Алексєєвки до 134 школи, повбивали, другий раз
БТР на Пролетарській хотів проскочити в місто, спалили
танком.
Харків врятувала випадковість - не встигли вивести 92-гу.
Київ врятувала випадковість - "солянка" з ТРО, нацгвардійців і сільських самооборон утримали переправу біля с.Мощун.
То як же Зеля готувався до війни?
Там було автомобільний цвинтар з розтріляних автівок і вантажівок, Бутусов статтю давав.