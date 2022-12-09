Эрдоган проведет разговор с Путиным и Зеленским: Обсудят "зерновой коридор"
Война между РФ и Украиной связана с серьезным политическим, экономическим и гуманитарным ущербом для всего мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий лидер подчеркнул, что его страна решительно поддерживает территориальную целостность Украины.
В то же время, заявил Эрдоган, Турция выступает против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики в адрес РФ".
Он сообщил, что в воскресенье, 11 декабря, проведет переговоры с российским диктатором Путиным по теме зернового коридора.
Также запланирован разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Тепер воно щось патякає про "немислиму політику на адресу москвабаду".
Власне для того ..уйло й блокує торгівлю - щоб усі люди в Україні збідніли.
Зачем Эрдоган загнал путлера в капкан...видос 👆