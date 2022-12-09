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Новости Агрессия России против Украины
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Словакия утвердила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут боеприпасы для истребителей и система разминирования

словаччина

8 декабря, во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министры правительства Словакии подтвердили свое намерение помогать Украине с оружием, финансами, санкциями и членством в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.

Представители Украины и Словакии обсудили потребности страны в энергетическом оборудовании для прохождения зимнего периода

"Из-за российских обстрелов почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена. Остаются оккупированными Запорожская АЭС, Каховская ГЭС. Поэтому поддержка Словакии укрепляет нашу устойчивость в прохождении зимы", – отметил Шмигаль.

Также стало известно и об одобренном Правительством Словакии новом пакете военной помощи, куда, в частности, войдут системы разминирования, Страна также планирует передать около 300 генераторов.

Читайте также: Все налоги, которые граждане и бизнес платят сейчас в бюджет, направляются на обеспечение наших военных, - Шмыгаль

помощь (7788) Словакия (977) Украина (44930) Шмыгаль Денис (2680)


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Проти орди об'єднався весь цивілізований світ.
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09.12.2022 09:41 Ответить
Так,бо разом і орків добре бити, тим паче Україна-вістовий Європи.
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09.12.2022 09:42 Ответить
Дякуємо братам словакам !!!
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09.12.2022 10:00 Ответить
 
 