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Новости Война
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Путин пытается ввести Запад в заблуждение, говоря о разных целях в Украине, - ISW

путін

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель Москвы состоит в том, чтобы полностью захватить четыре частично оккупированных области Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Песков воспользовался возможностью еще больше извлечь выгоду из стремления Запада к переговорам 8 декабря, расширив высказывания президента России Владимира Путина по поводу планов "присоединения" новых российских территорий.

Песков заявил, что одна из главных целей России заключалась не в аннексии новых территорий, которые сейчас не находятся под оккупацией Россией, поскольку "имеет еще много работы" для полной оккупации Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Песков также заявил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели "демилитаризации" и "денацификации" в Украине, которые подтверждают, что Россия по-прежнему добивается изменения режима и ликвидации способности Украины противостоять будущим атакам или давлению России.

Иными словами, цели Кремля остаются неизменными по сравнению с поставленными после выхода России из-под Киева. Комментарии Пескова были отражением военных целей или требований России.

Однако кремлевские сообщения, ориентированные на Запад, продолжают слить провоенное сообщество блоггеров, все чаще обвиняющих Кремль в отклонении от своих первоначальных военных целей в Украине.

Читайте: РФ может закончить войну хоть завтра при желании Зеленского, - Песков

Путин может намеренно дистанцироваться в своей риторике от нереалистичных требований националистов по военным действиям России в Украине.

Песков Дмитрий (1860) путин владимир (31231) россия (95441) ISW (493)


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Топ комментарии
+24
У путіна "цілі" міняються в залежності від того, наскільки російська армія в Україні "відгрібає від ЗСУ!
1) Київ за 3 дні" взять не вдалося Втекли
2) Одесу захопить не вдалося - на суходолі зупинили, а на Зміїному та на морі - розгромили
3) Ізюмсько-Балаклейська операція викинула кацапів за межі Харківської області
4) Херсон не втримали
5) Українські БПЛА (плаваючі теж) змусили вивести ЧФ із бази флоту та сховать його у Новоросійську
6) "Довга рука" українців дістала аж за Волгу -до Енгельса з його полком "стратегів" (там же не тільки бомбардувальники, але й "літаючі танкери" для них - вони дозаправляли при Союзі "бомберів", які контролювали південні кордони СРСР Заправки робили над "стиком" Саратовської обл РСФСР та Уральської - Казахстану Пара таких розбилася перед розвалом СРСР - слава богу - ядерні ********** вціліли)
7) А чорт його знає які "цілі" у Путіна стануть, коли ЗСУ "розсічуть" до самого моря територію під Мелітополем!
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09.12.2022 06:49
+11
Путинская цель - уберечь очко от лома.
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09.12.2022 06:29
+3
Мочити його треба вже давно, бо він уже всіх за...в! В сортирі, як він колись і казав
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09.12.2022 07:22
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Путинская цель - уберечь очко от лома.
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09.12.2022 06:29 Ответить
У путіна "цілі" міняються в залежності від того, наскільки російська армія в Україні "відгрібає від ЗСУ!
1) Київ за 3 дні" взять не вдалося Втекли
2) Одесу захопить не вдалося - на суходолі зупинили, а на Зміїному та на морі - розгромили
3) Ізюмсько-Балаклейська операція викинула кацапів за межі Харківської області
4) Херсон не втримали
5) Українські БПЛА (плаваючі теж) змусили вивести ЧФ із бази флоту та сховать його у Новоросійську
6) "Довга рука" українців дістала аж за Волгу -до Енгельса з його полком "стратегів" (там же не тільки бомбардувальники, але й "літаючі танкери" для них - вони дозаправляли при Союзі "бомберів", які контролювали південні кордони СРСР Заправки робили над "стиком" Саратовської обл РСФСР та Уральської - Казахстану Пара таких розбилася перед розвалом СРСР - слава богу - ядерні ********** вціліли)
7) А чорт його знає які "цілі" у Путіна стануть, коли ЗСУ "розсічуть" до самого моря територію під Мелітополем!
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09.12.2022 06:49 Ответить
Тю, там одна цель - убийство пыни, как неудачника, самой кремлядью.
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09.12.2022 07:39 Ответить
Я давно казав про "варіант Чаушеску"
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09.12.2022 08:03 Ответить
Мочити його треба вже давно, бо він уже всіх за...в! В сортирі, як він колись і казав
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09.12.2022 07:22 Ответить
Завжди, коли рашисти терплять невдачу, вони використовують формулу "Як сталося, так і бажалося".
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09.12.2022 07:53 Ответить
Хитрун- пердун
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09.12.2022 08:31 Ответить
Путин пытается ввести Запад в заблуждение,и Запад вводит путину в заблуждение
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09.12.2022 09:04 Ответить
Запад вводит путину по самые гланды.
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09.12.2022 09:46 Ответить
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09.12.2022 09:15 Ответить
Ну да, мне тоже бросилось в глаза, с его ОМАНОЙ, шо у него банально, в голове, сношаются, до полного отпада, мэтэлыкы.
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09.12.2022 10:01 Ответить
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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09.12.2022 10:00 Ответить
Ніхто не забув, що сьогодні - ріниця зради "Мінськ-3"???
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09.12.2022 14:33 Ответить
Жалкий поц з леніградскої подворотні.
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09.12.2022 16:54 Ответить
 
 