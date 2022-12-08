Винницкий завод во время войны снабжал РФ деталями для ремонта военной техники, - Офис Генпрокурора

Одно из машиностроительных предприятий Украины продолжало поставлять в Российскую Федерацию детали, которые используются для ремонта военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора осуществляется расследование по уголовному производству по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Исследуются факты торговли украинских предприятий из РФ и нелегальных поставок продукции для нужд военно-промышленного комплекса государства-агрессора", - говорится в сообщении.

По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором. В условиях военного положения руководство завода наладило поставки комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.

Читайте также: СБУ в Киеве задержала чиновницу из Купянска, работавшую на захватчиков. ФОТО

"Для реализации противоправной схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ. В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС", - отметили в Офисе Генпрокурора.

В течении 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях группы компаний и местах жительства причастных к совершению уголовного правонарушения лиц. Изъяты финансово-хозяйственные документы, подтверждающие торговлю с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсионер в Херсоне помогал оккупантам создать аналог ФСБ, - Офис Генпрокурора