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Новости Война
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За прошедшие сутки поражено 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения врага и 2 склада боеприпасов, - Генштаб

повітряні,сили

Защитники Украины продолжают наносить меткие удары по скоплению врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.

Читайте: Войска РФ пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и реорганизуют подразделения в Луганской области, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) потери (4379)


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Дуже добре. Слава ЗСУ!
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09.12.2022 07:18 Ответить
А як інакше -- вони ж тут без візи -- значить дорога в один кінець .
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09.12.2022 08:26 Ответить
Слава Захисникам України!
Смерть рашиській нечисті.
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09.12.2022 10:13 Ответить
Слава ВСУ! Спасибо что ни на минуту не прекращаете работу! Враг должен быть изгнан с нашей земли пока есть окно возможностей!
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09.12.2022 11:17 Ответить
 
 