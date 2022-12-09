Оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, отражены атаки врага в районе 3 населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести восемьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине и Клещиевки и Марьинки Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня.

И дальше сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

По данным Генштаба, на Сиверском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходыно, Сосновка, Кондратовка и Запсилье Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого поражения из минометов и ствольной артиллерии получили районы населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области.

"На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площанки, Невского и Червонопоповки Луганской области и Торское и Григорьевка Донецкой области, - говорится в сообщении.

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Генштаб также информирует, что в Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попыток наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времевки, Великой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Велетенское Херсонской области и окрестностям Херсона.