Эгоистам, выступающим против помощи Украине, могу ответить только бранью, - глава МИД Словакии Качер

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер убежден, что помощь Украине – это моральный долг и стратегическое решение его страны, иначе она станет следующей целью агрессии России.

Об этом Качер сказал на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава МИД Словакии отметил, что когда он видел украинских детей, прибывавших на границу с небольшим рюкзаком и весточкой от мамы "позаботьтесь о них", слезы наворачивались на глаза.

По его словам, в Словакии тоже есть эгоистичные люди, выступающие против оказания помощи Украине.

Он рассказал, что одна дама написала ему в фейсбуке, мол, "зачем вы поддерживаете украинцев, вы должны заботиться о собственных гражданах, у нас кризис, мы здесь страдаем, помогите нам". Дипломат проверил профиль этой женщины и обнаружил, что она где-то отдыхает на пляже, стоит у роскошного автомобиля.

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"И я подумал: поезжай, посмотри на людей, жизнь которых и все, что они приобрели, за что боролись, теперь все умещается в два пластиковых пакета, которые они тянут. Разрушенный дом, за полы цепляются дети... И ты отказываешься помочь этим людям? Я могу ответить на это только бранью. Это наша моральная обязанность - сделать все необходимое для них. Даже если это не что иное, как христианская любовь, это тоже очень стратегическое решение, потому что они за нас сражаются и защищают эти принципы и те основы, на которые опирается наш суверенитет и наша целостность. Если не они, то мы на очереди", - сказал Качер.