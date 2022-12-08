РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10893 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
16 737 69

Винницкий завод во время войны снабжал РФ деталями для ремонта военной техники, - Офис Генпрокурора

вінниця

Одно из машиностроительных предприятий Украины продолжало поставлять в Российскую Федерацию детали, которые используются для ремонта военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется расследование по уголовному производству по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Исследуются факты торговли украинских предприятий из РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора", - говорится в сообщении.

По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.

Читайте также: СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков. ФОТО

"Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ. В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС", - отметили в Офисе Генпрокурора.

В течении 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и местах жительства причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионер в Херсоне помогал оккупантам создать аналог ФСБ, - Офис Генпрокурора

Винница (725) предприятие (229) государственная измена (1534) Офис Генпрокурора (2463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
А назву підприємства і власника - не можна було тут написати?
показать весь комментарий
08.12.2022 17:52
+16
Дебіли Свинарчуки ввозили для ВСУ запчастини, яких не виробляли у нас, а ці потвори забезпечували окупанта. Є різниця?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:33
+13
Має бути розстріл за таке.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох вже т1 свинарчук1
показать весь комментарий
08.12.2022 17:52 Ответить
Ублюдки
показать весь комментарий
08.12.2022 18:54 Ответить
з дуба впав ? Свинарчуки привозіли з россії помогали нашій армії. а ці помогають кацапам.
показать весь комментарий
08.12.2022 21:29 Ответить
А назву підприємства і власника - не можна було тут написати?
показать весь комментарий
08.12.2022 17:52 Ответить
А хто у нас з Вінниці і займається ремонтом військової техніки? Всі зрозуміли? Тому й не кажуть
показать весь комментарий
08.12.2022 17:57 Ответить
А хто? Назву та власника напишіть.
показать весь комментарий
08.12.2022 17:59 Ответить
ремонт і машинобудівний завод, це речі абсолютно різні.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:02 Ответить
Это как и судостроительые заводы, которые никогда не занимались ремонтом.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:12 Ответить
Ну от запишіть на листочок собі список з наших лідерів українського машинобудування ) і зрозумієте, звідки ноги ростуть. Я не буду тут називати імена, бо мене після цього забанять за 2 хвилини )
показать весь комментарий
08.12.2022 18:13 Ответить
бери свої ноги в зуби й зажовуй свом же фейковим тупеньким спамом.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:16 Ответить
Ааа, Поносик зрозумів, хто тут замішаний, і розхвилювався 😂
показать весь комментарий
08.12.2022 18:17 Ответить
👎👎👎 скільки вам ця курва платить? все одно йому буде капєць💥💥💥
показать весь комментарий
08.12.2022 18:47 Ответить
любителю покера, про яку курву ведете мову??? якими платежами марите?
показать весь комментарий
08.12.2022 19:12 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.11.2022

Може, ризикнеш, раз так довго утримувався від реєстрації
показать весь комментарий
08.12.2022 18:34 Ответить
Ги-ги
показать весь комментарий
08.12.2022 19:52 Ответить
не виключено що фірма "прокладка", а директор "фунт"
показать весь комментарий
08.12.2022 18:07 Ответить
У повідомленні не зазначено назву підприємства. Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Вінницький агрегатний завод.

тут написали https://interfax.com.ua/news/general/877165.html
показать весь комментарий
08.12.2022 18:07 Ответить
Генеральный директор
Заброцкий Александр Павлович

http://www.vzta.com.ua/uk/node/5
показать весь комментарий
22.12.2022 22:03 Ответить
Зеленим - зелені відкати !
показать весь комментарий
08.12.2022 17:53 Ответить
не стоит рагонять, ну очень напоминает свинарчуков. После Победы можно разобраться
показать весь комментарий
08.12.2022 17:56 Ответить
мені особисто, це нагадує вадіма ізюмова... його рук злочинні дії...
показать весь комментарий
08.12.2022 18:00 Ответить
Стицько які такі мої злочинні дії дебіл ?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:14 Ответить
ти, тупое животное, тільки умієш на людей наклепи писати. це і є злочинна дія.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:17 Ответить
Поперше вивчи українську мову животное це тварина. А в друге тварина заткни своє дзямало/пельку бидлота, і нарешті в третє які такі наклепи я писав
показать весь комментарий
08.12.2022 18:27 Ответить
я ж тобі, тупенькій тварині, з іронією написав, використав кацапакцент. Ковтни соплі і не дми пузирі. Якщо ти не розумієш, який наклеп ти написав, про що з тобою говорити?? пуста трата часу.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:34 Ответить
Короче дебильное созданье иди убейся об стенку со своим кацапским акцентом, урод 100% голосовавший за зебила.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:44 Ответить
после победы - это значит н когда. 👎👎👎 расстреливать предателей надо уже и сейчас
показать весь комментарий
08.12.2022 18:50 Ответить
Має бути розстріл за таке.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:00 Ответить
А як це ?????
показать весь комментарий
08.12.2022 18:04 Ответить
Це коли кулі прошивають падлюку якусь.
показать весь комментарий
09.12.2022 04:00 Ответить
Звучить як фантастіка.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:05 Ответить
Та какая фантастика? А с вертолетными двигателями и ещё куча всего подобного. А каждый третий мэр ворота открывал врагу, а каждый второй мент офицер тем более, а куча депутатов всех рангов? А просто стукачей, что водили кацапов по дворам где кто в АТО или просто добра есть? Иногда кажется что всё зря было...
показать весь комментарий
08.12.2022 18:12 Ответить
Як що це правда, то краще розтріл на місці.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:13 Ответить
Грося підсуєтився?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:10 Ответить
"Так єта другоє"
показать весь комментарий
08.12.2022 18:11 Ответить
за це кацапи віддячили і ударили влітку по центру Вінниці
показать весь комментарий
08.12.2022 18:11 Ответить
це вже нижче дна
показать весь комментарий
08.12.2022 18:11 Ответить
Хтось тут вчора на молдован наїзджав, що вони продовжують торгувати з кацапстаном.
Ще питання є?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:12 Ответить
побував уперше у житті у Вінниці у липні цього року.

Вразило хамство, бруд, кіоски МПЦ-ФСБ, жлобство місцевих таксистів та відмосфера ватності.

Дуже відрізняється на гірший бік Вінниця від інших міст західної України, в яких я був раніше і потім

Сам я з дніпропетровщини
показать весь комментарий
08.12.2022 18:20 Ответить
Підтверджую. Мав колись справу з керівником вінницького ТОВ "Оспром" Семенковим Олександром Івановичем. Рідкісна потвора. Хоча може для Вінниці і не рідкісна )
показать весь комментарий
08.12.2022 18:24 Ответить
Точно у Вінниці були?
показать весь комментарий
08.12.2022 20:34 Ответить
також там більшість говорить на ызыке що викликло у мене додатковий шок.

Бермудський трикутник бруду на західній Україні
показать весь комментарий
08.12.2022 21:10 Ответить
What?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:24 Ответить
Дебіли Свинарчуки ввозили для ВСУ запчастини, яких не виробляли у нас, а ці потвори забезпечували окупанта. Є різниця?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:33 Ответить
Наріду всерівно. Треба розстріляти . Вас не дивує що немає ніяких прізвищ, навіть облич замазаних немає. Може це чергова фігня во славу велічайших полководців. І потім скільки війна продовжується і ніхто нічого не знав? А Свинарчуки і правда скупляли крадені в московитів деталі і перепродували нашій армії. Якби не Свинарчуки не було б ні танків ні ППО . А після Свинарчуків чесні пацани здали мужика , який хотів доставити нам клістрони. А потім дбр зняли з діючих установок і не знаю чи поставили на місце , чи віддали кацапам (у них же вкрали).
показать весь комментарий
08.12.2022 18:53 Ответить
Що за дурня?? Прізвища посадовців !! Чому вони не в СІЗО?? Що це робота?? Чи може це фейк??
показать весь комментарий
08.12.2022 18:45 Ответить
Які вам прізвища? Якби це стосувалося минулої влади, то було б мабуть написано великими буквами в самій назві. Хто сьогодні керує всім і всіма?
показать весь комментарий
08.12.2022 19:18 Ответить
Не так страшны кацапских вошли, как украинские гниды
показать весь комментарий
08.12.2022 18:48 Ответить
а хто є власники Вінницького агрегатного заводу?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:56 Ответить
ХЗ, але там цех-другий залишився.
Але це не змінює суті, підарів багато ще в Україні.
показать весь комментарий
08.12.2022 20:37 Ответить
У нащому місті без дозволу Гройсмана і його наглядача, Моргунова , нічого не робитьсяю Всі питання до цієї мерзоти. Але кого це цікавить?...
показать весь комментарий
08.12.2022 19:03 Ответить
Звичайно Гройман, хто ще міг таке зробити, "слуги" і їх дружбани ОПЗЖ ні? Подумайте, як можна вивезти через кордон, де СБУ і податківці щось на расєю? Хто дасть добро на кордоні? То Гройсман і там керує? Це моя особиста думка. Тут без діючої влади аж ніяк!
показать весь комментарий
08.12.2022 19:20 Ответить
а прізвищ у підарасів нема???
чи це організував п,яний сторож
показать весь комментарий
08.12.2022 19:17 Ответить
********
показать весь комментарий
08.12.2022 19:46 Ответить
Твари! Всех расстрелять без суда и следствия.
показать весь комментарий
08.12.2022 19:57 Ответить
Мдааа....и ведь хрен кого посадят....
показать весь комментарий
08.12.2022 20:59 Ответить
зелёная генплокулатула работает как и видеозЕпрезик
показать весь комментарий
08.12.2022 21:11 Ответить
Ключове - продовжував.
Тож ані при коричневій владі, ні при зеленої нікому не було до цього справи.
показать весь комментарий
08.12.2022 21:15 Ответить
Дайте здогадатись. Це не канхвєтний завод мається на увазі? Не здивуюсь якщо від зеленої влади буде звинувачування в паставках врагу щікалада в агрегатном состоянии.
показать весь комментарий
08.12.2022 22:45 Ответить
Кого затримали? Чи вже відкупилися ??
показать весь комментарий
08.12.2022 23:30 Ответить
А на хер ти потрібен Україні, якщо ти такий сцикливий панікер?
показать весь комментарий
09.12.2022 00:32 Ответить
Підприємство реалізовувало продукцію в Румунію. Що з тією продукцією далі відбувається- питання поза контролем виробника. Якщо так дивитись, то потрібно накласти арешт на Texas Instruments, чіпи яких використовуються в іранських дронах і всіх інших європейських та американських виробників обладнання.
Якось фірма- імпортер в якій я працював продала продукцію для с/г українському контрагенту, трейдеру. Той в свою чергу продав ще одному. Останній поставив в ДНР/ЛНР. Нас звинуватили в торгівлі з ДНР/ЛНР. Ніби ми цю схему придумали і за всім стоїмо. Банально хотіли баблішки зрубити.
так що не вірю в цю історію з СБУ, проходив на власному досвіді. І те що в них є докази. Якщо суд визнає- тільки тоді. А до поки- це карточний блеф.

Я майже на 100% впевнений, що все що є в СБУ- це підтвердження факту поставки обладнанняв Румунію, крапка.
показать весь комментарий
31.01.2023 23:45 Ответить
 
 