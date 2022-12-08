На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты вечером 8 декабря нанесли ракетный удар по Харьковской области. Есть попадание в частное домохозяйство в Харьковском районе, вследствие которого четыре человека ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

После российского удара в домохозяйстве вспыхнул пожар. Ранения получили двое мужчин и две женщины.





Отмечается, что часть российских ракет сбили силы ПВО.

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