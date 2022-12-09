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Новости Война
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Задержан предатель-"энергетик", который обесточил часть Донецкой области и направил электричество в базы агрессора, - СБУ

сбу

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, за это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР".

Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ.

"Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами", - информируют в СБУ.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ (19874) энергетика (2554) Донецкая область (9582) Тарифы на электроэнергию (2163) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+20
Жаль, что у нас нет казни через электрический стул. Как бы он ему подошёл бы. Так сказать, в едином порыве соединились бы стихия и призвание.
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09.12.2022 12:29
+11
Зеленопузые колобрационисты могут ещё и представить к награде.)
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09.12.2022 12:40
+8
таких треба вбивати на місці
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09.12.2022 12:27
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таких треба вбивати на місці
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09.12.2022 12:27 Ответить
Я бы ему выдал копьё , и отправил на земли Донбасса тыкать в землю . Может мину найдёт .
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09.12.2022 13:22 Ответить
Жаль, что у нас нет казни через электрический стул. Как бы он ему подошёл бы. Так сказать, в едином порыве соединились бы стихия и призвание.
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09.12.2022 12:29 Ответить
"...Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою..."
Наш самий гуманний відпустить під заставу 1000 гривень. Або під особисте "зобов'язання.
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09.12.2022 12:32 Ответить
Зеленопузые колобрационисты могут ещё и представить к награде.)
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09.12.2022 12:40 Ответить
на якому дереві він висить? ааа-підозра.. ну що ж
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09.12.2022 12:35 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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09.12.2022 12:40 Ответить
вирішується, *****!!! питання!!!
А вирішити на місці не мона було???
так, шоп всі питаня, нах, закрити
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09.12.2022 12:55 Ответить
не істери...це суд визначає
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09.12.2022 12:56 Ответить
ага.. змусять вивчити гімн та й відпустять
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10.12.2022 20:32 Ответить
Не бреши, тролль.
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09.12.2022 13:02 Ответить
Подключите его до сети, пусть ток на кацапию через него проходит. Недолго это будет длиться
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09.12.2022 13:06 Ответить
Сколько таких пидаров выпускают, штепа вам пример.
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09.12.2022 13:16 Ответить
Бред какой-то, как сам ОДИН человек все это мог осуществить? Даже если бы он был руководителем. Подельники однозначно были.
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09.12.2022 13:48 Ответить
С диспетчерського пункта РЄС.
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09.12.2022 13:58 Ответить
Понять и простить.
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09.12.2022 13:56 Ответить
Воєнний стан!! Зрада - розстріл!!!
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09.12.2022 14:10 Ответить
Закопати просто треба паскуду.
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09.12.2022 15:37 Ответить
А як там облєнерго підеонтрольні російським рекетирам
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09.12.2022 15:42 Ответить
Мова певно йде про "енергетика" який просто посмів ослухатися зе. Віджати кусок енергії в людей і продавати на сторону, так нічого. А ви доведіть.
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09.12.2022 17:27 Ответить
в мене враження шо наше обленерго працює на ворога, а тобто колаборанти
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10.12.2022 20:34 Ответить
 
 