Задержан предатель-"энергетик", который обесточил часть Донецкой области и направил электричество в базы агрессора, - СБУ

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, за это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР".

Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ.

"Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами", - информируют в СБУ.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.