В Германии рассылают фейковые письма от "генконсульства Украины" о вступлении в иностранный легион, - МИД

Гражданам Германии стали поступать письма с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине. Однако это часть дезинформационной кампании врага.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Стало известно, что на почтовые адреса граждан Германии стали поступать письма якобы от имени генерального консульства Украины в Дюссельдорфе с предложением за денежное вознаграждение присоединиться к иностранному легиону в Украине.

Указанные письма являются подлогом. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не посылало", - говорится в сообщении.

По его словам, консулы уже обратились в немецкую полицию для проведения расследования.

"Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, целью которой является дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан", - добавил Николенко.

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