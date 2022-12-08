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Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с $800 млн для Украины

сенат

Нижняя палата американского Конгресса – Палата представителей – в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

За документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов "за" оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения законопроекта и отправки его в Сенат.

Компромиссный вариант NDAA - обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона, - стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и оказать дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.

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В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в частности повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.

Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.

Автор: 

Конгресс США (1231) помощь (7788) США (26528) Сенат США (500)


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Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу РФ Алексею Бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» - высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
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08.12.2022 23:18
+21
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08.12.2022 23:20
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08.12.2022 23:15
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Дякуємо товаришу Байдіну за наше щасливе майбутнє!
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08.12.2022 23:13 Ответить
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08.12.2022 23:15 Ответить
Россия уже уничтожила вдвое больше установок HIMARS чем Украина получила и около трех тысяч поляков.
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08.12.2022 23:15 Ответить
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу РФ Алексею Бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» - высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
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08.12.2022 23:18 Ответить
Круто, не чекав на таку відповідь від казахів! Молодець, так і треба відповідати московитам!
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09.12.2022 00:07 Ответить
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08.12.2022 23:20 Ответить
Єта проста Вы ничаго ни панимаите в делемитаризацие!
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08.12.2022 23:26 Ответить
От тільки до чого тут Україна? Це як чужим маєтком хвастатись. Чи коли прибиральниця хвастається маєтком дюдини, яка на неї працює.
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08.12.2022 23:36 Ответить
За 10 месяцев войны Вашингтон израсходовал в Украине столько ракет Stinger, сколько США производят за 13 лет, а Javelin - за 5 лет
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08.12.2022 23:48 Ответить
а в решті Україна "них при чем" 😁
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09.12.2022 01:22 Ответить
Рудому слід побажати, як у пісні орків - с войной покончили вы счеты, бери шинель иди домой!
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08.12.2022 23:34 Ответить
Ех, рік назад це була б гучна новина, а зараз це максимум на 2 неділі війни...
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08.12.2022 23:35 Ответить
Байден обещал Украине на следующий год 34 миллиарда, а дали 800 миллионов?
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08.12.2022 23:41 Ответить
теперь понятно почему решили, что аудит не нужен...тут и проверять нечего
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09.12.2022 00:42 Ответить
Пожалуйста подправьте меня, если я что-то упускаю.

$800 миллионов в бюджете на 9 месяцев ( финансовый год заканчивается 30-го сентября 2023 года ). Итого имеем $90 миллионов в месяц??? на помощь Украине. Я ничего не упускаю? Какая-то ещё помощь ожидается или это всё, на что Байден сподобился?
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08.12.2022 23:50 Ответить
Ні, це програма допомоги яка існує вже напевно з 2015 і регулярно виділяється кожен рік. І ніякого відношення до війни не мала. Раніше виділяли щось біля 100 млн. кожен рік, тепер збільшили.
Пакети допомоги для війни це зовсім окрема історія.
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08.12.2022 23:57 Ответить
Это какая-то шизофрения. Оборонный бюджет в 858 млрд необходим в первую очередь для противостояния рашке. Но есть в мире страна которая за последний год помножила на 0 весь наступательный потенциал по обычным вооружениям той самой рашки, из за которой США вынуждены потратить 858 млрд на оборону. И вот в военном бюджете, той стране, которая уничтожает и намерена полностью уничтожить вероятного противника выделено 0.1% или 0.001 от всей суммы. Ребята, вы так печетесь о своих налогоплательщиках, так выделите 5-10% на уничтожение вероятного противника, чтобы через 2-3 года можно было забыть о рашке и экономить на этом минимум 20-30% военного бюджета многие десятилетия.
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09.12.2022 00:04 Ответить
ничего не пойму. Нам же говорили около 40 млрд. Их не будет что-ли??
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09.12.2022 00:41 Ответить
Рабинович, не делай нервы.

1. Бюджет США то не только война спарашкой. Мир большой и сложный.
У сша есть и другие проблемы.

2. 800 миллионов это только «прямые бюджетные расходы по «одной программе».
Поставки по ленд Лизу вообще финансово не ограничены парламентом.
Президент США имеет право направить столько сколько нужно.

3. Поддержка Украины США есть главное условие победы Украины и поражения параши.
Все идет путём.
Рашисты будут разбиты.
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09.12.2022 00:52 Ответить
класным все идет путем. Нам не дают современное оружие, работать в воздухе, норм. ПВО, беспилотники и т.п.
Дают преимущественно старье, и постоянно озираются, как бы кацапы не осерчали, туда бить нельзя, а то эскалация. А то путин нападет
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09.12.2022 01:26 Ответить
Дякуємо. Порошенко там теж причетний....
https://youtube.com/watch?v=DJ6_t8SHWsw
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09.12.2022 06:28 Ответить
Сльози... Де лендліз???
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09.12.2022 08:20 Ответить
 
 