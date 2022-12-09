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В Германии рассылают фейковые письма от "генконсульства Украины" о вступлении в иностранный легион, - МИД

фейк

Гражданам Германии стали поступать письма с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине. Однако это часть дезинформационной кампании врага.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что на почтовые адреса граждан Германии стали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

Указанные письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не посылало", - говорится в сообщении.

По его словам, консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, целью которой является дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - добавил Николенко.

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В Германии рассылают фейковые письма от генконсульства Украины о вступлении в иностранный легион, - МИД 01

Германия (6943) МИД (6940) фейк (678) Николенко Олег (301)


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в Германии к сожалению очень много расиянских дибильчиков которые живя там так и не избавились от совка головного мозга, и на 9 мая к примеру в центре Берлина бегают с флагами ссср и ездят на машинах с надписями "на Берлин" и "можем повторить"
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09.12.2022 10:44 Ответить
В Німеччині - просто пекло якесь з ватою. Вона повсюди. Російськомовні емігрантські групи в Фейсбуці перетворені на посібник щодо подолання санкцій: як робити грошові перекази в рашку та з неї, як пересилати товари, як їздити пасажирам через Калінінград на мікроавтобусах тощо.
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09.12.2022 11:11 Ответить
РабZeя по факту колония Германии более 300 лет, рабами извечными будут всегда,Холопы Лаптежники..,по факту это одна Империя ..ПруSSия и РабSSия...нацысты фошизды...
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09.12.2022 11:07 Ответить
А як це працює, добре памята Польща. За досвідом 1920 та вересня 1939.
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09.12.2022 11:42 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.12.2022 13:53 Ответить
 
 