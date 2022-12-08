США в ОБСЕ: Путин не заинтересован в дипломатии, а хочет паузы для перевооружения

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не заинтересован в содержательной дипломатии, а только хочет паузу для перевооружения и подготовки новых атак на украинцев.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавние жестокие атаки России против гражданского населения в Украине продемонстрировали, что президент Путин по-прежнему не заинтересован в содержательной дипломатии. Я верю, что большинство из нас за этим столом хотят больше всего устойчивого и справедливого мира. Мы хотим мира, а не паузы, которая только дает России возможность отдохнуть, перевооружиться и вновь напасть на мирных жителей Украины", - заявил он.

Карпентер отметил, что с сентября Россия поразила более 200 объектов энергетической инфраструктуры Украины, разрушив более трети национальной энергетической системы и оставив целые города без электричества.

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"Российские генералы, вне всяких сомнений, думают, что эта жестокая ракетная кампания заставит украинцев сдаться. Это еще один огромный просчет российского руководства, который множит его предыдущие неудачи. Я окажу им услугу, проинформировав их о том, что их спецслужбы, похоже, не в состоянии понять: украинцы лишь укрепят свою решимость сопротивляться этой жестокой тирании, когда увидят, как страдают невинные гражданские люди", - отметил он.

По словам американского посла, план Путина состоит в том, чтобы "заморозить и уморить голодом гражданское население Украины", повысить цены на энергоносители, продукты питания и другие бытовые услуги не только в Европе, но и во всем мире, "а затем попытаться расколоть нашу коалицию".

"Но Кремлю это не удастся. Мы не дадим себя расколоть. И мы не дали это сделать. На заседании Совета министров на прошлой неделе в Лодзи стало еще более очевидным, насколько изолированными в ОБСЕ являются Россия и Беларусь. Проведя большую часть этого года во лжи, пытаясь оправдать кровавую войну России и соучастие Беларуси в ней, они полностью дискредитировали себя", - подчеркнул Карпентер.