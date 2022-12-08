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Новости Война
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СБУ задержала на Херсонщине "кадровичку МВД РФ", вербовшую граждан в ряды оккупантов

наручники

Служба безопасности Украины разоблачила трех приспешников врага во время стабилизационных мероприятий в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время захвата города предатели добровольно вступили в созданное оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области".

Среди них – руководительница одного из "кадровых" подразделений псевдооргана. Именно этот человек развернул широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором. При этом она лично подыскивала "единомышленников", которым предлагала вступить в ряды оккупационного органа.

После освобождения областного центра коллаборантка пыталась скрываться. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение, и сейчас она находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

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Еще двумя вражескими приспешницами оказались бывшие работницы местных банков. После захвата города они перешли на сторону агрессора. За это их назначили на должности "инспектора отдела кадров ГУ МВД РФ Херсонской области" и "специалиста федеральной миграционной службы МВД РФ Херсонской области".

За несколько дней до освобождения Херсона они скрылись во временном оккупированном районе юга Украины. Относительно предательниц собраны бесспорные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд. СБУ продолжает комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Автор: 

СБУ (19871) государственная измена (1534) коллаборационизм (870) Херсонская область (4735)


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Хлебало а студию, хочу увековечить
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08.12.2022 18:39 Ответить
.
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08.12.2022 18:46 Ответить
єх..якби ж то..
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08.12.2022 18:48 Ответить
Зрадників буде не один вагон...на тимчасово окупованих землях...вже не говорячи ,які окуповані з 2014 року.
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08.12.2022 18:47 Ответить
они есть и не на оккупированных
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08.12.2022 19:13 Ответить
в 1941 году, после окупации г.Луцк некая П.Савельева не успела эвакуироваться, так и осталась работать в банке. Она и ряд девок сбились в стаю и пошли куролесить среди дедов нынешних *******. Но потом ее и двух девиц сожгли. После войны ей приписали активное участие в комподполье, которого небыло посмертно наградили ор.Ленина и возле памятника раз в год напуствовали пионеров. А партейцы как то спустили все на тормозах, постепенно уже в 80 забыли вовсе. И памятник убрали. А всему причиной была половая колаборация и распостранение среди ******* венерических болезней......
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08.12.2022 18:55 Ответить
Не утримуйте цю падаль від прикрого самогубства!!
За 30 років з них🐷 Українців не було💯, то і тепер уже не буде‼️🇺🇦⚔️❤️💯
Смерть рашистам ***** та їх сраколизам з опзжопників‼️💯⚔️🇺🇦❤️‼️⚔️🇺🇦
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08.12.2022 19:04 Ответить
 
 