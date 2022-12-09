За прошедшие сутки поражено 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения врага и 2 склада боеприпасов, - Генштаб
Защитники Украины продолжают наносить меткие удары по скоплению врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.
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