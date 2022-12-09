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Новости
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Эрдоган проведет разговор с Путиным и Зеленским: Обсудят "зерновой коридор"

ердоган,путін

Война между РФ и Украиной связана с серьезным политическим, экономическим и гуманитарным ущербом для всего мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что его страна решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

В то же время, заявил Эрдоган, Турция выступает против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ".

Он сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с российским диктатором Путиным по теме зернового коридора.

Также запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

Зеленский Владимир (20290) путин владимир (31231) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+7
Зерно, амиакопровод,что то непонятное в нашей власти. Мы воюем или торгуем? Так может надо это выставлять как одно из условий прекращения ракетных атак?
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09.12.2022 12:39
+7
"проти розпалювання протиріч у реґіоні", сказав дехто, чиї предки крили вогнем і мечем Костянтинопіль, гнали десятки тисяч людей у рабство з України і інших земель, мріяли про "турєцкій мір" аж до Ла-Манша (не вийшло, бо конкретно отримали по зубах від австрійців, поляків і українських козаків під Віднем), здійснили геноцид вірмен, заклеймили тавром "терористів" курдів, які живуть на своїй землі, і яких понад десять мільйонів.

Тепер воно щось патякає про "немислиму політику на адресу москвабаду".
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09.12.2022 13:12
+4
Нема там що обговорювати.
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09.12.2022 12:19
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Нема там що обговорювати.
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09.12.2022 12:19 Ответить
Він там що, має якийсь "відкат" що так відстоює отой "коридор"?
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09.12.2022 12:20 Ответить
як мінімум ті 20% знижки на українську с/г продукцію, на кацапську більше
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09.12.2022 13:55 Ответить
Зерно, амиакопровод,что то непонятное в нашей власти. Мы воюем или торгуем? Так может надо это выставлять как одно из условий прекращения ракетных атак?
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09.12.2022 12:39 Ответить
Устранить африканцев?
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09.12.2022 14:02 Ответить
Заставить их работать.
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09.12.2022 14:54 Ответить
"проти розпалювання протиріч у реґіоні", сказав дехто, чиї предки крили вогнем і мечем Костянтинопіль, гнали десятки тисяч людей у рабство з України і інших земель, мріяли про "турєцкій мір" аж до Ла-Манша (не вийшло, бо конкретно отримали по зубах від австрійців, поляків і українських козаків під Віднем), здійснили геноцид вірмен, заклеймили тавром "терористів" курдів, які живуть на своїй землі, і яких понад десять мільйонів.

Тепер воно щось патякає про "немислиму політику на адресу москвабаду".
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09.12.2022 13:12 Ответить
Турки понимают , что не смогут контролировать тысячи голодных эмигрантов из Африки .
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09.12.2022 13:18 Ответить
Ердоган розуміє що таке девальвація авторитету? Це коли отримуєш з брехні (наприклад невиконаних гарантій) гроші, а натомість втрачаєш довіру. І під твоє слово дають все меньше.
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09.12.2022 13:54 Ответить
Фигаро здесь, Фигаро там- это Эрдоган
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09.12.2022 14:56 Ответить
Зелений коридор це пастка ! Воно нам не потрібно !
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09.12.2022 14:59 Ответить
c другой стороньі - украинские производители зерна не могут свое зерно продать > не получают деньги за єто зерно > не могут заплатить своим работникам > работники не могут кормить свои семьи > обнищание населения... єто прямая взаимосвязь єкономики...
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09.12.2022 19:51 Ответить
Я розумію думку Пана, що цей "корідор" - маніпуляція .
Власне для того ..уйло й блокує торгівлю - щоб усі люди в Україні збідніли.
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09.12.2022 19:56 Ответить
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09.12.2022 15:54 Ответить
https://youtu.be/bU4Ac0IcwCw ...

Зачем Эрдоган загнал путлера в капкан...видос 👆
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09.12.2022 16:40 Ответить
 
 