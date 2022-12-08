После победы украинские ІТ-специалисты смогут учить даже военных НАТО, - Нуланд

Опыт украинских ІТ-специалистов и разработчиков может использоваться в будущих военных операциях США.

Об этом на встрече с заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олегом Гайдуком заявила находившаяся с визитом в Киеве заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает сайт Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в области обороны.

Заместитель министра обороны и офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий продемонстрировали украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта" – основные ее свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, планы по интеграции новых источников информации и сотрудничество с союзниками.

Виктория Нуланд высоко оценила возможности "Дельты", ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран-членов НАТО. Заместитель госсекретаря США поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей ІТ-системы, которая помогает получать полную оперативную картинку поля боя и сил врага.

Читайте также: Минцифры запускает проект бесплатного обучения в сфере IT

"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может быть использован в будущих военных операциях США. Страны Альянса могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом, украинские ІТ-специалисты могут обучать даже военных НАТО" , – прокомментировала Нуланд.

Также заместителю госсекретаря США представили первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение МТП.

"Внедрение LOGFAS ликвидирует почву для любого беспокойства, ведь речь идет о стандарте учета и планирования, действующем в странах Альянса. Сохранение доверия партнеров является для нас приоритетом", - резюмировал заместитель министра обороны Гайдук.

Виктория Нуланд выразила свою солидарность с украинским народом и восхищение защитниками Украины.