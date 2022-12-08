Шольц о гарантиях безопасности России: Говорить о чем-либо можно после завершения войны. Приоритетом сейчас является немедленный вывод войск РФ

Сначала Россия должна закончить войну в Украине, после этого с ней можно будет обсуждать какие-либо проблемы безопасности.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию медиагруппы Funke, текст которого размещен на сайте главы правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приоритетом сейчас является немедленное прекращение россией войны и вывод войск. Справедливо, что тогда возникает вопрос, как мы можем достичь безопасности для Европы. Конечно, мы готовы, например, говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это уже предлагали до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", - сказал канцлер в ответ на просьбу объяснить, поддерживает ли он идею президента Франции Эмманюэля Макрона о "гарантиях безопасности России".

Комментируя свои телефонные разговоры с президентом России Путиным, Шольц назвал важным продолжать контакты ради того, чтобы "Путин всегда слышал нашу точку зрения". В частности, в течение последнего разговора на прошлой неделе для Шольца, по его словам, было важно донести два момента: он осудил бомбардировки украинских городов, их энерго- и водоснабжение, и спросил Путина, "когда Россия наконец-то будет готова вывести войска из Украины".

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"Ясно одно: не должно быть продиктованного мира на условиях России", - подчеркнул глава правительства ФРГ, добавив, что стороны смотрят на войну и ее причины "с совершенно разных точек зрения".

Шольц в очередной раз не дал прямого ответа на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки. Он подчеркнул, что после США Германия является одной из стран, наиболее поддерживаюих Украину, в том числе оружием. Он категорически отрицал предположение, что нежелание Берлина предоставлять современные наступательные танки связано, мол, с угрозой Путина "напасть на Германию".

"Я не знаю, сколько раз я отрицал этот слух. Это чушь. И снова: мы поставляем много очень эффективного оружия", - подчеркнул политик.