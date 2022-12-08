В больницах сформирован 5-суточный запас горючего для генераторов, - Минздрав
В настоящее время в украинских больницах сформированы 5-суточные запасы горючего для работы автономных дизель-генераторов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще в начале сентября было принято решение обеспечить в больницах как минимум 5-дневный запас горючего для альтернативных источников энергоснабжения. В настоящее время этот запас сформирован, и мы продолжаем наращивать мощности для того, чтобы еще больше расширить возможности больниц по работе в автономном режиме", - сказал глава Минздрава.
По словам Ляшко, в каждом регионе Украины сформированы оперативные штабы и от департаментов здравоохранения облгосадминистраций определены ответственные лица, координирующие доставку горючего в учреждения здравоохранения и создание его необходимых запасов на период долговременных отключений электроэнергии.
Ляшко проинформировал, что в периоды отключения электроэнергии аптеки в учреждениях здравоохранения продолжают работу, поскольку они подключаются к дизель-генераторам медучреждений.
Ранее в Минздраве сообщалось, что электроснабжение в украинских больницах обеспечивают более 3 тыс. электрогенераторов, для которых ежедневно необходимо 1 600 тонн горючего.
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Там закладується розхід палива в розході 20 літрів на годину. Хоча генератори, ну нехай 20 кіловат споживають не більше 7л/год, ну нехай в навантаженні відсотків 80 - 12 літрів, а це вже квартал міста можна освітлювати та обігрівати.
Крысы путлера нашли в Казахстане...
Шакалы Мавзолейные не унимаются со своим сраным вяличием...вставшим с колен...😝😆👆видос вверху
за подробное информирование кацапов!