"Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня", – посол США Бринк
Российский диктатор Владимир Путин может завершить войну сегодня. Если РФ уведет войска, то война закончится.
Об этом заявила посол США в Украине Бриджи Бринк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
"Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска и война закончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", - подчеркнула дипломат.
Бринк подчеркнула, что сейчас россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей сидели в холоде и без света.
По словам посла, как и когда закончится война, зависит также от президента Зеленского.
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+10 Raccoonenko
показать весь комментарий09.12.2022 12:28
+10 Garry Grant
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+5 я гражданин Украины
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AGR-20 APKWS - високоточні ракети з лазерним наведенням
AGR-20 APKWS - це конверсія американської 70-мм некерованої авіаційної ракети Hydra 70, завдяки якій вона перетворюється на керовану ракету з лазерним наведенням. Високоточні ракети AGR-20 APKWS використовуються з літаків та вертольотів. Але в 2020 році BAE Systems вперше випробувала APKWS із наземних платформ.
Ракети Hydra 70 мають досить велику номенклатуру двигунів та боєголовки в залежності від платформи від платформис від платформис від платформис від платформис Фугасні, кумулятивні, з флешетттами (підкаліберні кулі), протипіхотні, фосфорні, касетні та іні. До складу комплексу APKWS II входять пускова платформа, ракети, оснащені середньофюзеляжним блоком наведення WGU-59/B, подовжена 7-трубна ракетна установка LAU-68 F/A, прицільна мітка SCS 7, а також комплекти для зберігання ракет Fastpack PA-140 та CNU-711/E для комплектів наведення відповідно.
как подписывать капитуляцию и отвечать в прямом эфире
на вопросы гаагских судий.
Оно (ботоксное) еще сомневается в возможности такого исхода.
Пані посол не знає, хто є носієм влади в Україні?
09.12.2022, 14:01•177• https://uainfo.org/blognews/1670541151-sohar-maroderstvo-odna-z-tsiley-orkiv-v-********-putin.html#mc-container 0
Ми не повинні дивуватися масовій "евакуації" з українських осель пральних машинок, унітазів, білизни та холодильників бойовими бурятами та іншими "освободітєлями". Придворні Путіна також грабують, але на більш просуненому рівні.
The Wall Street Journal пише, що давній друг фюрера та колишній аграрний міністр РФ Олександр Ткачов захопив на окупованих територіях 160 тис. га землі. Захопив у прямому сенсі: приїздили бойовики з автоматами та зі стрільбою рейдерили ділянки. Так Ткачов без особливих зусиль викрав близько півмільйона тон зерна і соняшнику. Помножимо на мінімальні $150 за тону, отримаємо $75 млн профіту, https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/maroderstvo-odna-z-tsilej-orkiv-v-ukraini-putin-u-temi-ta-v-doli.htm пише у своєму блозі журналіст Орест Сохар, інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Уряд РФ прагне роздати конфісковані підприємства в анексованих регіонах в управління російських компаній, писали їхні "Вєдомості" з посиланням на чільного єдинороса Андрія Лугового. Перший в черзі - "Ростєх". Це корупційна годівничка особисто Путіна, якою керує його старий друг КДБшник Чемєзов.
А є ще близько 200 родовищ корисних копалин, які теж обіцяні друзям Путіна. За даними канадської компанії SecDev, Росія анексувала таких на $12,4 трлн. Серед активів - поклади вугілля, газу, нафти, титану, циркону, літію, золота, урану. В Криму вже качає газ кум Путіна Віктор Медведчук.
Загалом же росіяни вивезли з України зерна на $1 млрд та металу на $600 млн дол. відповідно. Ось за це й конають під Бахмутом, Сватовим, Мелітополем російські чмобіки. Вони ціною власних життів дають змогу оточенню фюрера грабувати подовше, - доки ЗСУ не виженуть їх з України. Мародерство - давня традиція ординських племен, яку зараз мавпують федерасти. Не даремно, вони вигрібають з небуття міф про Олександра Невського, який разом з ордою грабував Руські землі та платив хану данину. Частина награбованого, судячи з усього, падає в особисту кишеню фюрера: не марно ж ключовими мародерами є придворні путінські олігархи. Отак виглядає "денацифікація" впритул.