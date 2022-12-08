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Новости Война
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На авиабазе в оккупированном Бердянске раздалось более 10 взрывов, - глава городской военной администрации Галицина

бердянськ

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области раздалось более 10 взрывов.

Об этом сообщила Суспильному глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.

"На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремело три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия", - сообщила глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бердянске взрыв, ранен предатель Ищук

В Запорожской области в 16.49 объявили воздушную тревогу. В 17:20 ее отменили.

армия РФ (19123) Бердянск (443) взрыв (6728) уничтожение (6864)


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Топ комментарии
+12
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

·

https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1600804494144458752 5 ч

Рашистский вертолет с экипажем завершил демилитаризацию с отличием.

https://twitter.com/i/status/1600804494144458752
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08.12.2022 18:17
+11
Бавовнятко ))
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08.12.2022 17:52
+10
Дайьош Бердянськ-баївку...
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08.12.2022 17:54
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Бавовнятко ))
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08.12.2022 17:52 Ответить
там був великий притулок безхатніх собак! сподіваюся, не постраждали
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08.12.2022 17:59 Ответить
Дайьош Бердянськ-баївку...
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08.12.2022 17:54 Ответить
Колиж ті "лєтуни" кацапськи вже накуряться? Я ж так і зіп'юся нафіг!
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08.12.2022 17:56 Ответить
А ЧТЬО СЛУЧІЛОС??
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08.12.2022 17:57 Ответить
Та накурятся тут не подходит. Может факелами жонглировали? Или кто дальше факел кинет? Крепко бухнули видно к вечеру. Ну пусть---сойдет.
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08.12.2022 18:15 Ответить
Вячаслау Сiкора

@SIKORA_slava

·

https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1600804494144458752 5 ч

Рашистский вертолет с экипажем завершил демилитаризацию с отличием.

https://twitter.com/i/status/1600804494144458752
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08.12.2022 18:17 Ответить
похоже на мі 8, що аж три свинособаки в екіпажі були. демілітаризацію одобряємо.
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08.12.2022 18:28 Ответить
Дякую, отримав естетичну насолоду
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08.12.2022 19:43 Ответить
Вертольот з екіпажем получілі частічньіе поврєждєнія
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08.12.2022 19:47 Ответить
Пилять, эта бабенция на столько в курсе, что происходит в Бердянске, что сообщает о произошедшем в городе на вторые сутки!
Бердянцы, что остались в городе и что выехали в шоке, и это мягко сказано, от этой тупой кури... мадам!!!
Никто не понимает за какие такие заслуги это недоразумение назначили ответственной за Бердянск?!
Существо АБСОЛЮТНО не теме города.
Может у власти там своя атмосфера, но к реальности эта ..... не имеет никакого отношения.
Это просто пздц какой то
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08.12.2022 21:30 Ответить
 
 