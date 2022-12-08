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Новости Помощь Украине
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Эгоистам, выступающим против помощи Украине, могу ответить только бранью, - глава МИД Словакии Качер

качер

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер убежден, что помощь Украине – это моральный долг и стратегическое решение его страны, иначе она станет следующей целью агрессии России.

Об этом Качер сказал на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Словакии отметил, что когда он видел украинских детей, прибывавших на границу с небольшим рюкзаком и весточкой от мамы "позаботьтесь о них", слезы наворачивались на глаза.

По его словам, в Словакии тоже есть эгоистичные люди, выступающие против оказания помощи Украине.

Он рассказал, что одна дама написала ему в фейсбуке, мол, "зачем вы поддерживаете украинцев, вы должны заботиться о собственных гражданах, у нас кризис, мы здесь страдаем, помогите нам". Дипломат проверил профиль этой женщины и обнаружил, что она где-то отдыхает на пляже, стоит у роскошного автомобиля.

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"И я подумал: поезжай, посмотри на людей, жизнь которых и все, что они приобрели, за что боролись, теперь все умещается в два пластиковых пакета, которые они тянут. Разрушенный дом, за полы цепляются дети... И ты отказываешься помочь этим людям? Я могу ответить на это только бранью. Это наша моральная обязанность - сделать все необходимое для них. Даже если это не что иное, как христианская любовь, это тоже очень стратегическое решение, потому что они за нас сражаются и защищают эти принципы и те основы, на которые опирается наш суверенитет и наша целостность. Если не они, то мы на очереди", - сказал Качер.

Автор: 

вето (361) помощь (7784) Словакия (976)


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Топ комментарии
+27
Растіславу Качеру-респект...
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08.12.2022 18:03
+23
І додати нічого... людина розуміє все як воно є.
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08.12.2022 18:04
+20
Глибока повага такому політику
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08.12.2022 18:05
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Растіславу Качеру-респект...
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08.12.2022 18:03 Ответить
І додати нічого... людина розуміє все як воно є.
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08.12.2022 18:04 Ответить
Глибока повага такому політику
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08.12.2022 18:05 Ответить
Видно адекватну людину, шана.
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08.12.2022 18:08 Ответить
Ніколи не забуду,як 26 лютого збирали групу діток до нас і як мої сусіди і колеги готували їм місця. Сльози, стрес,хвилювання. Так що слова попіклуйтеся про них-до болі знайомі.
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08.12.2022 18:08 Ответить

Не, я пытался высказываться дипломатично, но осталось одно. Сраная Великая Европа, вы перед одной Словаччиной - мелкое дерьмо.
Извиняюсь, это личное
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08.12.2022 18:09 Ответить
До речі Орбана можна відматюкати відразу ...
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08.12.2022 19:00 Ответить
Воно в мене навіть на матюків не заслуговоє
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08.12.2022 19:02 Ответить
Досі не забув, як словацький прикордонник а потім дівчина-волонтер (Домініка, з мене магарич) тягнули мою сумка коли я з палицею шкандибав через кордон.
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08.12.2022 18:46 Ответить
Для повноти картини логічно було б обматюкати Орбана.
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09.12.2022 00:26 Ответить
 
 