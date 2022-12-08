Шольц о гарантиях безопасности России: Говорить о чем-либо можно после завершения войны. Приоритетом сейчас является немедленный вывод войск РФ
Сначала Россия должна закончить войну в Украине, после этого с ней можно будет обсуждать какие-либо проблемы безопасности.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию медиагруппы Funke, текст которого размещен на сайте главы правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Приоритетом сейчас является немедленное прекращение россией войны и вывод войск. Справедливо, что тогда возникает вопрос, как мы можем достичь безопасности для Европы. Конечно, мы готовы, например, говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это уже предлагали до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", - сказал канцлер в ответ на просьбу объяснить, поддерживает ли он идею президента Франции Эмманюэля Макрона о "гарантиях безопасности России".
Комментируя свои телефонные разговоры с президентом России Путиным, Шольц назвал важным продолжать контакты ради того, чтобы "Путин всегда слышал нашу точку зрения". В частности, в течение последнего разговора на прошлой неделе для Шольца, по его словам, было важно донести два момента: он осудил бомбардировки украинских городов, их энерго- и водоснабжение, и спросил Путина, "когда Россия наконец-то будет готова вывести войска из Украины".
"Ясно одно: не должно быть продиктованного мира на условиях России", - подчеркнул глава правительства ФРГ, добавив, что стороны смотрят на войну и ее причины "с совершенно разных точек зрения".
Шольц в очередной раз не дал прямого ответа на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки. Он подчеркнул, что после США Германия является одной из стран, наиболее поддерживаюих Украину, в том числе оружием. Он категорически отрицал предположение, что нежелание Берлина предоставлять современные наступательные танки связано, мол, с угрозой Путина "напасть на Германию".
"Я не знаю, сколько раз я отрицал этот слух. Это чушь. И снова: мы поставляем много очень эффективного оружия", - подчеркнул политик.
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Проте танки би Леопард 2 вже пора нам поставляти.
Так, братва, особенно германская, все на допомогу Шольцу!
Розрив з колишньою державною доктриною Німеччини про неприпустимість поставок зброї в кризові регіони зашкодив СДПН і Зеленим. Їм довелося відмовитися від своїх фундаментальних пацифістських переконань.
Особливо успішними в цьому досягли "Зелені", і сьогодні вони є одними з найбільш затятих прихильників поставок зброї в Україну. СДПН і канцлера Шольца, з іншого боку, вже давно звинувачують в тому, що вони занадто вагаються в питанні.
Ахтунг Ахтунг..рюSSишє швайн .ZдавайSя👹👹👹🦍🦍🦍 🤣🤣🤣