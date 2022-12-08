На авиабазе в оккупированном Бердянске раздалось более 10 взрывов, - глава городской военной администрации Галицина

В оккупированном россиянами Бердянске Запорожской области раздалось более 10 взрывов.

Об этом сообщила Суспильному глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина, передает Цензор.НЕТ.

"На авиабазе в оккупированном Бердянске прогремело три мощных взрыва, а за ними еще 15 меньшей силы. Это повлекло за собой масштабный пожар. Почти все скорые и пожарные машины, которые есть в городе, выехали на место происшествия", - сообщила глава городской военной администрации Бердянска Виктория Галицина.

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В Запорожской области в 16.49 объявили воздушную тревогу. В 17:20 ее отменили.