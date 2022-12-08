Украина в ОБСЕ: Россия проигрывает войну на поле боя и пытается переписать конец этой истории дипломатическим путем

Президент государства-агрессора Владимир Путин, объявив вчера Азовское море внутренним морем России, просто не усвоил недавний урок, когда Украина освободила оккупированный Херсон.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как продемонстрировала министерская встреча, мы становимся свидетелями новой игры российских дипломатов – примирительных в своих заявлениях и настроенных на диалог. Этому есть четкая причина, но также четкое объяснение, почему это - ловушка. Поскольку Россия проигрывает войну на поле боя, то они пытаются переписать конец этой истории дипломатическим путем", - отметил он.

Украинский посол подчеркнул, что к каким бы уловкам не прибегала российская дипломатия, "ее цели не меняются". И очень показательна в этом плане вчерашняя встреча Путина с так называемым "советом по развитию гражданского общества и прав человека".

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"Путин с большим энтузиазмом объявил, что обретение новых территорий для России является значимым результатом начатой им войны. Для Путина это ничто иное, как захватническая война. На этот раз он объявил Азовское море внутренним морем России. К сожалению, президент Путин не усвоил недавний урок Херсона. Что ж, кому-то лучше учиться на собственных ошибках", - заявил Цымбалюк.

Тем же, кто "все еще верит, что с Кремлем можно договориться", глава украинской миссии в ОБСЕ напомнил, что последний массированный ракетный удар России по украинской инфраструктуре состоялся в 28-ю годовщину Будапештского меморандума.

"Заключив этот документ, Россия подтвердила свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Но Москва нагло нарушила свои обязательства, развязав полномасштабную войну против Украины и пытаясь уничтожить украинскую нацию в рамках своей политики геноцида. Следовательно, Будапештский меморандум доказывает, что ни одно соглашение с Российской Федерацией не работает, если Россия сохраняет физическую возможность и мотивацию их нарушать", - подчеркнул посол.

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Как известно, Путин 7 декабря заявил, что обретение Россией новых территорий стали значимым результатом так называемой "специальной военной операции" против Украины. По его словам, "чего уж там молчать, и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации". При этом Путин добавил, что "Петр І еще боролся, чтобы выйти к Азовскому морю".

Херсон был оккупирован россиянами 2 марта, а освобожден украинской армией 11 ноября.