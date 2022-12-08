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Новости Война
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Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим на Херсонщине, взорвавшись на минах

герой,україни

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим в Херсонской области, взорвавшись на минах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Соответствующие Указы о награждении четырех полицейских, которые в составе сводного отряда погибли во время проведения стабилизационных мероприятий, президент подписал сегодня, 8 декабря.

Звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено начальнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилу Куратченко.

Орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно) награжден старший инспектор отдела взрывотехнической службы полиции Черкасской области капитан полиции Игорь Мельник, старший инспектор-кинолог кинологического центра полиции Черкасской области капитан полиции Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманьского райуправления полиции капрал полиции Вадим Перижко

Читайте также: Четверо полицейских погибли на Херсонщине, подорвавшись на каскаде вражеских мин. ФОТО

Напомним: полицейские подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.

награда (1797) Нацполиция (16442) Херсонская область (4740)


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Топ комментарии
+7
Незрозуміло, а якими зірками нагородив Zeвиродок тих Героїв Херсону, які першими і фактично безбройними зустріли рашистів у своєму місті, коли мусора і сбу-шники втікали один поперед одного?
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08.12.2022 22:25
+5
Так в чому "подвиг"? Підірвались на міні. Серйозно?
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08.12.2022 22:31
+4
Я один не розумію, чому одинакова загибель на міні по різному нагороджується? Чим вище звання - тим вища нагорода???
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08.12.2022 21:30
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Слава Героям! Покою загиблим.
Скільки ще такого буде....
Йо_ана русня зі своїми мінами...
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08.12.2022 21:23 Ответить
Так, Героям слава! Одужання пораненим! Ще чотири чоловіка боряться за своє життя🙏.
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09.12.2022 04:55 Ответить
Я один не розумію, чому одинакова загибель на міні по різному нагороджується? Чим вище звання - тим вища нагорода???
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08.12.2022 21:30 Ответить
Полковник до смерти больше сделал, нежели капрал. Как бы это сложно ни звучало для близких капарала.
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08.12.2022 22:07 Ответить
Капрала. Извините.
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08.12.2022 22:10 Ответить
Так, один.
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09.12.2022 04:58 Ответить
Найвищою нагородою в Україні має бути не саветская звезда , золотий герб України , тобто тризуб
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08.12.2022 22:00 Ответить
Незрозуміло, а якими зірками нагородив Zeвиродок тих Героїв Херсону, які першими і фактично безбройними зустріли рашистів у своєму місті, коли мусора і сбу-шники втікали один поперед одного?
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08.12.2022 22:25 Ответить
Так в чому "подвиг"? Підірвались на міні. Серйозно?
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08.12.2022 22:31 Ответить
То поцікавтесь!!! Перед тим як писати дурні коментарі і ставити не менш ідіотські смайли!

У нас вся область оплакує😥 цих наших героїв, які поїхали в Херсон на розмінування. Щоб допомогти херсонцям. В них є сім,ї, діти, матері, дружини і близькі. Багато колег. Яким також потрібно буде їхати в Херсон.

Серед них кінолог. А Вадиму Періжку взагалі лише 24 роки. БУЛО!!!
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09.12.2022 04:46 Ответить
ПОДВИГ, у. чол. Важлива своїм значенням дія; вчинок, здійснюваний у важких, небезпечних умовах; героїчний, самовідданий вчинок. (Академічний словник). У нас з Вами різне уявлення про подвиг.
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09.12.2022 04:58 Ответить
Так вони це і робили. Виконували розмінування. Важливу дію, яка здійснювалася у небезпечних умовах. Херсон! Де міна на міні!

Так, в мене інше ставлення до таких коментарів!
А скільки розмінувань зробили ви? Чи краще смайлики малювати?
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09.12.2022 05:09 Ответить
Розмінуванням поліцейські не займаються. Так, у них був вибухотехнік (для проведення обшуків), але займалися вони "стабілізаційними заходами" на звільненій території. Це аж ніяк не підпадає під визначення "самовідданий вчинок". Вчинили наїзд на міну. Це нещасний випадок, а не подвиг. Я співчуваю близьким цих людей. Мені їх шкода. Але ніякого героїчного вчинку тут немає. Більш того, є ознаки пофігізма і втрати обережності. Якщо проаналізувати поведінку начальника і підлеглих йому водія, та вибухотехніка, які мали бути пильними та відповідальними!, то буде зовсім інша картина ніж Ви її собі емоційно уявили... І ще. В першому пості зовсім не смайлик.
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09.12.2022 05:23 Ответить
Ну це вже досить!
Посилання зі словника копіювати?! Ще визначення смайлика знайдіть!

Не йорнічайте!
Циннізм і холоднокровність у вас зашкалює!
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09.12.2022 05:36 Ответить
Що є то є. На дивані легко бути холоднокровним і цинічним. Є ще четверо поранених. Думаю вони не сильно вдячні водію і начальнику, але їм заткнуть рота і можливо навіть теж нагородять. Службове розслідування спустять "на тормозах" бо ж "герої"... І навіть якщо зясується що начальник наказав повернути на мінне поле ... нічого вже не змінити - офіційну версію ніхто коректувати не стане.
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09.12.2022 05:56 Ответить
Загинули керівник поліції Черкащини Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та наймолодший серед них - помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок. Останньому було лише 24 роки.

"Місцеві мешканці повідомили про схрон ***********, який залишився після окупантів. Правоохоронці розмінували його та поверталися назад, - розповідає речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. - Під час цього повернення натрапили ще на один закопаний фугас. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо правоохоронців отримали поранення, двоє з них, наші черкаські колеги, перебувають у тяжкому стані. Всі вони перебували на Херсонщині десь півтора місяця, розмінування у них були щодня".

У Михайла Куратченка залишилася двоє маленький доньок, у кінолога - одна дитина.

Люди після важких робіт могли бути виснаженими і просто втомленими. Півтора місяця виконували небезпечну роботу в небезпечному місті, щодня розмінування. Ризик своїм життям! Щодня!

Але ж с вашої точки зору то пусте, не варте уваги! Проста недбалість та й годі! І просто недоумкуватий смайлик! Все просто! Ідемо далі!

Цинізм вищої проби!
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09.12.2022 06:01 Ответить
Діти і хронічна втома це не підстава до нагороди...
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09.12.2022 06:15 Ответить
Подайте в суд на Зеленського. Що незаконно. Ні за що дали вищу державну нагороду!

А я вам напишу дату похоронів. Попробуйте тільки не приїхати!!
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09.12.2022 06:19 Ответить
КОЛИ Зе ЛУПА ВІДПОВІСТЬ ЗА ПОСАДКУ БОЄВОГО ГЕНЕРАЛА У ТЮРМУ ?
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08.12.2022 22:41 Ответить
вічна пам,ять хлопцям!!! співчуття рідним та близьким.
дуже не згоден з політикою присвоєння держнагород...
четверо людей, одночасно, на одному фугасі трагічно загинули
але один загинув як герой а троє порсто, мужньо. вибачте за слово, просто,
ну не влазить мені таке в голову
і невже всі хто в цій війні підірвався на вибухових пристроях,
отримали зірки та ордени
чи люди в Україні діляться на сорти???
як рідним пояснити що їхні діти чи онуки вмирали не так мужньо як їх колеги
абсурд,
важко про це писати, але не можу не писати
бо є хлопці без ніг і без орденів
десятки тисяч загиблих, але без зірок.
от такі вибіркові нагороди в Україні
комусь, захотів, присвоїв, а другим не захотів, не присвоїв
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08.12.2022 23:01 Ответить
 
 