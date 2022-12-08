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Новости Война
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После победы украинские ІТ-специалисты смогут учить даже военных НАТО, - Нуланд

нуланд

Опыт украинских ІТ-специалистов и разработчиков может использоваться в будущих военных операциях США.

Об этом на встрече с заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олегом Гайдуком заявила находившаяся с визитом в Киеве заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает сайт Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в области обороны.

Заместитель министра обороны и офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий продемонстрировали украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта" – основные ее свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, планы по интеграции новых источников информации и сотрудничество с союзниками.

Виктория Нуланд высоко оценила возможности "Дельты", ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран-членов НАТО. Заместитель госсекретаря США поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей ІТ-системы, которая помогает получать полную оперативную картинку поля боя и сил врага.

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"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может быть использован в будущих военных операциях США. Страны Альянса могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом, украинские ІТ-специалисты могут обучать даже военных НАТО" , – прокомментировала Нуланд.

Также заместителю госсекретаря США представили первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение МТП.

"Внедрение LOGFAS ликвидирует почву для любого беспокойства, ведь речь идет о стандарте учета и планирования, действующем в странах Альянса. Сохранение доверия партнеров является для нас приоритетом", - резюмировал заместитель министра обороны Гайдук.

Виктория Нуланд выразила свою солидарность с украинским народом и восхищение защитниками Украины.

Автор: 

Минобороны (9306) IT-индустрия (244) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+5
Заберіть будь ласка до себе беню, зелю і єрмака
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08.12.2022 19:55
+2
Для перемоги потрібно далекобійне озброєння.
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08.12.2022 19:43
+2
навчати чому? як пітонославське гівно срать ради обнов за для обнов :зи дія лайно рукодупи
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08.12.2022 23:20
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ну не то чтобы "навчати", скорее как обычно, кновледж трансфер, ключевых людей перекупят, на проекте появятся чистые американцы на ключевых постах, потом для черновой работы еще стопка индусов, а потом американцы скажут "спасибо, вы свободны", как обычно это бывает в айтишных компаниях...
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08.12.2022 19:29 Ответить
навчати чому? як пітонославське гівно срать ради обнов за для обнов :зи дія лайно рукодупи
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08.12.2022 23:20 Ответить
Для перемоги потрібно далекобійне озброєння.
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08.12.2022 19:43 Ответить
но так как Украина не будет входить в блок, то реально ценным фахівцям предложат переехать на новое место жительства, по выбору, в одну из стран блока, с перспективой предоставления гражданства по ускоренной процедуре.
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08.12.2022 19:52 Ответить
Заберіть будь ласка до себе беню, зелю і єрмака
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08.12.2022 19:55 Ответить
Еще Пороха, чтобы не дай бог не баллотировался дальше, попробуем хоть раз нормального выбрать
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09.12.2022 02:18 Ответить
Вже якісь довбаки Пороху позбулись , на вазелін проміняли. Подобається ефект?
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10.12.2022 10:44 Ответить
Та вони й зараз навчають. Тільки що тікають з України нажаль. От якби НАТОвці приїздали та навчалися у наших тут... але то поки що мрії
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08.12.2022 20:02 Ответить
Ацтишники Украины атаковали аэродромы в Саратове и Рязани..значит достанут и до моего любимого Красноярска
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊💪🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮🇦🇺🇬🇧
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08.12.2022 21:13 Ответить
Можу навіть припустити, що після Перемоги на яворівському полігоні наші вояки будуть вчити натівських, як можна і потрібно воювати ЇХНЬОЮ Ж ЗБРОЄЮ. А що...
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09.12.2022 05:37 Ответить
 
 