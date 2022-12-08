В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы Народов. ПЕРЕЧЕНЬ

Киевский городской совет в четверг утвердил переименование 32 улиц, переулков и бульваров в столице.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвары, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что в столице уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы.

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В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

В четверг поддержали такой список переименований.

В Голосеевском районе:

улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;

переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;

улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

переулок Энгельса — на переулок Богдана-Игоря Антоныча;

переулок Тургенева — на переулок Александра Барвинского;

улицу Энгельса — на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

улицу Кутузова — на улицу Ивана Кожедуба;

улицу Суворова — на улицу Сергея Котенко;

улицу Академика Курчатова — на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

улицу Николая Раевского — на улицу Павла Загребельного;

бульвар Дружбы Народов — на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

переулок Одоевского — на переулок Александра Воинова;

улицу Достоевского — на улицу Энди Уорхола;

улицу Орскую — на улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

улицу Пришвина — на улицу Ивана Труша;

улицу Михаила Светлова — на улицу Александра Дорошкевича;

улицу Василия Алексухина — на улицу Степана Чобану;

улицу Генерала Авдеенко — на улицу Геннадия Матуляка;

улицу Генерала Потапова — на улицу Василия Доманицкого;

улицу Яснополянскую — на улицу Клима Чурюмова;

улицу Семьи Сосниных — на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

улицу Ульяны Громовой — на улицу Екатерины Ступницкой;

улицу Юлиуса Фучика — на улицу Карела Чапека;

улицу Зои Космодемьянской — на улицу Софии Галечко;

улицу Металлистов — на улицу Михаила Брайчевского;

улицу Качалова — на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе: