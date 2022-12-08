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Новости Война
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США в ОБСЕ: Путин не заинтересован в дипломатии, а хочет паузы для перевооружения

майкл,карпентер

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему не заинтересован в содержательной дипломатии, а только хочет паузу для перевооружения и подготовки новых атак на украинцев.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавние жестокие атаки России против гражданского населения в Украине продемонстрировали, что президент Путин по-прежнему не заинтересован в содержательной дипломатии. Я верю, что большинство из нас за этим столом хотят больше всего устойчивого и справедливого мира. Мы хотим мира, а не паузы, которая только дает России возможность отдохнуть, перевооружиться и вновь напасть на мирных жителей Украины", - заявил он.

Карпентер отметил, что с сентября Россия поразила более 200 объектов энергетической инфраструктуры Украины, разрушив более трети национальной энергетической системы и оставив целые города без электричества.

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"Российские генералы, вне всяких сомнений, думают, что эта жестокая ракетная кампания заставит украинцев сдаться. Это еще один огромный просчет российского руководства, который множит его предыдущие неудачи. Я окажу им услугу, проинформировав их о том, что их спецслужбы, похоже, не в состоянии понять: украинцы лишь укрепят свою решимость сопротивляться этой жестокой тирании, когда увидят, как страдают невинные гражданские люди", - отметил он.

По словам американского посла, план Путина состоит в том, чтобы "заморозить и уморить голодом гражданское население Украины", повысить цены на энергоносители, продукты питания и другие бытовые услуги не только в Европе, но и во всем мире, "а затем попытаться расколоть нашу коалицию".

"Но Кремлю это не удастся. Мы не дадим себя расколоть. И мы не дали это сделать. На заседании Совета министров на прошлой неделе в Лодзи стало еще более очевидным, насколько изолированными в ОБСЕ являются Россия и Беларусь. Проведя большую часть этого года во лжи, пытаясь оправдать кровавую войну России и соучастие Беларуси в ней, они полностью дискредитировали себя", - подчеркнул Карпентер.

Автор: 

ОБСЕ (4876) переговоры (4928) путин владимир (31231) США (26528) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+12
Повезло, що не обама з меркельшою зараз при владі. 100% примушували б нас до переговорів.
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08.12.2022 23:54
+6
"обама" ще одного "нобеля" заслужив би
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08.12.2022 23:56
+5
Все правильно сказав. Якщо не брати до уваги, що США могли би завершити агресію підоросії за кілька днів, розїбашивши в хлам вторую армию третьего мира
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09.12.2022 00:43
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Повезло, що не обама з меркельшою зараз при владі. 100% примушували б нас до переговорів.
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08.12.2022 23:54 Ответить
"обама" ще одного "нобеля" заслужив би
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08.12.2022 23:56 Ответить
Но не повезло , что нет во всем Мире политиков , как Черчиль и Маккейн ‼️***** и его банда недоимперцев были-бы уничтожены ,через неделю
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09.12.2022 03:01 Ответить
треба згадати ще Р.Рейґана... Той теж не панькався з кацапською червоною мерзотою.
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09.12.2022 15:27 Ответить
)(уйло хоче кизди, а не дипломатії
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09.12.2022 00:37 Ответить
Все правильно сказав. Якщо не брати до уваги, що США могли би завершити агресію підоросії за кілька днів, розїбашивши в хлам вторую армию третьего мира
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09.12.2022 00:43 Ответить
Все знають, все розуміють, а допомога піпеточна - щоб не здохли та не здались 👿
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09.12.2022 00:43 Ответить
В курсі що діло йде до того що ліліпутін Бульбашенко хоче кирдикнути і зробити Білоруську область расії і потім звісно відтіля вторгнутися в північні області України.
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09.12.2022 01:44 Ответить
Ничего нового , как и в Грузий ... получили между -глаз потребовали переговоры. Руские воевать неумеют. это тупой народ , с,царь окружен жопализами. Жопалзы это матиарелисты. А жопа и другие ... они одинаковые . И лизать эю никакой разницы , они( задницы ) одинаковы. Так российский С.царь попал в ловушку из своей тупости.
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09.12.2022 02:48 Ответить
Какой кацапо народец , такой и сЦАРЬ От одного вида недомерка плешиво-ботоксного с глазками селедки фу🤮………
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09.12.2022 03:07 Ответить
https://youtu.be/lMoHnXWsyqw ...

В Украине слишком много Деркачей и дЕрмаков от ФСБ...для вступления в НАТО и ЕС...видос выше 👆👆
А это плохо...🥳
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09.12.2022 08:24 Ответить
 
 