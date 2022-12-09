Россия созывает Совбез ООН для обсуждения поставок Украине оружия странами Запада

Россия потребовала созыва 9 декабря Совбеза ООН для обсуждения поставок Украине вооружений западными странами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание состоится в пятницу в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Читайте: Небензя вновь сбежал с заседания Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины