На авиабазе в оккупированном Бердянске раздалось более 10 взрывов, - глава городской военной администрации Галицина
В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области раздалось более 10 взрывов.
Об этом сообщила Суспильному глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.
"На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремело три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия", - сообщила глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.
В Запорожской области в 16.49 объявили воздушную тревогу. В 17:20 ее отменили.
Топ комментарии
+12 Перехватчик
показать весь комментарий08.12.2022 18:17
+11 Qq Qqq #455433
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+10 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий08.12.2022 17:54
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@SIKORA_slava
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https://twitter.com/SIKORA_slava/status/1600804494144458752 5 ч
Рашистский вертолет с экипажем завершил демилитаризацию с отличием.
https://twitter.com/i/status/1600804494144458752
Бердянцы, что остались в городе и что выехали в шоке, и это мягко сказано, от этой тупой кури... мадам!!!
Никто не понимает за какие такие заслуги это недоразумение назначили ответственной за Бердянск?!
Существо АБСОЛЮТНО не теме города.
Может у власти там своя атмосфера, но к реальности эта ..... не имеет никакого отношения.
Это просто пздц какой то