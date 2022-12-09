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Новости Война
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Рашисты избили двух работников ЗАЭС и вывезли в неизвестном направлении, начальника смены "бросили на подвал", - "Энергоатом"

заес

Российские захватчики усугубляют репрессии на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Вчера, 8 декабря 2022 года, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и увезли в неизвестном направлении.

Кроме того, рашисты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" заявили, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от проукраинского персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться Путину.

"Но захватчикам это не удается, так как персонал противостоит, поэтому они свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения на патриотических работников ЗАЭС, которые стремятся продолжать работать в Украине", - добавили в компании.

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избиение (9794) оккупация (10131) Энергоатом (410) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+3
ДЛБ будет тот. кто смалодушничает и заикнется о том, что среди кацапни есть хорошие...
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09.12.2022 11:32
+3
що може зробити МАГАТЕ в цій ситуації? зараз один регулятор - ЗСУ. Тільки на них надія, що звільнять ЗАЕС. Потім треба буде розібратися як так здали такий важливий об'єкт за лічені дні
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09.12.2022 12:42
+3
..легка і безтурботна екскурсія недовійська орди мордора бісить понад усе..
ким призначалися херсонські смотрящі типу Новинського?.
що там Верещукча з широкорозкинутими перед окупантом ногами?
чому явний кріт або дороговалютний альфонс дермак з низькою соціальною відповідальністю досі працює фаворитом при Найвеличнівшивому?
Деркачі-щурфичі........?
****** марафон для дебілів?
...
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09.12.2022 12:51
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ДЛБ будет тот. кто смалодушничает и заикнется о том, что среди кацапни есть хорошие...
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09.12.2022 11:32 Ответить
Лагiднi кацапы - 200-е, або на львовской киче.
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09.12.2022 11:34 Ответить
походу дороговалютних хвойд МАГАТЕ влаштовує, що увесь схід Європи під ядерною загрозою, а на людей і їхні права хвойдам так взагалі - плювати
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09.12.2022 11:56 Ответить
що може зробити МАГАТЕ в цій ситуації? зараз один регулятор - ЗСУ. Тільки на них надія, що звільнять ЗАЕС. Потім треба буде розібратися як так здали такий важливий об'єкт за лічені дні
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09.12.2022 12:42 Ответить
..легка і безтурботна екскурсія недовійська орди мордора бісить понад усе..
ким призначалися херсонські смотрящі типу Новинського?.
що там Верещукча з широкорозкинутими перед окупантом ногами?
чому явний кріт або дороговалютний альфонс дермак з низькою соціальною відповідальністю досі працює фаворитом при Найвеличнівшивому?
Деркачі-щурфичі........?
****** марафон для дебілів?
...
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09.12.2022 12:51 Ответить
Nekogda bilo zashtishtjat, tak kak prezident strani vsex priglasil na shashliki mesto zashtiti strani ot naistkoi roSSiji...
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09.12.2022 12:52 Ответить
дада, потім, зараз "неначасі"....
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09.12.2022 14:21 Ответить
Ліцензована особа, це як і ким?
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09.12.2022 12:00 Ответить
особа має ліцензію на управління ядерною установкою, тобто реактором
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09.12.2022 12:07 Ответить
це водійські права на управління реактором
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09.12.2022 12:43 Ответить
видалення коментарів не робить вам честі, стаєте подібними на зеленомордих вилупків. повторно напишу: ЗАЕС- заповідник совка і дебілізму.
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09.12.2022 12:27 Ответить
В перші дні Енергодар чинив спротив, як і Херсон. Декілька осіб було вбито. Совків багатоі в Києві, і в самій ОПі. Далі буде менше- хтось зрозумів, хтось замаскувався до "кращих" часів. Після війни нічого не повинно залишитися як до того.
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09.12.2022 12:47 Ответить
спротив???? здача електростанції, відмова від оборони, слова зама гендиректора "прівєтствую вас на руззкай аес"- це спротив???? я нічого не путаю??? може давай присвоїмо їм всім почесне звання "боневтіків".
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09.12.2022 14:20 Ответить
 
 