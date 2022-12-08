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Новости Санкции против России Война
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ЕС утвердил решение не принимать российские загранпаспорта, выданные на оккупированных территориях Украины

паспорт,рф

Европейский Совет окончательно утвердил решение не принимать российские проездные документы, выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Продолжающаяся агрессивная война России против Украины является вопиющим попранием международного порядка, основанного на правилах, что ставит под угрозу мир и безопасность в Европе. Сегодняшнее решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией, и мы подтверждаем право Украины на освобождение и восстановление полного контроля над всеми оккупированными территориями", - сказал, комментируя это решение, министр внутренних дел председательствующей в ЕС Чешской Республики Вит Ракушан.

В Евросовете отметили, что это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также происходит по одностороннему решению России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

В Европейском Совете пояснили, что российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или на отколовшихся территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также обеспечение безопасности государств-членов ЕС.

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Автор: 

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Потрібно не приймати всі російські паспорти! Подивіться, що вони планували в Німеччині?
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08.12.2022 19:22 Ответить
Повністю підтримую, нехай сидять у своїх ****** ...
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08.12.2022 21:03 Ответить
a mozhna ne pryimaty rashynski zakordonni pasporty vzagali??? 🧐
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08.12.2022 19:29 Ответить
А с Казахстана можно?
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08.12.2022 20:03 Ответить
по золотому кольцу гуляйте, нах с европы
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08.12.2022 20:19 Ответить
Здається, 8 років тому вже прийняли таке рішення.
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08.12.2022 23:08 Ответить
Для старенької наівть це є прогрес.
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09.12.2022 07:44 Ответить
 
 