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Новости Война
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Кулеба о зоне безопасности вокруг ЗАЭС: Двигаемся шаг за шагом с МАГАТЭ

заес

Украина двигается шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ до установления зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном со словацким коллегой Растиславом Качером брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы остаемся в тесном контакте с Рафаэлем. Безусловно, все мы заинтересованы в том, чтобы все ядерные, атомные электростанции, не только Запорожская АЭС, находились в безопасности. Этого очень трудно достичь, не остановив российские ракетные удары по территории Украины, но мы двигаемся вперед шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ. Но у дипломатии есть такое правило, что ни о чем не договорено, пока все не договорено", - пояснил министр.

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МАГАТЭ (388) Кулеба Дмитрий (2880) Запорожская АЭС (702)


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ніякої безпекової зони там не буде, на другий день після вихіду орів з АЕС, вони почнуть по ній гасити,- історія з Херсоном,- тоб то їх потрібно відігнати за раз на 100 км
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08.12.2022 17:05 Ответить
Вова стратег можєт пойдешь в генштаб росскажешь
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08.12.2022 17:26 Ответить
 
 