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Новости Война
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Украина в ОБСЕ: Россия проигрывает войну на поле боя и пытается переписать конец этой истории дипломатическим путем

путін

Президент государства-агрессора Владимир Путин, объявив вчера Азовское море внутренним морем России, просто не усвоил недавний урок, когда Украина освободила оккупированный Херсон.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как продемонстрировала министерская встреча, мы становимся свидетелями новой игры российских дипломатов – примирительных в своих заявлениях и настроенных на диалог. Этому есть четкая причина, но также четкое объяснение, почему это - ловушка. Поскольку Россия проигрывает войну на поле боя, то они пытаются переписать конец этой истории дипломатическим путем", - отметил он.

Украинский посол подчеркнул, что к каким бы уловкам не прибегала российская дипломатия, "ее цели не меняются". И очень показательна в этом плане вчерашняя встреча Путина с так называемым "советом по развитию гражданского общества и прав человека".

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"Путин с большим энтузиазмом объявил, что обретение новых территорий для России является значимым результатом начатой им войны. Для Путина это ничто иное, как захватническая война. На этот раз он объявил Азовское море внутренним морем России. К сожалению, президент Путин не усвоил недавний урок Херсона. Что ж, кому-то лучше учиться на собственных ошибках", - заявил Цымбалюк.

Тем же, кто "все еще верит, что с Кремлем можно договориться", глава украинской миссии в ОБСЕ напомнил, что последний массированный ракетный удар России по украинской инфраструктуре состоялся в 28-ю годовщину Будапештского меморандума.

"Заключив этот документ, Россия подтвердила свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Но Москва нагло нарушила свои обязательства, развязав полномасштабную войну против Украины и пытаясь уничтожить украинскую нацию в рамках своей политики геноцида. Следовательно, Будапештский меморандум доказывает, что ни одно соглашение с Российской Федерацией не работает, если Россия сохраняет физическую возможность и мотивацию их нарушать", - подчеркнул посол.

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Как известно, Путин 7 декабря заявил, что обретение Россией новых территорий стали значимым результатом так называемой "специальной военной операции" против Украины. По его словам, "чего уж там молчать, и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации". При этом Путин добавил, что "Петр І еще боролся, чтобы выйти к Азовскому морю".

Херсон был оккупирован россиянами 2 марта, а освобожден украинской армией 11 ноября.

Автор: 

дипломатия (1463) ОБСЕ (4876) переговоры (4928) путин владимир (31231) Херсон (2804) Цимбалюк Евгений (39)


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Топ комментарии
+13
Он ******** этот владимир путин, чтоб вы понимали.
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08.12.2022 21:11
+9
Ага, "кацапська дипломатія" це суцільні ультиматимуми.
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08.12.2022 21:11
+8
Абсолютна "фінляндизація" української війни путіна. Як у 39-40-му, так само і в 22-23-му. Пішли захопити і приєднати всю Фінляндію, але міцно отримали по зубах і задовольнилися одним Карельським перешийком, видаючи те, що отримали за початковий план. Ось і путін через дев'ять місяців війни вже не заїкається за "Київ за три дні" та захоплення всієї України, а каже, що йому цілком вистачить узбережжя Азовського моря. Тльки на відміну від Фінської, коли Карельський перешийок так і залишився за Совєтами, за узбережжя Азовського моря ніхто гарантію йому не дає
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08.12.2022 21:17
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Ага, "кацапська дипломатія" це суцільні ультиматимуми.
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08.12.2022 21:11 Ответить
а як що б навіть і не були б суцільні ультиматуми, якщо би навіть вони на щось би і погодилися, як їм вірити? Вони сьогодні признають Україну, а завтра вже ні. Вони до 14-го року признавали Крим українським а потім раз і вже він для них русскій став, бо у них та місця натоптані. Це як? це все одно що продати будинок батьків, коли гроші ну дуже треба було, а потім, коли там ремонти вже якісь зробили, прийти зі зброєю і господарів на вулицю викинути, мовляв "у меня воспоминания детства с етим домом связани"
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09.12.2022 02:25 Ответить
Он ******** этот владимир путин, чтоб вы понимали.
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08.12.2022 21:11 Ответить
Абсолютна "фінляндизація" української війни путіна. Як у 39-40-му, так само і в 22-23-му. Пішли захопити і приєднати всю Фінляндію, але міцно отримали по зубах і задовольнилися одним Карельським перешийком, видаючи те, що отримали за початковий план. Ось і путін через дев'ять місяців війни вже не заїкається за "Київ за три дні" та захоплення всієї України, а каже, що йому цілком вистачить узбережжя Азовського моря. Тльки на відміну від Фінської, коли Карельський перешийок так і залишився за Совєтами, за узбережжя Азовського моря ніхто гарантію йому не дає
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08.12.2022 21:17 Ответить
а не можна їм залишати ніж шматочка своєї землі, бо це їх заохочуватиме на наступні інтервенції. Хочеш миру, будь готовий до війни завжди, ось що їх може стримати, коли вони будуть знати що їх дістануть і дістануть дуже боляче.
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09.12.2022 02:27 Ответить
На жаль, на відміну від срср, путін все ще бажає захопити всю Україну, тільки зараз йому сил та зброї не вистачає. Тому він і благає перемовин та перемир'я, щоб накопичити заліза та м'яса і знов вдарити.
Мені здається, що і совок теж не відмовився б від Фінляндії, якби не гітлер - совку просто стало не до фінів...
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09.12.2022 05:48 Ответить
Кацапське внутрішнє море Байкал.
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08.12.2022 21:35 Ответить
Китайці вже давно на своїх картах називають Байкал своїм "Внутрішнім морем" РОсійські дипломати вдають що не знають про це - кацапня ж не знає ієрогліфів
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08.12.2022 23:00 Ответить
а не кажить, дісталася Перлина Світу таким уродам, вони її спочатку понищили, а потім взагалі китайцям віддали, ті будь-який Байкал вип"ють, бо їм так само як русскім "после меня хоть трава не расти".
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09.12.2022 02:29 Ответить
вообще вместо многословия в ООН нужно четко ясно требовать от России выхода к границам 1991 года, 12 триллионов репараций и правительство России и ее гениралитет в Гаагу.
В качестве части репараций можно требовать Ростов и Сочи )
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08.12.2022 21:43 Ответить
а навіщо нам вщент прокацаплені території, коли нам свої піднімати треба? навіщо нам русскогаварящіє регіони, які тільки й будуть що мріяти повернутися під "родной сапог и тяжелую плеть"?
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09.12.2022 02:30 Ответить
Хмырь мавзолейный грозит ядерным дерьмом...💀 из Мавзолея..🦍🦍🦍
По факту это означает..дохлая вторая армия Третьего мира по факту Фуфло аналоГовнет... другого варианта не существует...🤣🤣🤣
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08.12.2022 21:54 Ответить
Сегодня 8 декабря 1991 года по факту и юридически перестал существовать союз нерушимый республик не свободных из концлагеря ГУЛАГ таварысча Сралина...
Распад этого дерьма подписали Шушкевич Кравчук и Ельцин в Минске
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦 🔱❤️🖤🔱💪✊🔱🔱🔱
Надобраніч✌️💙💛
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08.12.2022 22:02 Ответить
Немає ніякого путіна , а є кремлівське , плюгаве ХУ@ ЛО 😡‼️
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09.12.2022 01:36 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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09.12.2022 02:29 Ответить
може й не промиє там мозги вже навіть і це, бо й промивати нема що, але в будь-якому разі, ті що тут забаранилися, вже нікуди не підуть, нікого не вб"ють.
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09.12.2022 02:33 Ответить
​​«Пока Азовское море становилось внутренним морем России, Балтийское стало внутренним морем НАТО.

Геополитика, такая геополитика»
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09.12.2022 07:22 Ответить
Не мішайте дурнику мріяти,незабаром получе по морді і успокоется до слідуючий піз....ні.
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09.12.2022 16:40 Ответить
 
 