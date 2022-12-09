Словакия утвердила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут боеприпасы для истребителей и система разминирования
8 декабря, во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министры правительства Словакии подтвердили свое намерение помогать Украине с оружием, финансами, санкциями и членством в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовый портал.
Представители Украины и Словакии обсудили потребности страны в энергетическом оборудовании для прохождения зимнего периода
"Из-за российских обстрелов почти половина тепловой генерации Украины повреждена или уничтожена. Остаются оккупированными Запорожская АЭС, Каховская ГЭС. Поэтому поддержка Словакии укрепляет нашу устойчивость в прохождении зимы", – отметил Шмигаль.
Также стало известно и об одобренном Правительством Словакии новом пакете военной помощи, куда, в частности, войдут системы разминирования, Страна также планирует передать около 300 генераторов.
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