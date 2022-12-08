Глава МИД Словакии Качер – желающим договариваться с Россией: "Мы это уже проходили с Гитлером"

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер заявил, что его страна хорошо изучила уроки истории, а тем, кто выступает за переговоры с Россией, напомнил, что договоренности с Гитлером привели к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войне.

Об этом Качер сказал на совместной с украинским коллегой Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"То, что Россия делает в Украине, не было, не является и никогда не будет приемлемым. Тем, кто говорит, что "мы хотим мира, мы за переговоры", мы всегда говорим, что мы это уже проходили с Гитлером, когда кто-то пытался их проводить за нашей спиной. Мы знаем, что это привело к разрушению тогдашней Чехословакии и Второй мировой войне, потере десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим. Мы изучили уроки истории и будем поддерживать вас до самого конца", - сказал Качер.

Он добавил, что когда наступит конец войны, определит сама Украина.

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"Это украинский вариант мира, украинский формат, украинское решение. Украина восстановит свои границы и полностью вернет свою суверенную территорию. Но даже и это не конец. Это произойдет тогда, когда Россия не будет представлять угрозу международному сообществу и когда Украина станет полноправным участником всех важных европейских совещаний", - акцентировал глава МИД Словакии.