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Новости Война
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Шольц о гарантиях безопасности России: Говорить о чем-либо можно после завершения войны. Приоритетом сейчас является немедленный вывод войск РФ

шольц

Сначала Россия должна закончить войну в Украине, после этого с ней можно будет обсуждать какие-либо проблемы безопасности.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию медиагруппы Funke, текст которого размещен на сайте главы правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Приоритетом сейчас является немедленное прекращение россией войны и вывод войск. Справедливо, что тогда возникает вопрос, как мы можем достичь безопасности для Европы. Конечно, мы готовы, например, говорить с Россией о контроле над вооружениями в Европе. Мы это уже предлагали до войны, и в этой позиции ничего не изменилось", - сказал канцлер в ответ на просьбу объяснить, поддерживает ли он идею президента Франции Эмманюэля Макрона о "гарантиях безопасности России".

Комментируя свои телефонные разговоры с президентом России Путиным, Шольц назвал важным продолжать контакты ради того, чтобы "Путин всегда слышал нашу точку зрения". В частности, в течение последнего разговора на прошлой неделе для Шольца, по его словам, было важно донести два момента: он осудил бомбардировки украинских городов, их энерго- и водоснабжение, и спросил Путина, "когда Россия наконец-то будет готова вывести войска из Украины".

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"Ясно одно: не должно быть продиктованного мира на условиях России", - подчеркнул глава правительства ФРГ, добавив, что стороны смотрят на войну и ее причины "с совершенно разных точек зрения".

Шольц в очередной раз не дал прямого ответа на вопрос, готова ли Германия поставлять Украине танки. Он подчеркнул, что после США Германия является одной из стран, наиболее поддерживаюих Украину, в том числе оружием. Он категорически отрицал предположение, что нежелание Берлина предоставлять современные наступательные танки связано, мол, с угрозой Путина "напасть на Германию".

"Я не знаю, сколько раз я отрицал этот слух. Это чушь. И снова: мы поставляем много очень эффективного оружия", - подчеркнул политик.

Автор: 

путин владимир (31225) россия (95418) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+3
Німці виправляються.
Проте танки би Леопард 2 вже пора нам поставляти.
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08.12.2022 18:20
+2
Как пишут западные СМИ Шольц звонил путину в первую очередь озвучить коллективное предложение G7-по выводу войск из Украины. Если выводит без сопротвления-один список по репарациям и членам скамьи подсудимых в Гааге, уходит с десятками тысяч жертв-другие репарации и членство в Гааге.
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08.12.2022 18:57
+1
Я так зрозумів що Шольц, як і Макарон став людиною-слухавкою ...
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08.12.2022 18:20
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Німці виправляються.
Проте танки би Леопард 2 вже пора нам поставляти.
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08.12.2022 18:20 Ответить
Я так зрозумів що Шольц, як і Макарон став людиною-слухавкою ...
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08.12.2022 18:20 Ответить
Шпульц, если ты ведешь предвыборную пропаганду в этом ключе, то по-ходу твои избиратели такое поддерживают.
Так, братва, особенно германская, все на допомогу Шольцу!
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08.12.2022 18:22 Ответить
Гітлер був повний дурень, в 1945 році йому потрібно було вимагати гарантії безпеки ...
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08.12.2022 18:23 Ответить
Имеется в виду про гарантии безопасности для пуйла? Ну пусть себе сидит под санкциями в своем мордоре, без прибыли за газ, нефть и ждёт старости. А если выедет куда нибудь за пределы необъятной, то там его и повяжут. Норм договоренности.
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08.12.2022 18:38 Ответить
Безусловно можно дать гарантию россии о том, что она НИКОГДА не будет членом НАТО.
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08.12.2022 18:54 Ответить
Как пишут западные СМИ Шольц звонил путину в первую очередь озвучить коллективное предложение G7-по выводу войск из Украины. Если выводит без сопротвления-один список по репарациям и членам скамьи подсудимых в Гааге, уходит с десятками тысяч жертв-другие репарации и членство в Гааге.
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08.12.2022 18:57 Ответить
У Німеччині перший рік роботи уряду (коаліція Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії «Союз-90/Зелені» та Вільної демократичної партії (ВДП) ознаменувався війною Росії проти України.

Розрив з колишньою державною доктриною Німеччини про неприпустимість поставок зброї в кризові регіони зашкодив СДПН і Зеленим. Їм довелося відмовитися від своїх фундаментальних пацифістських переконань.

Особливо успішними в цьому досягли "Зелені", і сьогодні вони є одними з найбільш затятих прихильників поставок зброї в Україну. СДПН і канцлера Шольца, з іншого боку, вже давно звинувачують в тому, що вони занадто вагаються в питанні.
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08.12.2022 19:03 Ответить
Все вірно після війни, виплати репарацій тому що залишиться від недоімперії ми дамо гарантії безпеки - московію із болотами не чепатимо...
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08.12.2022 19:20 Ответить
https://youtu.be/a3GN58GxCaQ ...

Ахтунг Ахтунг..рюSSишє швайн .ZдавайSя👹👹👹🦍🦍🦍 🤣🤣🤣
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08.12.2022 19:21 Ответить
Ten łysy szwabski skurwysyn już chce handlować Ukrainą ale i Polską aby robić interesy z Putinem. Nienawidzę Niemców jak psów
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08.12.2022 22:38 Ответить
 
 