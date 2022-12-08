Глава МИД Словакии Качер – желающим договариваться с Россией: "Мы это уже проходили с Гитлером"
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его страна хорошо изучила уроки истории, а тем, кто выступает за переговоры с Россией, напомнил, что договоренности с Гитлером привели к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войне.
Об этом Качер сказал на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"То, что Россия делает в Украине, не было, не является и никогда не будет приемлемым. Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что мы это уже проходили с Гитлером, когда кто-то пытался их проводить за нашей спиной. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войне, потере десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца", - сказал Качер.
Он добавил, что когда наступит конец войны, определит сама Украина.
"Это украинский вариант мира, украинский формат, украинское решение. Украина восстановит свои границы и полностью вернет свою суверенную территорию. Но даже и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу и когда Украина станет полноправным участником всех важных европейских совещаний", - акцентировал глава МИД Словакии.
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нё думай что это возможно. вон, по Боингу что намудрили - Сидели 3 чудака, пили водку и Гиркин такой: ыыы, сышь как могу(угоняет Бук), а второй - Ыыыы, могу прокатить(едут под Снежное или куда там), третий - Ыыыы, щас каааак пульну....
(ОЙ!!!)
тікають
тут **** только оккупировали и даай убивать людей.
"гвардейскими" ***** назначило части что делали .... то что ..... то что и было приказано.
я не понимаю - ведь им то свтит.. очнь нехорошо, это тупо ***** им дало наградку - вам ничего не будет за это?
мы каждую суку выловим, если не Зеля, то суд., каждая мразь ответит. Сами же своих урдов сдавать то будут.
и да - нету никакого "бога", возможно есть "карма"(шито?), но все мрази будут наказаны.
Сволочи, что же вы натворили то?
"******", суки.
умножить на сто тысяч. .....
бабий яр, да? в состоянии войны, да? на оккупированной территории, ну, освобожденной от коммунистов, да?
грузовики, топливо дефицит, да? дороги русские, да?
я вот не особо верю.
мля, только представить, АААА, а еще всех кто это делал(раскапывал и сжигал без следа) - расстреляли и сожгли, а потом сожгли, а потом.... ну ты понял
"в рази"??
ну, "рази" можуть бути напр. Валуєв тупіший Ейнштейна - в сотні разів, тоді так.
я просто чуть читав як Адольф воював. у нас таких солдіків певно слава Алаху(Мужній, Справедливий, Караючий єретиків мечем Правди) може пара сотень є.
нє, реально смішно як бидло буває - зрівнює Гітлера з ******, це тупо реально як Охлобистін і Бред Пут(опечатка блін, ну ти зрозумів кого ми мав на увазі )
Гимн обречённых...крыс путлера типа встали с Колен 🤣🤣
Классная пестня👆про мавзолецных Обезьян
Це правда як і те, що сказав глава МЗС Словаччини Качер.
Польща теж свого часу Гітлера підтримувала, до речі, чи ти забув?
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку.
Основний зміст угоди:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Судетська область відділяється від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччини й передається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;
все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Чехословаччина повинна задовольнити територіальні претензії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської республіки та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(1920%E2%80%941946) Королівства Угорщина .