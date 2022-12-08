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Новости Война
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На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА. ФОТО

обстріл,харківщина

Российские оккупанты вечером 8 декабря нанесли ракетный удар по Харьковской области. Есть попадание в частное домохозяйство в Харьковском районе, вследствие которого четыре человека ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА 01

После российского удара в домохозяйстве вспыхнул пожар. Ранения получили двое мужчин и две женщины.

На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА 02
На Харьковщине под обстрел оккупантов попал частный дом, четверо раненых, - ОВА 03

Отмечается, что часть российских ракет сбили силы ПВО.

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обстрел (27036) Харьковщина (5577)


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08.12.2022 23:24 Ответить
 
 