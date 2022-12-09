СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ (МП), осуществлявшему антиукраинскую деятельность
Служба безопасности Украины собрала доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Архиепископ распространял через соцсети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти. Чтобы "разгонять" деструктивный контент, ректор учреждения использовал анонимный профиль в соцсети Facebook, а для подготовки своих "публикаций" пользовался нарративами российских пропагандистов", - говорится в сообщении.
Кроме того, во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла "тезисы" кремля по поводу внутренней ситуации в Украине.
В настоящее время архиепискоа поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.
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После серии обысков СБУ получила на руки не только доказательства шпионской деятельности попов, за которые они могут уехать молиться на Лукьяновку, но и свидетельства их довольно вызывающей интимной жизни в стенах зданий, где якобы, должны вестись различные духовные практики. На самом деле, московские попы превратили их в дома терпимости.
Если эти подробности станут публично известными, а насколько можно понять, СБУ может легко засветить очень интересные эпизоды из жизни гундяевских батюшек, то даже на Лукьяновке им будет сложно молиться так, как они привыкли, поскольку под шконкой или на параше сделать это будет вовсе не легко. В общем, сейчас события развиваются в таком темпе и таким образом, что можно говорить о начале удаления самой мерзкой и гнойной опухоли, которая была в теле нашей страны, и можно только пожелать упорства и профессионализма тем, кто это делает. Так, все мы аплодировали тому, как СБУ начала проводить обыски по самым зловонным поповским гадюшням, но мало кто знает, что поначалу поповье пыталось гнуть пальцы, требовать пояснений и обещало сделать один звонок, после которого всех сотрудников уволят. По нашим данным, в это время бойцы корректно предлагали попам стать на колени и помолиться, а некоторым - даже лечь, и читать молитвы непосредственно в пол.
Некоторым было сложно как встать на колени, так и вспомнить слова молитвы, поскольку у них тут же начиналась какая-то ахинея, замешанная на смеси торжественной присяги и боевого устава красной армии и потому бойцы Службы призывали попов вспомнить как это делается, и в конце концов у них получилось. Уже в других местах, куда заходили наши, московские попы уже не артачились, а выполняли все, что им говорили, дабы не молиться в неестественной позе.
https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-2/ https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-2/
Увесь фсбешний п*даростан мацковского скрєпостана підоросії НЕГАЙНО НАХ... з УКРАЇНИ....!!!
Усю цю свору фсбешних мародерів НЕГАЙНО У СТОЛИПТИНСЬКІ ВОГОНИ в тому в чому затримають, без їжі і без води і НАХ... на землю обітовану в голодні та холодні мухосранськи скрєпостана підоросії, хай там в бараках своїм байстрюкам, павлікам морозовим, алкашам матросовим та нагуляним манкуртам співають пропогандон за упокій підоросії і її недоносків...!!!
Московський патріархат створювали агенти НКВС, - свідчать розсекречені СБУ документи.
https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/38345-moskovskij-patriarxat-stvoryuvali-agenti-nkvs-svidchat-rozsekrecheni-sbu-dokumenti.html?fbclid=IwAR1yv9Z36aIOSCht0mrWbVXcgtwHA8MiOKBLAj-TAZcapPGjK8PpucbCjps
Щорічне видання Вселенського патріархату не визнає титулів єпископів МП в Україні.
https://duhovnyfront.com.ua/2020/01/23/shchorichne-vydannia-vselenskoho-patriarkhatu-ne-vyznaie-tytuliv-iepyskopiv-mp-v-ukraini/
Німеччина передала Україні грамоту Петра І від 1708 про підтвердження незалежності Української автокефалії підпорядкованій Константинополю, митрополиту Йоаасафу: УПЦ було анексовано РПЦ і Московією.
https://okiua.blogspot.com/p/1708.html?fbclid=IwAR0MRgIBmze5q-3_xto-S5RIKuatMy4CDKIbVggVUa6aNYtFbdU5ICIsVII
Про це у коментарі https://glavcom.ua/country/politics/mitropolit-ptsu-nazvav-najvplivovishoho-jepiskopa-rpts-v-ukrajini-jakij-uniknuv-sanktsij-894070.html «Главкому» сказав митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).
Антоній (Паканич) - фактично друга людина в єрархії Московської Церкви в Україні, але перша в числі адептів Москви в цій структурі. «Усі прекрасно знають, що у часи Януковича основним учасником спроб зміщення предстоятеля УПЦ МП Митрополита Володимира (Сабодана), передачі церковної влади «під Москву» є Антоній (Паканич)», - говорить митрополит Драбинко.
У часи предстоятельства Митрополита Володимира владика Драбинко був його секретарем. «Це дамка, яка сидить і жде, коли стане королем», - пояснює стратегію Антонія (Паканича) митрополит Олександр (Драбинко).
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0XtsckhLkLsjLjRzPi8445Tkvq17QA6m52in2G7NXbRpZCr5zwe9jxBH6Mrqu3hvol?__cft__[0]=AZXEZ_6iKRBkdqaypKvBABi_uiLsgd--Yq_GaDreDuavhL2Zu0tTC_HPOkAoFdzZCbACeWvJQv7E3Gnq9zhQt6HWsAPTiANTR78a1h8Xf4VUqykT_YdIQq3MB-BDemwqierFjsJIvPwbJdE4hMBhJzWhrPsSb2lonednraXNDKjDcg&__tn__=%2CO%2CP-R 14 хв ·
З інтернетрів:
Отже, останні успіхи НАБУ і ВАКС:
• колишній голова НацБанку України, Кирило Шевченко - у розшуку, арешт без права застави -> обідає у ресторанах Відня, там же живе, ні від кого не ховаючись;
• колишній нардеп і «рєшала» часів президента Порошенка Олександр Грановський (київський) - у розшуку, арешт без права застави -> живе в Ізраїлі, обідає у ресторанах Відня разом із згаданим вище Кирилом Шевченком;
• бізнесмен і «смотрящий за Одесою і областю від ОП» Борис Кауфман заплатив заставу 129 млн грн + 20 млн грн за свого «чорного бухгалтера» Єфремова -> прїхав додому продовжувати свою діяльність;
• бізнесмен і корупційний компаньон Кауфмана Олександр Грановський (одеський) -> також выходить під засиаву 124 млн грн;
• їхні подільники - заступники мера Одеси Михайло Кучук, Олег Бриндак и Світлана Бедрега, яким «сиотрящіє» виплачували мільйонні гонорари за корупційне сприяння у пограбунку міського і обласного бюджетів, що задокументовано НАБУ, взагалі не отримали підозр і продовжують працювати на посадах; при цьому заступник мера Одеси Олег Бриндак вже знаходиться під заставою по інших кримінальних провадженнях!
• а до мэра Одеси Геннадія Труханова, який є фігурантом кількох проваджень НАБУ і справ, що розглядаються у ВАКС, взагалі немає питань.
І це все відбувається під час великої визвольної війни!
Браво, НАБУ!
До сраки їм ваші підозри!
Від вашої немічні вони тільки нахабність!