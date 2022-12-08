СБУ задержала на Херсонщине "кадровичку МВД РФ", вербовшую граждан в ряды оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила трех приспешников врага во время стабилизационных мероприятий в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время захвата города предатели добровольно вступили в созданное оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области".

Среди них – руководительница одного из "кадровых" подразделений псевдооргана. Именно этот человек развернул широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором. При этом она лично подыскивала "единомышленников", которым предлагала вступить в ряды оккупационного органа.

После освобождения областного центра коллаборантка пыталась скрываться. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение, и сейчас она находится под стражей. Ей сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

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Еще двумя вражескими приспешницами оказались бывшие работницы местных банков. После захвата города они перешли на сторону агрессора. За это их назначили на должности "инспектора отдела кадров ГУ МВД РФ Херсонской области" и "специалиста федеральной миграционной службы МВД РФ Херсонской области".

За несколько дней до освобождения Херсона они скрылись во временном оккупированном районе юга Украины. Относительно предательниц собраны бесспорные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд. СБУ продолжает комплексные меры по их привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.