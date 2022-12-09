Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", судна ждут в очереди 3-5 недель, - Зеленский
Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора", в результате чего время ожидания судов увеличивается до 3-5 недель и ежемесячно недоэкспортируется несколько миллионов тонн украинской агропродукции.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на проходящем в Стамбуле международном форуме TRT World Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас более 13 млн. тонн агропродукции на экспорт, а можем дать еще десятки миллионов тонн. Наши порты задействованы в экспортной зерновой инициативе, работают лишь на половину мощности. И это потому, что Россия тормозит реализацию экспорта, держит судна в ожидании инспекций. По состоянию на сегодняшний день более 80 суден ожидают", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что из-за этого сотни тысяч людей во всем мире получают меньше продовольствия, переплачивают за продукты питания, "потому что одно государство шантажирует всех продовольствием".
"Среднее время ожидания суден составляет 3-5 недель. Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - добавил Зеленский.
Он убежден, что есть потенциал для решения этой проблемы, в частности, если ликвидировать несколько направлений агрессии россии против Украины и гарантировать безопасность Николаевской области и ее портам, что станет еще одним шагом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
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І ЩО ЦІКАВО - раша в себе відкривала , а українські чиновники не дозволяли відкривати всі 30 років в Україні. А ІКЕА зовсім не пустили до України . Якщо розуміти, ЩО РАША НИЩИЛА ВСІ РОКІ підприемства в Україні різними методами, то приходишь до висновку , що чиновники працюавали на рашу
скількі я покупала будівельних товарів в ЛЕРУА мерлен - багато з них російського виробництва. А ось в Єпіцентрі - китайського
але туповатий нарід все це похєрів, нажершись рашистсько-пропагандиського лайна! деякі досі відчувають смак того лайна і продовжують нести хрінь
Колись дивилась передачу, як якись паразити проникають у гусінецю і вона їми використовується як їжа . Вона живе , їсть , а вони нею питаются , потім відкладають яйца, вилупляютсч нові паразити і вони гусеніцу вбивають . І шукають нову .
ТАК І КАЦАПНЯ . Вони багато націй з'їли .
маю надію , що українцями вони вдавятся Но для цього треба постіно українців вчить НАЦІОНАЛИЗМУ
раша созывает ООН про поставки Украине оружия- Пусть сначала объяснит всему миру как хитро отобрала ракеты Украины под гарантии Будапештского меморандума.
Из ООН рашу тоже надо выкинуть, бо она самозванка , ее в ООН никто не принимал
Почему никто не обсуждает попытку переворота рашей в Германии? Ведь она нарастила сетку агентов, которые везде организовывают перевороты
жодного разу падлякі і балаболористовичі не піздєлі і тут знову?