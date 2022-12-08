Пентагон сделал большие заказы на 155-мм снаряды для ВСУ, - Reuters

По данным Reuters, Министерство обороны США сделало два больших заказа на расширение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, первый контракт был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp.

Отмечается, что договоренность о создании новой линии по производству компонентов снарядов, а также на изготовление их корпусов была заключена в конце ноября.

Издание пишет, что в течение последних месяцев США пытались увеличить мощности по производству боеприпасов. Армия ускорила процесс приобретения оружия, что положительно повлияло на выполнение контрактов. Кроме того, в сентябрьскую резолюцию о внесении правок в оборонные бюджеты США было включено более полумиллиарда долларов для инвестиций в заводы по производству боеприпасов.

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