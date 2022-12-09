РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11799 посетителей онлайн
Новости Война
1 176 25

Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", судна ждут в очереди 3-5 недель, - Зеленский

зеленський

Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", в результате чего время ожидания судов увеличивается до 3-5 недель и ежемесячно недоэкспортируется несколько миллионов тонн украинской агропродукции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас более 13 млн. тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты задействованы в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит судна в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 суден ожидают", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что из-за этого сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия, переплачивают за продукты питания, "потому что одно государство шантажирует всех продовольствием".

"Среднее время ожидания суден составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - добавил Зеленский.

Он убежден, что есть потенциал для решения этой проблемы, в частности, если ликвидировать несколько направлений агрессии россии против Украины и гарантировать безопасность Николаевской области и ее портам, что станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и президент Африканского союза Салл обсудили инициативу "Зерно из Украины"

Зеленский Владимир (20290) зерно (1070) россия (95441)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
09.12.2022 11:55
+5
Выкидывайте рашу на фиг с этой темы. Хватит цяцькаттся. Турки и ООН обеспечат конвой и вывоз
раша созывает ООН про поставки Украине оружия- Пусть сначала объяснит всему миру как хитро отобрала ракеты Украины под гарантии Будапештского меморандума.

Из ООН рашу тоже надо выкинуть, бо она самозванка , ее в ООН никто не принимал
Почему никто не обсуждает попытку переворота рашей в Германии? Ведь она нарастила сетку агентов, которые везде организовывают перевороты
показать весь комментарий
09.12.2022 12:02
+4
Виходить що OBI продовжуе працювати у раши ? Неподобстао ‼️‼️
показать весь комментарий
09.12.2022 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.12.2022 11:55 Ответить
Виходить що OBI продовжуе працювати у раши ? Неподобстао ‼️‼️
показать весь комментарий
09.12.2022 11:57 Ответить
в твітерах пишуть, що то будівельний супермаркет з усіма відповідними наслідками у вигляди фарб, розчинників, добрив, побутових газових балонів тощо
показать весь комментарий
09.12.2022 12:48 Ответить
Так ОБІ - це дійсно будівельний супермаркет , німецька сітка. І за 9 місяців не покинув рашу.
показать весь комментарий
09.12.2022 16:13 Ответить
ага, гівнюки
показать весь комментарий
09.12.2022 16:15 Ответить
Там є проблема . Украінцам і кацапам пропонували однакови умови по бизнесу з такими сітками як ОБІ, ЛЕРУА МЕРЛЕН, ІКЕА. УМОВА БУЛА - відкривати пвдприемства по виробництву товарів для ціх сіток.

І ЩО ЦІКАВО - раша в себе відкривала , а українські чиновники не дозволяли відкривати всі 30 років в Україні. А ІКЕА зовсім не пустили до України . Якщо розуміти, ЩО РАША НИЩИЛА ВСІ РОКІ підприемства в Україні різними методами, то приходишь до висновку , що чиновники працюавали на рашу
скількі я покупала будівельних товарів в ЛЕРУА мерлен - багато з них російського виробництва. А ось в Єпіцентрі - китайського
показать весь комментарий
09.12.2022 16:28 Ответить
так, українські корумповані високопосадовці вимагали від закордоних компаній хабарі за дозвіл працювати в Україні, тому цих компаній і не було представлено на українському ринку! лише з приходом Порошенка та лібералізацією взаємодії між владою та приватними компаніями почали зʼявлятися в Україні великі бренди! те саме IKEA до речі!!! і багато компаній авіаперевізників...

але туповатий нарід все це похєрів, нажершись рашистсько-пропагандиського лайна! деякі досі відчувають смак того лайна і продовжують нести хрінь
показать весь комментарий
09.12.2022 16:34 Ответить
Наполеон тушив Москву, котору підпалив генерал-губернатор Ф. Ростопчін, попередньо вивізши всі засоби пожежогасіння. При цій пожежі згоріло по різних оцінках від 15 000 до 25 000 тяжкопоранених російських солдатів. А скільки згоріло московитів не відомо.
показать весь комментарий
09.12.2022 12:43 Ответить
Кацапи - придурки, навчились маскуватись под нормальних людей. МІМІКРІЯ.

Колись дивилась передачу, як якись паразити проникають у гусінецю і вона їми використовується як їжа . Вона живе , їсть , а вони нею питаются , потім відкладають яйца, вилупляютсч нові паразити і вони гусеніцу вбивають . І шукають нову .
ТАК І КАЦАПНЯ . Вони багато націй з'їли .

маю надію , що українцями вони вдавятся Но для цього треба постіно українців вчить НАЦІОНАЛИЗМУ
показать весь комментарий
09.12.2022 16:21 Ответить
Хіба це погано? Враховуючи кому це зерно продається...
показать весь комментарий
09.12.2022 11:59 Ответить
Выкидывайте рашу на фиг с этой темы. Хватит цяцькаттся. Турки и ООН обеспечат конвой и вывоз
раша созывает ООН про поставки Украине оружия- Пусть сначала объяснит всему миру как хитро отобрала ракеты Украины под гарантии Будапештского меморандума.

Из ООН рашу тоже надо выкинуть, бо она самозванка , ее в ООН никто не принимал
Почему никто не обсуждает попытку переворота рашей в Германии? Ведь она нарастила сетку агентов, которые везде организовывают перевороты
показать весь комментарий
09.12.2022 12:02 Ответить
а як це так вийшло, що москалі там взагалі мають якусь можливість щось затримувати? памʼятаю, що зелені потвори співали соловʼєм, що кацапи нічого оглядати не будуть
показать весь комментарий
09.12.2022 12:07 Ответить
если без согласия росеи повезти зерно, то ***** нападет
показать весь комментарий
09.12.2022 12:11 Ответить
Якийсь час, коли орки типу образились та пішли, ми дуже ефективно працювали без них, а Ердоган скоса дивився на орків, щоб не рипались. Але за поребриком швидко схаменулись та повернулися, тепер типу спільно інспектують - це частина домовленості про зерновий коридор.
показать весь комментарий
09.12.2022 12:18 Ответить
На скільки я памятаю, домовленість була на декілько місяців, зеля шо, продовжив ці безглузді домовленості?
показать весь комментарий
09.12.2022 12:22 Ответить
та я розуміє цей схєматоз, питання полягає в тому, що усілякі падлякі і балаболористовічі розказували, що кацапи не будуть мати жодних прав щось там оглядати! і тут на тобі - "кацапи затримують"! як це так?
жодного разу падлякі і балаболористовичі не піздєлі і тут знову?
показать весь комментарий
09.12.2022 12:28 Ответить
Зійшлись "посередині" - на спільних інспекціях. Зернова угода багатопланова, нам не все розказують.
показать весь комментарий
09.12.2022 12:40 Ответить
вам так подобається виправдовувати п#здливу зелену владу?
показать весь комментарий
09.12.2022 12:47 Ответить
Ні, я намагаюсь бути об'єктивним. Зернова угода нам вигідна. Звісно, мутить від того, що довелось домовлятись з ворогом (хай і опосередковано). Звісно, могло бути краще, але хай хоч так, аніж ніяк. Прийде час, ми знову зможемо плавати по Чорному та Азовському морях без додаткових угод та інспекцій.
показать весь комментарий
09.12.2022 14:40 Ответить
А больше тебя Оманский Нарко Дегенерат ни чего не беспокоит, что папаша Елдака как и сынок фсбэшники, что Хламидия продвигает интересы абрамовича и встречается с фирташем, что бене списывают миллионные долги, что с 19 года Украина закупала электоичество на Пид....раше и ********** через офшоры корниенко-Хламидии, что Сич обеспечивала движками рашистские вертушки, что разминировали юг Украины, что вся твоя Гнилая кодла это сепорня и отбросы во главе с тобой малоПИ...роским брехуном и т.д или ЗЕБилам это не интиресно???
показать весь комментарий
09.12.2022 13:24 Ответить
Україна продала за час війни 11 млн. збіжжя, а аквафрешія - 42.
показать весь комментарий
09.12.2022 15:25 Ответить
В море ждут СУДА, в больнице помывки ждут СУДНА, право- и кривосудие вершат СУДЫ.
показать весь комментарий
09.12.2022 20:50 Ответить
 
 