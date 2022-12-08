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В Ассоциации городов Украины отреагировали на отстранение Атрошенко: Выборочное "правосудие" несет угрозу демократии

атрошенко

Отстранение мэра областного центра от должности по решению суда – беспрецедентный случай в истории независимой Украины, который носит политический характер и несет угрозу местному самоуправлению, демократии и правам всех граждан Украины. С таким заявлением выступило правление Ассоциации городов Украины.

Текст заявления обнародован на официальном сайте АГУ, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые в Украине мэра города, областного центра, лишили права занимать его должность. При этом сделал это судья районного суда другой области, в День местного самоуправления. Это беспрецедентный случай в истории независимой Украины, в истории украинского самоуправления. Применение норм о конфликте интересов относительно событий февраля-марта этого года носит политический характер и нивелирует значение антикоррупционного законодательства. Ибо именно его избирательно применили в качестве основания для лишения прав мэра и его избирателей. Считаем, что такое избирательное правосудие несет угрозу не только местному самоуправлению, но и демократии и правам всех граждан Украины", — говорится в заявлении.

АГУ подчеркивает, что Чернигов стал городом-героем именно под руководством Владислава Атрошенко.

"Владислава Атрошенко, мэра Чернигова, который стал городом-героем под его руководством, лишили права занимать должность, на которую его избрала громада, права восстанавливать освобожденный город! За то, что он остался защищать свою громаду и свой город, а не лично повез спасать свою семью. Семья мэра как главы громады является важной целью врага для создания давления на голову и громаду города. Поэтому мэр обязан был отправить свою семью, чтобы сосредоточиться на защите города и громады. За его работу, защиту города, президент наградил Владислава Атрошенко орденом "За мужество". А теперь его лишили права занимать определенные должности", — отмечается в заявлении Ассоциации городов Украины.

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В АГУ подчеркивают: сегодня именно руководители громад ответственны за жизнеобеспечение городов и поселков для защиты их жителей. И в это время происходят попытки притеснения местного самоуправления, нарушения демократических прав граждан.

"Сегодня время совместной работы всех, независимо от политической принадлежности, симпатий и прочего. Только слаженной работой, скоординированными усилиями власти на всех уровнях, граждан, волонтеров, бизнеса Украина выстоит и победит. Надеемся, что апелляционная инстанция учтет все обстоятельства дела и рассмотрит его объективно, избежав политического давления во время его рассмотрения", — отмечает АГУ.

Автор: 

местное самоуправление (256) суд (25085) Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+28
Поки українці нищать ворога, пласнява в "турборежимі" узурпує владу.
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08.12.2022 18:15
+28
Ублюдочная зелёная падаль продолжает беспредельничать в Украине. Быдло, шо выбрало это недоразумение во власть - вы счастливы?
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08.12.2022 18:18
+25
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

https://twitter.com/RozenkoPavlo/status/1600540426921861120 23 год

Мер Чернігова посадив один раз водія за руль СВОГО власного автомобіля.

Суд позбавив мера права керувати містом!

Кирил Тимошенко посадив водія за руль спижженого в гуманітарці автомобіля і той півроку возив його.

Тимошенко і далі працює, йому все по хєр!

В чом прикол, га??
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08.12.2022 18:35
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Поки українці нищать ворога, пласнява в "турборежимі" узурпує владу.
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08.12.2022 18:15 Ответить
Старуха , Резниченко, тимошенко и всех остальных не трогают , крышуют ,за миллиарды украденные у государства ‼️ Черниговцы ,как же так ? Зедерьмачье совсем обнаглели от безнаказанности‼️
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08.12.2022 18:56 Ответить
Ублюдочная зелёная падаль продолжает беспредельничать в Украине. Быдло, шо выбрало это недоразумение во власть - вы счастливы?
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08.12.2022 18:18 Ответить
Вони свою вину на других уже переводять,а завтра знову тіж самі 73% проголосують за туж зелену г. ть. Марафон 24 години
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08.12.2022 18:30 Ответить
Хоть -бы одна 🦠 из 73% " хуже не будет", "хоть поржем" раскаялась !

пусть асфальт жрут и ***** в глаз зырят
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08.12.2022 19:01 Ответить
это быдло сейчас по всей Украине десятками вылавливают за коллаборационизм и пособничество оккупантам.
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08.12.2022 19:29 Ответить
Ще одного мафіозника відбілюють
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08.12.2022 18:19 Ответить
це про "Зе"ка?
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08.12.2022 18:25 Ответить
Зе не людина року,а людина вічного позор. Мівіна і Порше. Усе,що хвилює його офіс, а не війна,не горе, не безпека
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08.12.2022 18:24 Ответить
Гнила зелена погань під час війни ламає закони через коліно. Так через суд можна й декларацію про незалежність України скасувати.
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08.12.2022 18:28 Ответить
Вони й до війни закон застосовували тільки для інших, тих, хто не подобається. Для зеленої плісняви законів не існує - вони над ними. Тим болючишим буде їх падіння...
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08.12.2022 18:37 Ответить
Они заслужили только расстрел
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08.12.2022 19:03 Ответить
Місцеве самоврядування, реально обране мешканцями міст, зеленій команді завжди не подобалось. Це стосується і Києва, і Дніпра, і Чернігова. Все хочуть прибрати до своїх рук, зневажаючи виборців міст.
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08.12.2022 18:29 Ответить
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

·

https://twitter.com/RozenkoPavlo/status/1600540426921861120 23 год

Мер Чернігова посадив один раз водія за руль СВОГО власного автомобіля.

Суд позбавив мера права керувати містом!

Кирил Тимошенко посадив водія за руль спижженого в гуманітарці автомобіля і той півроку возив його.

Тимошенко і далі працює, йому все по хєр!

В чом прикол, га??
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08.12.2022 18:35 Ответить
А Резниченко полтора миллиарда на ***** сою спионерить из бюджета , так шут гороховый🤢 в Херсон его притащил , вместо буцигарни
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08.12.2022 19:05 Ответить
шахрай Резніченко зараз керує моєю областю блд.

Виходить щодня зі зверненням та транслює Зеліни вечірні казки.
Зеля ввозить його в обозі як польову дешеву шлендру - начебто і не трапилося нічого.

Гидко на це дивитися
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08.12.2022 19:11 Ответить
а як щодо Одеси?
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08.12.2022 18:36 Ответить
Любого мера любого міста можна спокійно садити на довічне. У всіх там рильце в пуху.
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08.12.2022 18:38 Ответить
Тебе також можна садити, в тебе теж «рильце в пуху»
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08.12.2022 18:44 Ответить
Я не мер міста, телепню.
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08.12.2022 18:48 Ответить
Ти не мер міста. Ти звичайна істота з примітивним мисленням, такі мерами не бувають.
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08.12.2022 18:52 Ответить
Ні, телепню. Я добре знаю чим мери займаються.
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08.12.2022 18:54 Ответить
ОПГ Квартал...
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08.12.2022 18:59 Ответить
В этом и весь цимус, именно в этот день и должно было прозвучать судебное решение. Гнусавый со своим менеджером так и наказывали судье.
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08.12.2022 19:09 Ответить
дякуйте 73%
як би не було як з яником
а до цього йде
ОП окуэло в край
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08.12.2022 19:09 Ответить
Зелёный опарыш не рви ж🤢пу ,при"СЛУГИ" хитросделанных членов батальенов Вены и Монако светит только ТРИБУНАЛ 111 с полной конфискацией ‼️
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08.12.2022 19:09 Ответить
друзьям - фсё, остальным - законы (как бы)
что там с Рифмастером??? чем закончилось шоу-презентация-подтасовка и два года по СИЗО ????
кто тут будет отвечать за беспредел???
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08.12.2022 19:12 Ответить
А кто готов спросить ?
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08.12.2022 19:33 Ответить
А всё потому что отказался откатывать с Западной помощи дерьмакОмПании...
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08.12.2022 19:32 Ответить
пам'ятаю як миколаївського мера за часів Пороха, теж відсторонили...
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08.12.2022 19:38 Ответить
Атрощенко підтримав слуг питані знищення УПЦ в Україні а це основний люд який його підтримав на виборах . після цьог суд відсторонив його від влади по справі евакуації сімї із зони бойових дій.все розраховано мер зрадив виборців на догоду слуг а ті його кишнули знаючи що він лишився основних його симпатиків.
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08.12.2022 20:04 Ответить
"Клав" єрмак на асоціацію мерів, як і на інших українців...Зеленський, тут звісно, нідочого.,
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08.12.2022 20:05 Ответить
Агент козырь работает не покладая рук.
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08.12.2022 20:59 Ответить
Что-то совсем мутное...обвинить не в чем, так решением этих недоторканых судей дела делают...
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08.12.2022 21:02 Ответить
Де в нас демократія? Покажіть? як все робилося через коліно так і робиться. За демократію згадують лише барани яких от от пострижуть.
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08.12.2022 21:23 Ответить
Зеленський, зверни увагу на п'яту колону в своєму будинку.
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09.12.2022 07:49 Ответить
 
 