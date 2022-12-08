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Новости Война
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В Киеве дерусифицировали еще 32 улицы, в том числе бульвар Дружбы Народов. ПЕРЕЧЕНЬ

київ

Киевский городской совет в четверг утвердил переименование 32 улиц, переулков и бульваров в столице.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвары, названия которых связаны с россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в бульвар имени основателя украинской армии Николая Михновского", - говорится в сообщении.

Кличко отметил, что в столице уже переименовано 237 городских объектов. В ноябре Киевсовет дерусифицировал 12 улиц столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Изюме переименуют 22 улицы, названия которых связаны с РФ и СССР

В конце октября депутаты поддержали переименование более 40 улиц. В начале сентября – также около 40 улиц. В частности, и улицу Московскую в центре города переименовали в улицу Князей Острожских. А в конце августа депутаты переименовали 95 киевских улиц, площадей и переулков.

В четверг поддержали такой список переименований.

В Голосеевском районе:

  • улицу Холмогорскую – на улицу Владимира Самойленко;
  • переулок Василия Жуковского – на переулок Леопольда Ященко;
  • улицу Маршала Говорова – на улицу Генерала Момота.

В Дарницком районе:

  • переулок Энгельса — на переулок Богдана-Игоря Антоныча;
  • переулок Тургенева — на переулок Александра Барвинского;
  • улицу Энгельса — на улицу Афанасия Сластиона.

В Деснянском районе:

  • улицу Кутузова — на улицу Ивана Кожедуба;
  • улицу Суворова — на улицу Сергея Котенко;
  • улицу Академика Курчатова — на улицу Ореста Левицкого.

В Печерском районе:

  • улицу Николая Раевского — на улицу Павла Загребельного;
  • бульвар Дружбы Народов — на бульвар Николая Михновского.

В Подольском районе:

  • переулок Одоевского — на переулок Александра Воинова;
  • улицу Достоевского — на улицу Энди Уорхола;
  • улицу Орскую — на улицу Василия Мовы.

В Святошинском районе:

  • улицу Пришвина — на улицу Ивана Труша;
  • улицу Михаила Светлова — на улицу Александра Дорошкевича;
  • улицу Василия Алексухина — на улицу Степана Чобану;
  • улицу Генерала Авдеенко — на улицу Геннадия Матуляка;
  • улицу Генерала Потапова — на улицу Василия Доманицкого;
  • улицу Яснополянскую — на улицу Клима Чурюмова;
  • улицу Семьи Сосниных — на улицу Ивана Дзюбы.

В Соломенском районе:

  • улицу Ульяны Громовой — на улицу Екатерины Ступницкой;
  • улицу Юлиуса Фучика — на улицу Карела Чапека;
  • улицу Зои Космодемьянской — на улицу Софии Галечко;
  • улицу Металлистов — на улицу Михаила Брайчевского;
  • улицу Качалова — на улицу Владимира Качалы.

В Шевченковском районе:

  • улицу Тешебаева — на улицу Александра Бринжалы;
  • улицу Толбухина — на улицу Василия Данилевича;
  • переулок Крыловского — на переулок Архитектора Ивана Зарудного;
  • переулок Толбухина — на переулок Михаила Ялового;
  • улицу Академика Грекова — на улицу Семьи Глаголевых;
  • улицу Кирпоноса — на улицу Всеволода Петрива.
Киев (25495) Кличко Виталий (4637) переименования (739) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+20
Тому, що саме поняття "дружба народів" є утопією. Це словосполучення комунопропагада ввела в обіг з метою підготовки до здійснення ще однієї утопії, що називалась "світова революція".
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08.12.2022 17:21
+11
Не було ніякої дружби, були лише окупація та геноцид.

Рішення про перейменування правильне.
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08.12.2022 17:24
+7
я не розумію ??? яка може бути вулиця "івана кожидуба" - це ж запроданець-колоборант кацапо-совковий, кумуно-нацистькій, посібник червоних комуно-кацапів окупантів !!! саме нащадків цієї червоної кацапської чуми зараз в Україні знищують ЗСУ !!!

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08.12.2022 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Тому, що саме поняття "дружба народів" є утопією. Це словосполучення комунопропагада ввела в обіг з метою підготовки до здійснення ще однієї утопії, що називалась "світова революція".
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08.12.2022 17:21 Ответить
Прочитайте еще Ленина и Сталина
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08.12.2022 18:06 Ответить
но страдали от них украинцы
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08.12.2022 18:18 Ответить
они шизофреники были и весь ихний брег сифилический на тупое быдло такое впечатление произвёл что до сих пор разгрести-не расгребсти
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08.12.2022 19:11 Ответить
бред сифилический рассчитан на тупое быдло и тот факт что цивилизованный запад прогнал этих выродков тому доказательство а вот среди тупого ското-быдла эта шиза пустила корни так сказать на благодатной почве -вот потому и не может Украина выбраться из совка ни ментально ни материально ведь слишком много дерьма поглотили пустые головы и так что ядовитые испарения им разум повредили
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08.12.2022 19:38 Ответить
Не було ніякої дружби, були лише окупація та геноцид.

Рішення про перейменування правильне.
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08.12.2022 17:24 Ответить
Вилізьте з совкових кущів. Авжеж.
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08.12.2022 17:31 Ответить
Совок или кацап?
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08.12.2022 17:40 Ответить
А в нас є такий бульвар
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08.12.2022 17:16 Ответить
Достоєвського на Енді Воргола - це топ!
Качалова на Качали - теж аплодую
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08.12.2022 17:25 Ответить
Фучіка на Чапека теж креативно.
Обидва чехи
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08.12.2022 17:31 Ответить
Только один писатель, а другой кумуняка.
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08.12.2022 17:49 Ответить
Вулиця Орська??? Майже як Оркська)
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08.12.2022 17:28 Ответить
Міхновського. Нарешті!
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08.12.2022 17:29 Ответить
Хто всі ці люди? У ідіотів з Київради брак фантазії - обов'язково треба причепити назву хз кого.
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08.12.2022 17:30 Ответить
Вчіть історію!
В т.ч. і новітню
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08.12.2022 17:41 Ответить
Якщо Ви не знаєте, хто такий Андрій Варгола -- "ви нє понялі жізнь"

Баночку консервованої томатної пульпи Вам!
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08.12.2022 17:42 Ответить
Микола Міхновський- засновник українського націоналізму.
Бандера студентом, вчився на працях Міхновського
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09.12.2022 00:00 Ответить
Чомусь вважав, що засновником українського націоналізму був Д.Донцов
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09.12.2022 06:47 Ответить
Все вірно...щоб не було ні російського , ні совецького смраду на українській землі...
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08.12.2022 17:34 Ответить
Интересно - а существует ли в природе улица им. Владимира Зеленского?
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08.12.2022 17:36 Ответить
Приз Дарвина выиграл ты)
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08.12.2022 18:41 Ответить
Надо искать Зелёный тупик. )
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13.12.2022 12:17 Ответить
Треба, як в Америці авеню№ і стріт№ тоді не яких перейменувань і не порозумінь
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08.12.2022 17:38 Ответить
а Бровари - це Київ, чи вже ні?

там досі світиться маразмом вулиця кутузова, принаймні славетне товариство "Київгума" (гумові радянські грілки) там і далі розміщено...
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08.12.2022 17:46 Ответить
Дякую за десатанізацію "дружби народів", назва в честь Міхновського радує, дякую депутатам.
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08.12.2022 17:47 Ответить
я не розумію ??? яка може бути вулиця "івана кожидуба" - це ж запроданець-колоборант кацапо-совковий, кумуно-нацистькій, посібник червоних комуно-кацапів окупантів !!! саме нащадків цієї червоної кацапської чуми зараз в Україні знищують ЗСУ !!!

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08.12.2022 18:04 Ответить
А вулиця кацапа чаадаєва ще довго мозолитиме очі й слух???
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08.12.2022 18:48 Ответить
Разве бульвар нельзя было назвать к примеру УНИАТСКИМ?
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08.12.2022 18:57 Ответить
А Металістів - за що?
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08.12.2022 19:03 Ответить
провулок Енгельса?
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08.12.2022 19:09 Ответить
из всего этого списка я знаю 4-5 фамилий.
Наверное названия надо было с киевлянами согласовывать....
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08.12.2022 21:34 Ответить
Микола Міхновський з полком ім. Полуботка в липні 1917 року організував повстання в Києві з метою вигнати москалів і проголосити незалежність.
Але центральна рада тоді ще задивлялась в очі москвлів в пошуках компромісу, і підступом допомогла москалям подавити повстання
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08.12.2022 23:58 Ответить
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08.12.2022 22:30 Ответить
Не знаю як кого, а мене бісять нові правила правопису. Вулиця Енді Воргола - блювати тяне. Чому у Andy Warhol букву "х" треба читати як "г"? Вона що, у англійській читається як "г"? Вона там взагалі не читається, або читається як "х", залежить від промови. В українській мові теж є буква "х", навіщо читати як "г"? Дебілізм.
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08.12.2022 23:03 Ответить
а я-то думал, кто такой Воргол а это оказывается Уорхол))) так бы сразу и сказали))
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09.12.2022 00:34 Ответить
Та це не нові правила. Гельсінська спілка, Гіларі, Гаваї
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09.12.2022 09:35 Ответить
Нарешті вшанували Миколу Міхновського!
Людину, яка робила все що було можливо для Незалежності України. Тоді коли це ще не було мейнстрімом. Тоді, коли Петлюри з Вінниченками ще сповідували 'автономію' в складі рашки, і задивлялись в очі Троцькому в пошуках миру
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08.12.2022 23:56 Ответить
Названия какие-то нудные. Должна быть улица Бавовни. Проспект Хаймарсов. Бульвар Джавелинов.
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09.12.2022 00:38 Ответить
 
 