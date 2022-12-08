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Пентагон сделал большие заказы на 155-мм снаряды для ВСУ, - Reuters

снаряд,155,мм

По данным Reuters, Министерство обороны США сделало два больших заказа на расширение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По данным издания, первый контракт был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp.

Отмечается, что договоренность о создании новой линии по производству компонентов снарядов, а также на изготовление их корпусов была заключена в конце ноября.

Издание пишет, что в течение последних месяцев США пытались увеличить мощности по производству боеприпасов. Армия ускорила процесс приобретения оружия, что положительно повлияло на выполнение контрактов. Кроме того, в сентябрьскую резолюцию о внесении правок в оборонные бюджеты США было включено более полумиллиарда долларов для инвестиций в заводы по производству боеприпасов.

Смотрите также: Литва передаст Украине 155-мм боеприпасы для артиллерии. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2334) Пентагон (1449) США (26528)


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Топ комментарии
+34
Боже храни Америку 🙏
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09.12.2022 00:00
+15
Какого нах медведя , символ теперешней Засрахи - крыса помойная блохастая зачумленная, пшло вон отсюда, животное
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09.12.2022 07:41
+11
Еще один рашистский пдрок неграмотный ,перечитай 33 раза статью ,баран внимательно
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09.12.2022 07:43
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Боже храни Америку 🙏
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09.12.2022 00:00 Ответить
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09.12.2022 00:01 Ответить
Хто з нас є ідеальний?
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09.12.2022 00:45 Ответить
А чё 300 а не 300 тысяч?
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09.12.2022 06:30 Ответить
тому що їх більше 300... а вбито більше 300 млн... Ці для манкурту то божа роса як США спонсорують Китай та в 90-х спасали Московію ножками буша а наступник здав крим? Окрім лайки чи поносу зможете пояснити? Навряд чи...
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09.12.2022 19:05 Ответить
Иди ка ты нах ,любезный, нах, твари паскудные рашистские...
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09.12.2022 07:38 Ответить
Дякуємо!
але дуже неповоротка система: думають, узгоджують, планують, збираються....
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09.12.2022 01:11 Ответить
Если долго тыкать палкой в берлогу к спящему медведю - то не нужно потом удивляться, когда медведь вылезет и засунет эту палку тыкающему в задницу.
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09.12.2022 01:21 Ответить
Какого нах медведя , символ теперешней Засрахи - крыса помойная блохастая зачумленная, пшло вон отсюда, животное
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09.12.2022 07:41 Ответить
. Та ще й бегемотіна.
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09.12.2022 18:19 Ответить
уже вылез, теперь его будут усыплять....
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09.12.2022 13:06 Ответить
На ділі усе було навпаки - ваш відмедь виліз з берлоги та сунув свій шнобель до бджол...
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09.12.2022 15:53 Ответить
Не, ЗСУ уж точно кто угодно - но только не медведь. Скорее - рысь. Прыжок на шею, клац зубами - и полутонная туша дергает ногами в агонии.
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09.12.2022 22:22 Ответить
Кадзаб, вчи українську мову. Тобі пригодиться, коли Україна захопить вашу парашу та с крутить вас в бараній ріг.
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10.12.2022 02:19 Ответить
Та то не так для ЗСУ, як для орків.
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09.12.2022 01:56 Ответить
І я так подумав ))
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09.12.2022 09:29 Ответить
Там про постакви чи виробництва для ЗСУ нема ні слова, то про поповнення своїх запасів зброї.
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09.12.2022 02:56 Ответить
Еще один рашистский пдрок неграмотный ,перечитай 33 раза статью ,баран внимательно
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09.12.2022 07:43 Ответить
если включить мозг человека, то к вопросу "зачем это им?" сопоставляются два факта:

1) США ни с кем не воюют

2) США помогают Украине в войне

Но если мозги не позволяют даже читать... печалька.
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10.12.2022 00:13 Ответить
Смачного, оркі ...
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09.12.2022 05:43 Ответить
Десь у західній пресі читав, що перша американська допомога прийшла Україні, коли в ЗСУ залишалося снарядів лише на тиждень війни. При цьому тоді стріляли у співвідношенні: на 15-20 рашистских пострілів - 1 наша отвєтка.
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09.12.2022 06:34 Ответить
Знову некеровані снаряди? Може давайте вже бомби JDAM разом з носіями і будемо бомбити Кузбас?
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09.12.2022 14:43 Ответить
Завжди вважала, що журналіст зБирає інформацію, а не зДирає її із інших ресурсів. Прийшлось піти за посиланнями. Коротше, що сказав Reuters "Армія США прискорює процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних для поповнення американських запасів зброї, вичерпаних через поставки зброї в Україну, заявив у понеділок американський чиновник. Згідно з останніми даними Пентагону про контракти, було укладено контрактів на суму 2,6 мільярда доларів. було надано для заміни зброї, яка була поспішно надіслана в Україну, оскільки Вашингтон почав використовувати спеціальний президентський орган скорочення (PDA), який дозволяє швидко передавати зброю без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайні ситуації." Тобто заголовок та сама стаття-така соба гра слів, якою Цензор доволі часто грішить. https://www.reuters.com/world/us-armys-weapons-contract-reviews-accelerate-replace-ukraine-aid-2022-11-21/
Якщо хтось цікавиться деталями допомоги Україні від США раджу передивитись це відео
https://www.youtube.com/watch?v=YnJlDWSjeOI&t=914s
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09.12.2022 16:34 Ответить
Одне погано-ті демократи поки пройдуть всі процедури, то вже і снарядів може не буде потрібно. Адже після замовлення починається: узгодження з комітетом, підкомітетом, комісією, фінансовим відділом, сенатскою комісією + довільний сенатор може вимагати додаткової інформації і т.д і т.п. І поки справа дійде, що снаряди лише почнуться (тобто ще не поїдуть до нас а це ще цілий процес), то або султан або ішак здохне. В тактичній війні тоталітаризм зажди перемагає демократію. Оскільки диктатор прийме рішення і чере 5 хвилин воно вже виконується. А в демократії від прийняття рішення до його виконання часто проходять місяці. Якраз тому на час війни демократії обмежують свою демократію. Так було в США та Англії під час попередньої світової. Але зараз обмежень немає оскільки воюють не вони. Цим і пояснюється, що путлер зі своїм 1.5% економіки поставив весь захід, і нас в тому числі, раком. Стратегічно демократія переможе тиранію, але ми вже можемо тієї перемоги і не побачити.
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09.12.2022 17:27 Ответить
Бавовна фабрика.
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09.12.2022 22:17 Ответить
 
 