СБУ установила личность российского военного, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков

В результате следственных действий установлена личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по украинцам, пытавшимся уехать из Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа ВС РФ подполковник Евгений Зеленов. 24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении", - говорится в сообщении

По данным следствия, его оккупационное группирование приблизилось к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр. При этом местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и оказывали сопротивление оккупантам. За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские..

В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины.

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