Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированных области Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Песков воспользовался возможностью еще больше извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам 8 декабря, расширив высказывания президента России Владимира Путина по поводу планов "присоединения" новых российских территорий.

Песков заявил, что одна из главных целей России заключалась не в аннексии новых территорий, которые сейчас не находятся под оккупацией Россией, поскольку "имеет еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Песков также заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается изменения режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России.

Иными словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с поставленными после выхода России из-под Киева. Комментарии Пескова были отражением военных целей или требований России.

Однако кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают слить провоенное сообщество блоггеров, все чаще обвиняющих Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

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Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов по военным действиям России в Украине.