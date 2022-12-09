Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова

Украинским защитникам на Бахмутском направлении нужна помощь с приобретением дронов, тепловизоров и прицелов.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Запросы с фронта приходят каждые 2-3 часа, нашим бойцам нужна помощь! Бахмутское направление. Продолжаются кровопролитные бои. Много потерь и очень много раненых. Не хватает дронов, тепловизоров, прицелов. Надо оплатить счет за дрон с тепловизором – 230 тыс. и два тепловизора – 118 тыс.

В понедельник купила 2 тепловизора и 2 прицела – 280 тыс. Два Мавика 3 комбо – 2600 евро и 114 тыс. Два Мавика 3 – 3800 евро. Устройство бесперебойного питания –144 998 грн. Лекарство -15 тыс.", - отметила Юсупова.

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