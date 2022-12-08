Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и реорганизуют подразделения в Луганской области, - Генштаб ВСУ
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов группирования личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 08.12.2022, передает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Продолжается двести восемьдесят восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.
В течение суток противник нанес 2 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения. В очередной раз удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Купянск, Золочев и Очаков.
Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группирований противника не обнаружена.
На Северском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Хреновка и Гремяч Черниговской области и Середина-Буда и Чернецкое Сумской области.
На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрилечье, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка Харьковской области. Авиационный удар оккупанты нанесли неподалеко от Каменки.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Совершил обстрелы по районам населенных пунктов Берестово, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Песчаное Луганской области.
На Лиманском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское в Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы тридцати населенных пунктов. Среди них - Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Благодатное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Враг нанес удары силами оперативно-тактической и армейской авиации по районам населенных пунктов Спорное, Клещеевка, Северное, Каменка, Первомайское и Невельское.
В Новопавловском направлении враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Новоселка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении от огневого поражения пострадали районы двадцати двух населенных пунктов. В частности, это – Времевка и Новополь Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области. Также оккупанты задействовали авиацию для ударов по районам Малых Щербаков и Степного.
В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил танковые и артиллерийские обстрелы районов семнадцати населенных пунктов. Среди них - Качкаровка, Монастырское, Новоберислав, Берислав, Львов, Ивановка, Новотягинка, Инженерное, Приднепровское и Антоновка Херсонской области и окрестности города Херсон.
На территории российской федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно, якобы предоставляются доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил российской федерации от 700 до 1 тысячи долларов США.
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти проводят реорганизацию отдельных подразделений. После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллиона российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 5 пунктов управления, 8 районов группирования личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.
Поддерживайте Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в сводке Генштаба.
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