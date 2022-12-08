Винницкий завод во время войны снабжал РФ деталями для ремонта военной техники, - Офис Генпрокурора
Одно из машиностроительных предприятий Украины продолжало поставлять в Российскую Федерацию детали, которые используются для ремонта военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется расследование по уголовному производству по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Исследуются факты торговли украинских предприятий из РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора", - говорится в сообщении.
По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.
"Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ. В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС", - отметили в Офисе Генпрокурора.
В течении 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.
Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и местах жительства причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.
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Реєстрація: 28.11.2022
Може, ризикнеш, раз так довго утримувався від реєстрації
тут написали https://interfax.com.ua/news/general/877165.html
Заброцкий Александр Павлович
http://www.vzta.com.ua/uk/node/5
Ще питання є?
Вразило хамство, бруд, кіоски МПЦ-ФСБ, жлобство місцевих таксистів та відмосфера ватності.
Дуже відрізняється на гірший бік Вінниця від інших міст західної України, в яких я був раніше і потім
Сам я з дніпропетровщини
Бермудський трикутник бруду на західній Україні
Але це не змінює суті, підарів багато ще в Україні.
чи це організував п,яний сторож
Тож ані при коричневій владі, ні при зеленої нікому не було до цього справи.
Якось фірма- імпортер в якій я працював продала продукцію для с/г українському контрагенту, трейдеру. Той в свою чергу продав ще одному. Останній поставив в ДНР/ЛНР. Нас звинуватили в торгівлі з ДНР/ЛНР. Ніби ми цю схему придумали і за всім стоїмо. Банально хотіли баблішки зрубити.
так що не вірю в цю історію з СБУ, проходив на власному досвіді. І те що в них є докази. Якщо суд визнає- тільки тоді. А до поки- це карточний блеф.
Я майже на 100% впевнений, що все що є в СБУ- це підтвердження факту поставки обладнанняв Румунію, крапка.