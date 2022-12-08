В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы Народов. ПЕРЕЧЕНЬ
Киевский городской совет в четверг утвердил переименование 32 улиц, переулков и бульваров в столице.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвары, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского", - говорится в сообщении.
Кличко отметил, что в столице уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы.
В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.
В четверг поддержали такой список переименований.
В Голосеевском районе:
- улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
- переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
- улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.
В Дарницком районе:
- переулок Энгельса — на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
- переулок Тургенева — на переулок Александра Барвинского;
- улицу Энгельса — на улицу Афанасия Сластиона.
В Деснянском районе:
- улицу Кутузова — на улицу Ивана Кожедуба;
- улицу Суворова — на улицу Сергея Котенко;
- улицу Академика Курчатова — на улицу Ореста Левицкого.
В Печерском районе:
- улицу Николая Раевского — на улицу Павла Загребельного;
- бульвар Дружбы Народов — на бульвар Николая Михновского.
В Подольском районе:
- переулок Одоевского — на переулок Александра Воинова;
- улицу Достоевского — на улицу Энди Уорхола;
- улицу Орскую — на улицу Василия Мовы.
В Святошинском районе:
- улицу Пришвина — на улицу Ивана Труша;
- улицу Михаила Светлова — на улицу Александра Дорошкевича;
- улицу Василия Алексухина — на улицу Степана Чобану;
- улицу Генерала Авдеенко — на улицу Геннадия Матуляка;
- улицу Генерала Потапова — на улицу Василия Доманицкого;
- улицу Яснополянскую — на улицу Клима Чурюмова;
- улицу Семьи Сосниных — на улицу Ивана Дзюбы.
В Соломенском районе:
- улицу Ульяны Громовой — на улицу Екатерины Ступницкой;
- улицу Юлиуса Фучика — на улицу Карела Чапека;
- улицу Зои Космодемьянской — на улицу Софии Галечко;
- улицу Металлистов — на улицу Михаила Брайчевского;
- улицу Качалова — на улицу Владимира Качалы.
В Шевченковском районе:
- улицу Тешебаева — на улицу Александра Бринжалы;
- улицу Толбухина — на улицу Василия Данилевича;
- переулок Крыловского — на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
- переулок Толбухина — на переулок Михаила Ялового;
- улицу Академика Грекова — на улицу Семьи Глаголевых;
- улицу Кирпоноса — на улицу Всеволода Петрива.
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Рішення про перейменування правильне.
Качалова на Качали - теж аплодую
Обидва чехи
В т.ч. і новітню
Баночку консервованої томатної пульпи Вам!
Бандера студентом, вчився на працях Міхновського
там досі світиться маразмом вулиця кутузова, принаймні славетне товариство "Київгума" (гумові радянські грілки) там і далі розміщено...
Наверное названия надо было с киевлянами согласовывать....
Але центральна рада тоді ще задивлялась в очі москвлів в пошуках компромісу, і підступом допомогла москалям подавити повстання
Людину, яка робила все що було можливо для Незалежності України. Тоді коли це ще не було мейнстрімом. Тоді, коли Петлюри з Вінниченками ще сповідували 'автономію' в складі рашки, і задивлялись в очі Троцькому в пошуках миру