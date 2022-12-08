В Ассоциации городов Украины отреагировали на отстранение Атрошенко: Выборочное "правосудие" несет угрозу демократии
Отстранение мэра областного центра от должности по решению суда – беспрецедентный случай в истории независимой Украины, который носит политический характер и несет угрозу местному самоуправлению, демократии и правам всех граждан Украины. С таким заявлением выступило правление Ассоциации городов Украины.
Текст заявления обнародован на официальном сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.
"Впервые в Украине мэра города, областного центра, лишили права занимать его должность. При этом сделал это судья районного суда другой области, в День местного самоуправления. Это беспрецедентный случай в истории независимой Украины, в истории украинского самоуправления. Применение норм о конфликте интересов относительно событий февраля-марта этого года носит политический характер и нивелирует значение антикоррупционного законодательства. Ибо именно его избирательно применили в качестве основания для лишения прав мэра и его избирателей. Считаем, что такое избирательное правосудие несет угрозу не только местному самоуправлению, но и демократии и правам всех граждан Украины", — говорится в заявлении.
АГУ подчеркивает, что Чернигов стал городом-героем именно под руководством Владислава Атрошенко.
"Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, который стал городом-героем под его руководством, лишили права занимать должность, на которую его избрала громада, права восстанавливать освобожденный город! За то, что он остался защищать свою громаду и свой город, а не лично повез спасать свою семью. Семья мэра как главы громады является важной целью врага для создания давления на голову и громаду города. Поэтому мэр обязан был отправить свою семью, чтобы сосредоточиться на защите города и громады. За его работу, защиту города, президент наградил Владислава Атрошенко орденом "За мужество". А теперь его лишили права занимать определенные должности", — отмечается в заявлении Ассоциации городов Украины.
В АГУ подчеркивают: сегодня именно руководители громад ответственны за жизнеобеспечение городов и поселков для защиты их жителей. И в это время происходят попытки притеснения местного самоуправления, нарушения демократических прав граждан.
"Сегодня время совместной работы всех, независимо от политической принадлежности, симпатий и прочего. Только слаженной работой, скоординированными усилиями власти на всех уровнях, граждан, волонтеров, бизнеса Украина выстоит и победит. Надеемся, что апелляционная инстанция учтет все обстоятельства дела и рассмотрит его объективно, избежав политического давления во время его рассмотрения", — отмечает АГУ.
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пусть асфальт жрут и ***** в глаз зырят
@RozenkoPavlo
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https://twitter.com/RozenkoPavlo/status/1600540426921861120 23 год
Мер Чернігова посадив один раз водія за руль СВОГО власного автомобіля.
Суд позбавив мера права керувати містом!
Кирил Тимошенко посадив водія за руль спижженого в гуманітарці автомобіля і той півроку возив його.
Тимошенко і далі працює, йому все по хєр!
В чом прикол, га??
Виходить щодня зі зверненням та транслює Зеліни вечірні казки.
Зеля ввозить його в обозі як польову дешеву шлендру - начебто і не трапилося нічого.
Гидко на це дивитися
як би не було як з яником
а до цього йде
ОП окуэло в край
что там с Рифмастером??? чем закончилось шоу-презентация-подтасовка и два года по СИЗО ????
кто тут будет отвечать за беспредел???