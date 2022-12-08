Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с $800 млн для Украины
Нижняя палата американского Конгресса – Палата представителей – в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 финансовый год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
За документ проголосовали 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов "за" оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения законопроекта и отправки его в Сенат.
Компромиссный вариант NDAA - обязательного для прохождения законопроекта, определяющего политику Пентагона, - стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.
Законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и оказать дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины.
В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине - это на 500 миллионов больше, чем просила администрация Байдена в начале этого года.
NDAA содержит и другие политические положения, в частности повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%, усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий, а также укрепление кибербезопасности.
Теперь документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США.
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Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».
Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.
«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» - высказался Шураев.
Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.
«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.
$800 миллионов в бюджете на 9 месяцев ( финансовый год заканчивается 30-го сентября 2023 года ). Итого имеем $90 миллионов в месяц??? на помощь Украине. Я ничего не упускаю? Какая-то ещё помощь ожидается или это всё, на что Байден сподобился?
Пакети допомоги для війни це зовсім окрема історія.
1. Бюджет США то не только война спарашкой. Мир большой и сложный.
У сша есть и другие проблемы.
2. 800 миллионов это только «прямые бюджетные расходы по «одной программе».
Поставки по ленд Лизу вообще финансово не ограничены парламентом.
Президент США имеет право направить столько сколько нужно.
3. Поддержка Украины США есть главное условие победы Украины и поражения параши.
Все идет путём.
Рашисты будут разбиты.
Дают преимущественно старье, и постоянно озираются, как бы кацапы не осерчали, туда бить нельзя, а то эскалация. А то путин нападет
https://youtube.com/watch?v=DJ6_t8SHWsw