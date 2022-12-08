В Ассоциации городов Украины отреагировали на отстранение Атрошенко: Выборочное "правосудие" несет угрозу демократии

Отстранение мэра областного центра от должности по решению суда – беспрецедентный случай в истории независимой Украины, который носит политический характер и несет угрозу местному самоуправлению, демократии и правам всех граждан Украины. С таким заявлением выступило правление Ассоциации городов Украины.

Текст заявления обнародован на официальном сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые в Украине мэра города, областного центра, лишили права занимать его должность. При этом сделал это судья районного суда другой области, в День местного самоуправления. Это беспрецедентный случай в истории независимой Украины, в истории украинского самоуправления. Применение норм о конфликте интересов относительно событий февраля-марта этого года носит политический характер и нивелирует значение антикоррупционного законодательства. Ибо именно его избирательно применили в качестве основания для лишения прав мэра и его избирателей. Считаем, что такое избирательное правосудие несет угрозу не только местному самоуправлению, но и демократии и правам всех граждан Украины", — говорится в заявлении.

АГУ подчеркивает, что Чернигов стал городом-героем именно под руководством Владислава Атрошенко.

"Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, который стал городом-героем под его руководством, лишили права занимать должность, на которую его избрала громада, права восстанавливать освобожденный город! За то, что он остался защищать свою громаду и свой город, а не лично повез спасать свою семью. Семья мэра как главы громады является важной целью врага для создания давления на голову и громаду города. Поэтому мэр обязан был отправить свою семью, чтобы сосредоточиться на защите города и громады. За его работу, защиту города, президент наградил Владислава Атрошенко орденом "За мужество". А теперь его лишили права занимать определенные должности", — отмечается в заявлении Ассоциации городов Украины.

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В АГУ подчеркивают: сегодня именно руководители громад ответственны за жизнеобеспечение городов и поселков для защиты их жителей. И в это время происходят попытки притеснения местного самоуправления, нарушения демократических прав граждан.

"Сегодня время совместной работы всех, независимо от политической принадлежности, симпатий и прочего. Только слаженной работой, скоординированными усилиями власти на всех уровнях, граждан, волонтеров, бизнеса Украина выстоит и победит. Надеемся, что апелляционная инстанция учтет все обстоятельства дела и рассмотрит его объективно, избежав политического давления во время его рассмотрения", — отмечает АГУ.