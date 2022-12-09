Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", судна ждут в очереди 3-5 недель, - Зеленский

Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", в результате чего время ожидания судов увеличивается до 3-5 недель и ежемесячно недоэкспортируется несколько миллионов тонн украинской агропродукции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас более 13 млн. тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты задействованы в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит судна в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 суден ожидают", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что из-за этого сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия, переплачивают за продукты питания, "потому что одно государство шантажирует всех продовольствием".

"Среднее время ожидания суден составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - добавил Зеленский.

Он убежден, что есть потенциал для решения этой проблемы, в частности, если ликвидировать несколько направлений агрессии россии против Украины и гарантировать безопасность Николаевской области и ее портам, что станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

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