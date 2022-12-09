Рашисты избили двух работников ЗАЭС и вывезли в неизвестном направлении, начальника смены "бросили на подвал", - "Энергоатом"

Российские захватчики усугубляют репрессии на захваченной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Вчера, 8 декабря 2022 года, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и увезли в неизвестном направлении.



Кроме того, рашисты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, лицензируемого лица и непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" заявили, что такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от проукраинского персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатационная организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться Путину.

"Но захватчикам это не удается, так как персонал противостоит, поэтому они свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения на патриотических работников ЗАЭС, которые стремятся продолжать работать в Украине", - добавили в компании.

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