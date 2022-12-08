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Новости Агрессия России против Украины
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СБУ установила личность российского военного, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков

сбу

В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов. 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении", - говорится в сообщении

По данным следствия, его оккупационное группирование приблизилось к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам. За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские..

В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

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россия (95418) СБУ (19871) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+9
Досі згадую, як 24 лютого в районі 07.00 подзвонили родичі з Циркунів, і сказали, що по трасі в напрямку Харкова з 06.00 йде російська техніка.
Як Данилів із Зелею готувались до війни?
ХЗ...
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08.12.2022 17:04
+9
"Тєлємарахвон" наполегливо забиває українцям баки,що зєля-гєрой. На другий термін виберуть і вже ні з кого не спитаєш.
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08.12.2022 17:17
+8
тварюка їбана
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08.12.2022 16:43
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08.12.2022 16:42 Ответить
.

у свинособак токмо погоняла. нет у этих тварей фамилий.

рашистский политрук с хлебалом упоротой мрази.
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08.12.2022 16:59 Ответить
тварюка їбана
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08.12.2022 16:43 Ответить
Как всегда попы и политруки всегда впереди, даже не удивляет.
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08.12.2022 16:52 Ответить
Досі згадую, як 24 лютого в районі 07.00 подзвонили родичі з Циркунів, і сказали, що по трасі в напрямку Харкова з 06.00 йде російська техніка.
Як Данилів із Зелею готувались до війни?
ХЗ...
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08.12.2022 17:04 Ответить
"Тєлємарахвон" наполегливо забиває українцям баки,що зєля-гєрой. На другий термін виберуть і вже ні з кого не спитаєш.
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08.12.2022 17:17 Ответить
В 5 утра услыхал взрывы тогда, возле аэропорта живу. И верил и нет. Потом стал звонить телефон от многих. Всё стало на свои места---впервые за 31 год в этой стране. Вот теперь есть что вспомнить, а главное---опять не забыть.
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08.12.2022 17:47 Ответить
Був наказ до 21 лютого відвести 92 бригаду ЗСУ від Харкова.
Як би не 92 бригада, то був би нашому Харкову кабдєц.
Потім бої велися вже на Окружній біля Фельдман парку,
але окрім окремих випадків кацапи в місто не заїджали,
раз з Алексєєвки до 134 школи, повбивали, другий раз
БТР на Пролетарській хотів проскочити в місто, спалили
танком.
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08.12.2022 17:55 Ответить
Ото ж то і хвилює.
Харків врятувала випадковість - не встигли вивести 92-гу.
Київ врятувала випадковість - "солянка" з ТРО, нацгвардійців і сільських самооборон утримали переправу біля с.Мощун.
То як же Зеля готувався до війни?
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08.12.2022 18:19 Ответить
В Харкові була не випадковість, провели беседу з Залужним і він постановив війська від Харкова не відводити. Зеля "готувався" до війни на боці рашистів - робив все як вони його просили.
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08.12.2022 20:18 Ответить
Морда-олицетворение отрицательной селекции.
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08.12.2022 17:15 Ответить
Комісар. хто б сумнівався. цих сук навіть в полон брати не потрібно. куярить на місці.
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08.12.2022 17:19 Ответить
Ще було б непогано встановити які кацапи розтрілювали східний вїзд у Харків поряд з селом Мала Рогань.
Там було автомобільний цвинтар з розтріляних автівок і вантажівок, Бутусов статтю давав.
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08.12.2022 17:49 Ответить
а чому цей виродок ше живий
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08.12.2022 19:44 Ответить
 
 