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В больницах сформирован 5-суточный запас горючего для генераторов, - Минздрав

лікарня

В настоящее время в украинских больницах сформированы 5-суточные запасы горючего для работы автономных дизель-генераторов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Еще в начале сентября было принято решение обеспечить в больницах как минимум 5-дневный запас горючего для альтернативных источников энергоснабжения. В настоящее время этот запас сформирован, и мы продолжаем наращивать мощности для того, чтобы еще больше расширить возможности больниц по работе в автономном режиме", - сказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, в каждом регионе Украины сформированы оперативные штабы и от департаментов здравоохранения облгосадминистраций определены ответственные лица, координирующие доставку горючего в учреждения здравоохранения и создание его необходимых запасов на период долговременных отключений электроэнергии.

Ляшко проинформировал, что в периоды отключения электроэнергии аптеки в учреждениях здравоохранения продолжают работу, поскольку они подключаются к дизель-генераторам медучреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для обеспечения бесперебойной работы медучреждений требуется еще 1500 генераторов, - Минздрав

Ранее в Минздраве сообщалось, что электроснабжение в украинских больницах обеспечивают более 3 тыс. электрогенераторов, для которых ежедневно необходимо 1 600 тонн горючего.

больница (1439) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364)


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А мівіни?
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08.12.2022 20:57 Ответить
Та що там мівіна.
Там закладується розхід палива в розході 20 літрів на годину. Хоча генератори, ну нехай 20 кіловат споживають не більше 7л/год, ну нехай в навантаженні відсотків 80 - 12 літрів, а це вже квартал міста можна освітлювати та обігрівати.
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08.12.2022 21:13 Ответить
Ночью надо соблюдать Светомаскировку..чуваки вы с Луны свалились?
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08.12.2022 21:16 Ответить
Ми це вже проходили, досить трусити муку через друшлак. Світломаскування актуальне зараз тільки для економії енергосистеми і ніяк по іншому вже.
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08.12.2022 21:21 Ответить
https://youtu.be/lIC6oqseljk ...

Крысы путлера нашли в Казахстане...
Шакалы Мавзолейные не унимаются со своим сраным вяличием...вставшим с колен...😝😆👆видос вверху
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08.12.2022 21:10 Ответить
Та хай продають енергію, потерпимо. Обідно що, постійно дують в вуха.
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08.12.2022 21:19 Ответить
Нарешті привладні🐖 почали робити те, що треба було ще до «шашликів»😡😠🤬👏👍‼️⚔️🇺🇦❤️💯
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08.12.2022 21:59 Ответить
Спасибо, большое, Ляшко,

за подробное информирование кацапов!
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08.12.2022 22:30 Ответить
 
 