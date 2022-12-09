РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11661 посетитель онлайн
Новости Война
5 070 18

Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова

бахмут

Украинским защитникам на Бахмутском направлении нужна помощь с приобретением дронов, тепловизоров и прицелов.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Запросы с фронта приходят каждые 2-3 часа, нашим бойцам нужна помощь! Бахмутское направление. Продолжаются кровопролитные бои. Много потерь и очень много раненых. Не хватает дронов, тепловизоров, прицелов. Надо оплатить счет за дрон с тепловизором – 230 тыс. и два тепловизора – 118 тыс.

В понедельник купила 2 тепловизора и 2 прицела – 280 тыс. Два Мавика 3 комбо – 2600 евро и 114 тыс. Два Мавика 3 – 3800 евро. Устройство бесперебойного питания –144 998 грн. Лекарство -15 тыс.", - отметила Юсупова.

PayPal: [email protected]

5168752017223390 ПриватБанк

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z 

Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253і

Также читайте: Тяжело раненному в Бахмуте воину ВСУ Юрию Яцуку срочно нужна помощь на лечение. ФОТО

Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 01
Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 02
Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 03
Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 04
Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 05
Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 06
Военным на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, нужна помощь. Не хватает дронов, тепловизоров и прицелов, - волонтер Юсупова 07

помощь (7788) военнослужащие (6119) ВСУ (6568) Юсупова Наталья (184)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
"Неможе бути".... Юсупова "точно провокатор".... "найвялічнєйший янєлох" вже "всім забезпечив" .... навіть "зайві гроші є" то Тимошенко може їздити на авто за 100000$....
В може РЕЗНІКОВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДОСІ?! .... Та ні, яке відповідати.... "неначасі" ж....
показать весь комментарий
09.12.2022 11:23
+11
А як же ж "марахвон"?? Все придбали , всім забезпечені, ура!!!ми б'ємо кацапів, аж гай гуде і кожух завертається!!! Міноборони денно і нощно не покладаючи рук та ніг забезпечує ЗСУ всім необхідним?!
показать весь комментарий
09.12.2022 12:42
+9
Квартал давно все "придбав", не провокуйте
показать весь комментарий
09.12.2022 12:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Неможе бути".... Юсупова "точно провокатор".... "найвялічнєйший янєлох" вже "всім забезпечив" .... навіть "зайві гроші є" то Тимошенко може їздити на авто за 100000$....
В може РЕЗНІКОВ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й ДОСІ?! .... Та ні, яке відповідати.... "неначасі" ж....
показать весь комментарий
09.12.2022 11:23 Ответить
Квартал давно все "придбав", не провокуйте
показать весь комментарий
09.12.2022 12:35 Ответить
А ось ти провокатор точно. Сьогодні вже в статті про пораненого бійця і прохання про допомогу його мами Тамари Яцук ти теж про тимошенка писав. Ну то добре, не хочеш допомагати, ніхто в тебе гаманець силою не відбирає, проходь мимо мовчки. Хто може допомогти, той і без тебе добре знає де совість у зеленої банди.
показать весь комментарий
09.12.2022 17:04 Ответить
Не робіть висновки НЕЗНАЮЧИ людину. Звідки Ви взяли що я не допомогаю? Роблячі такі висновки виставляєте себе пустомелею.
показать весь комментарий
09.12.2022 18:45 Ответить
Їй просто наш верховний говнокомандувач до вподоби.
показать весь комментарий
09.12.2022 20:13 Ответить
А як же ж "марахвон"?? Все придбали , всім забезпечені, ура!!!ми б'ємо кацапів, аж гай гуде і кожух завертається!!! Міноборони денно і нощно не покладаючи рук та ніг забезпечує ЗСУ всім необхідним?!
показать весь комментарий
09.12.2022 12:42 Ответить
ну и к чему этот ваш высер?через волонтеров нужное воинам оборудование будет на поле боя через 2-3 дня после оплаты , если это все заказывать через министерство то через 2-3 недели в лучшем случае. не можете помочь или не хотите так помолчите, не сбивайте людей которые могут и хотят помогать ВСУ. Хватит кривляться
показать весь комментарий
09.12.2022 16:52 Ответить
Для критики влади є більш ніж досить тем, а в волонтерських темах є провокатори, вороги нашої Армії, фсбешні боти.
показать весь комментарий
09.12.2022 17:13 Ответить
А ще й московські агенти які принижують нашого найвеличнішого. Чомусь як мінімум пів країни агентів.
показать весь комментарий
09.12.2022 20:15 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.12.2022 13:05 Ответить
+
показать весь комментарий
09.12.2022 13:37 Ответить
+
показать весь комментарий
09.12.2022 15:11 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.12.2022 16:07 Ответить
+
показать весь комментарий
09.12.2022 17:04 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.12.2022 17:06 Ответить
Якщо на найтяжчому участку фронту така ситуація, то що тоді на інших?
показать весь комментарий
09.12.2022 20:16 Ответить
+
показать весь комментарий
09.12.2022 22:07 Ответить
 
 