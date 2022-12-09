Задержан предатель-"энергетик", который обесточил часть Донецкой области и направил электричество в базы агрессора, - СБУ
Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер в освобожденных районах Донецкой области. Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, который после временной оккупации части региона поддержал захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, за это его назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось так называемому "министерству угля и энергетики" террористической организации "ДНР".
Находясь на "должности", злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок РФ.
"Чтобы набрать "штат" и провести технические мероприятия, он наладил сотрудничество с представителями "региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки. Обесточив город, рашисты обеспечивали энергоснабжение своих оккупационных органов, военных баз и складов с оружием и боеприпасами", - информируют в СБУ.
После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Наш самий гуманний відпустить під заставу 1000 гривень. Або під особисте "зобов'язання.
А вирішити на місці не мона було???
так, шоп всі питаня, нах, закрити