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Новости Война
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Россия созывает Совбез ООН для обсуждения поставок Украине оружия странами Запада

небензя

Россия потребовала созыва 9 декабря Совбеза ООН для обсуждения поставок Украине вооружений западными странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Читайте: Небензя вновь сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины

россия (95441) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+105
А в чём вопрос ?
Мало постачають ?
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09.12.2022 00:43
+89
світовий спонсор тероризму рашисти І ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СКЛИКАЄ РАДБЕЗ ООН.капздец.
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09.12.2022 00:45
+85
Викиньте кацапів на *** звідти!!!!!!!!!!!!!!
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09.12.2022 00:48
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Гвалтівник-збоченець обурився, що йому перешкоджають вчиняти злочин...
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09.12.2022 09:44 Ответить
https://ibb.co/h8X9zp1
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09.12.2022 10:08 Ответить
Что мешает трем странам из Совбеза просто не прийти на это заседание?Тогда Бебензя будет кормить словесным поносом только своего желторотого кореша из китая.Итак от этой болтовни никакого толку нет.
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09.12.2022 10:11 Ответить
членів радбезу ООН - аж 15.
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09.12.2022 14:23 Ответить
Лысый андон прав, вопрос таки требует обсуждения на высоком уровне. Если Арестовича мало, или его плохо слышно(что тоже имеет место быть), то ООН - самое то место, где можно и даже нужно обратить внимание ведущих стран на тот факт, что нужно еще, побольше и помощнее. Там и видно хорошо, и слышно. Не то, что у Фейгина...
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09.12.2022 10:20 Ответить
Тупензя просто офигензя.
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09.12.2022 11:00 Ответить
Мля, не понял, похоже жаба заела , шо наши кацапскими трофеями перебирают.
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09.12.2022 11:06 Ответить
Йшов 1943 рік ... нациська Німеччина скликає засідання ООН щодо ленд-лізу США та Великобританії, має там право вето та присутня у раді безпеки ООН
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09.12.2022 11:11 Ответить
Мож ща ее кишнут, как с Лиги наций.
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09.12.2022 11:13 Ответить
Ешкин кот, через переводчик: Небензя с болгарского - небеса... Каароч, по родословной - чистый ариеец ордынец.
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09.12.2022 11:14 Ответить
Quel monde, on ne peut plus attaquer un pays voisin sans qu'il se défende et qu'il soit aidé !
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09.12.2022 11:17 Ответить
А почему нельзя в ответ на этот идиотизм паРаши отхлестать их сцаными тряпками прямо в Совбезе ООН ?
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09.12.2022 11:21 Ответить
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09.12.2022 11:29 Ответить
На самом делеhttps://www.newsweek.com/differing-views-russias-war-ukraine-opinion-1764058 в материале на сайте Newsweek нет упоминания о том, что «большинство стран встали на сторону Путина по Украине». Это утверждение является ничем иным, как вымыслом пропагандистов на российских сайтах. Дэниел ДеПетрис в Newsweek пишет о том, что «у разных стран разные интересы, и они стремятся их защищать», не всегда полностью разделяя подход США и ЕС.

Более того, статья автора Дэниела ДеПетриса, посвященная различным взглядам стран мира на войну России в Украине, вышла в https://www.newsweek.com/differing-views-russias-war-ukraine-opinion-1764058 разделе «Мнения» , а это значит, что эту точку зрения автора также необязательно разделяет Newsweek. Автор подчеркивает, что каждая отдельная страна мира преследует свои геополитические интересы и не всегда полностью разделяет «подход Запада». Однако в статье не говорится о том, что «большинство стран начали поддерживать Путина»: «Война продемонстрировала, насколько корыстной может быть геополитика. Место сидения часто определяет вашу точку зрения. Действия России в Украине были не иначе как жестокими, но факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать, и разные цели, которые нужно преследовать. Верно, что все больше стран за пределами Запада страдают от экономических издержек, связанных с боевыми действиями, но также верно и то, что большая часть мира не хочет сжигать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая сторону, или перепоручать свою политику в отношении России Вашингтону».

Автор статьи описывает разные подходы отдельных стран по реагированию на военные действия. Так, к примеру, США и ЕС «видят эту войну как экзистенциальную борьбу между демократическими странами и агрессивной авторитарной Россией. При этом Запад ввел самый жесткий в истории режим санкций против крупной экономики». С другой стороны, в странах Африки война России против Украины вызывает прежде всего озабоченность продовольственной безопасностью, так как «более 40% поставок пшеницы на континент идет из Украины и России». Одновременно стремление привлечь к ответственности Путина за развязанную войну в Украине на африканском континенте намного ниже ввиду своих геополитических особенностей.

Кроме того, некоторые страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии целью видят дипломатическое разрешение конфликта, а не вооружение одной стороны против другой в надежде на военную победу. Однако это также не означает, что эти государства перешли на сторону России в конфликте, как об этом пишут российские медиа - в статье речь об этом вообще не идет. Таким образом российские сайты в очередной раз ссылаются на источник в иностранных медиа, при этом полностью манипулируя смыслом написанного.

StopFake продолжает опровергать фейки о войне России против Украины в материалахhttps://www.stopfake.org/ru/fejk-v-germanii-raskryli-kak-ssha-gotovili-kiev-k-konfliktu-s-rf/ «Фейк: В Германии «раскрыли», как США готовили Киев к конфликту с РФ» ,https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-muzhchine-v-odesse-dali-15-let-kolonii-za-vyveshivanie-flaga-rossii/ «Манипуляция: Мужчине в Одессе дали 15 лет колонии за вывешивание флага России» ,https://www.stopfake.org/ru/strong-manipulyatsiya-ukraina-gotovila-operatsiyu-po-zahvatu-kryma-k-2023-godu-strong/ «Манипуляция: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году» .

https://www.stopfake.org/ru/manipulyatsiya-bolshinstvo-stran-vstali-na-storonu-putina-po-ukraine-newsweek/
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09.12.2022 11:31 Ответить
Ну, в Африці багато хто з чиновництва отримав вищу освіту в Університеті ім. Патріся Лумумби та інших московських вишах.Декого завербували, дехто просто має пієтет перед немитою. Те ж саме у країнах Південно-східної Азії.
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09.12.2022 12:00 Ответить
***** видит что ему скоро пи#дец вот и крик с унитаза...
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09.12.2022 12:09 Ответить
С чемодана в говном
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09.12.2022 14:37 Ответить
Це типу проміжний рамштайн буде?
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09.12.2022 12:34 Ответить
криваві несмішні клоуни. Прямо б казали: припиніть постачати зброю, що рашка швидше захопила Україну і зайнялася тими в Європі, хто хотів зрозуміти ***** і заплющував очі на злочини рашки ще з першої чеченської чи навіть з Придністровя
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09.12.2022 12:53 Ответить
Хз что должно случиться чтобы рашку выкинули из ООН. Наверно должны прилететь инопланетяне, покрутить у виска и сказать: вы ваще свихнулись, у вас в совете БЕЗОПАСНОСТИ сидит чмоня официально признанное террористом. Это как если бы в президиуме суда сидел представиль братвы, вор в законе. Или на заседании дела об растлении малолетних среди судей сидел бы педофил. Это сюрр в квадрате
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09.12.2022 13:11 Ответить
повинно бути понад сто (якщо не сто сорок) гарантованих голосів на Генасамблеї ООН за прийняття змін в Статуті, які дозволять вигнати касапів, як свого часу з Ліги Націй.
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09.12.2022 14:18 Ответить
Єдине, для чого варто послухати, що там відбуватиметься, це чергова побрехапловка небензі - і те, це "на любителя" подібного касапського гівна (є і такі).
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09.12.2022 14:16 Ответить
Чего кацапье так переймается зброей, которую нам дают?

Вопрос решается очень просто- кацапы освобождают территорию Украины, уходят к себе за поребрик и живут в своем лаптестане так, как им хочется. ВСЕ!

Вопрос можно решить за несколько дней. Ноги в руки и бегом домой.
Никто со зброей за вами не побежит. Разве только проведет до границы.
Шоб не заблудились и не тырили по пути все, что не прибито гвоздями
Домой, мародеры, и будет вам счастье
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09.12.2022 14:48 Ответить
А вообще - это полнейший абсурд, когда в Совете БЕЗОПАСНОСТИ, особо опасное государство-террорист имеет право голоса!!!

Это уже немыслимое збочення.
Мир сошел с ума.
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09.12.2022 14:51 Ответить
И треснул мир напополам
Дымит разлом
И льется кровь
Идет борьба добра со злом
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09.12.2022 14:53 Ответить
Хто називае рашу расеей,нема такої держави,це все видумки петьки першого і його сучки катьки,Украінськи князья не недавали вовремя мокши по писку,то тепер наші воінии випрямляють цю помилку,а шо там захід вякае,не обіжайте парашу,то в цьму разі пішли подалі,їхня справа давати нашому ВСУ озброення і хай сидять і дивлятся телевізор бо у них кішка тонка.
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09.12.2022 16:49 Ответить
Небензя, ПНХ!!!
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09.12.2022 17:20 Ответить
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