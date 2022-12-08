Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим на Херсонщине, взорвавшись на минах
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды полицейским, погибшим в Херсонской области, взорвавшись на минах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Соответствующие Указы о награждении четырех полицейских, которые в составе сводного отряда погибли во время проведения стабилизационных мероприятий, президент подписал сегодня, 8 декабря.
Звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно) присвоено начальнику Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаилу Куратченко.
Орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно) награжден старший инспектор отдела взрывотехнической службы полиции Черкасской области капитан полиции Игорь Мельник, старший инспектор-кинолог кинологического центра полиции Черкасской области капитан полиции Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманьского райуправления полиции капрал полиции Вадим Перижко
Напомним: полицейские подорвались на каскаде вражеских мин и боеприпасов. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо получили ранения, за их жизнь сейчас борются врачи.
Пожалуйста, подождите...
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Скільки ще такого буде....
Йо_ана русня зі своїми мінами...
У нас вся область оплакує😥 цих наших героїв, які поїхали в Херсон на розмінування. Щоб допомогти херсонцям. В них є сім,ї, діти, матері, дружини і близькі. Багато колег. Яким також потрібно буде їхати в Херсон.
Серед них кінолог. А Вадиму Періжку взагалі лише 24 роки. БУЛО!!!
Так, в мене інше ставлення до таких коментарів!
А скільки розмінувань зробили ви? Чи краще смайлики малювати?
Посилання зі словника копіювати?! Ще визначення смайлика знайдіть!
Не йорнічайте!
Циннізм і холоднокровність у вас зашкалює!
"Місцеві мешканці повідомили про схрон ***********, який залишився після окупантів. Правоохоронці розмінували його та поверталися назад, - розповідає речниця поліції Черкащини Зоя Вовк. - Під час цього повернення натрапили ще на один закопаний фугас. Четверо правоохоронців загинули, ще четверо правоохоронців отримали поранення, двоє з них, наші черкаські колеги, перебувають у тяжкому стані. Всі вони перебували на Херсонщині десь півтора місяця, розмінування у них були щодня".
У Михайла Куратченка залишилася двоє маленький доньок, у кінолога - одна дитина.
Люди після важких робіт могли бути виснаженими і просто втомленими. Півтора місяця виконували небезпечну роботу в небезпечному місті, щодня розмінування. Ризик своїм життям! Щодня!
Але ж с вашої точки зору то пусте, не варте уваги! Проста недбалість та й годі! І просто недоумкуватий смайлик! Все просто! Ідемо далі!
Цинізм вищої проби!
А я вам напишу дату похоронів. Попробуйте тільки не приїхати!!
дуже не згоден з політикою присвоєння держнагород...
четверо людей, одночасно, на одному фугасі трагічно загинули
але один загинув як герой а троє порсто, мужньо. вибачте за слово, просто,
ну не влазить мені таке в голову
і невже всі хто в цій війні підірвався на вибухових пристроях,
отримали зірки та ордени
чи люди в Україні діляться на сорти???
як рідним пояснити що їхні діти чи онуки вмирали не так мужньо як їх колеги
абсурд,
важко про це писати, але не можу не писати
бо є хлопці без ніг і без орденів
десятки тисяч загиблих, але без зірок.
от такі вибіркові нагороди в Україні
комусь, захотів, присвоїв, а другим не захотів, не присвоїв