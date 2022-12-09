"Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня", – посол США Бринк

Российский диктатор Владимир Путин может завершить войну сегодня. Если РФ уведет войска, то война закончится.

Об этом заявила посол США в Украине Бриджи Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война закончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", - подчеркнула дипломат.

Бринк подчеркнула, что сейчас россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей сидели в холоде и без света.

По словам посла, как и когда закончится война, зависит также от президента Зеленского.

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