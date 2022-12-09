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Россия держит на боевом дежурстве в Средиземном море 5 ракетоносителей залпом на 76 "калибров"

рф,корабель

По состоянию на 9 декабря в акватории Черного моря остаются 13 российских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

Как отмечается, по состоянию на 09.12.2022:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей;
  • в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
  • в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 13 кораблей

Также, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Азовскому морю – 34 судна, из них 12 суден двигались из пролива Босфор;
к Черному морю – 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

ВМС (1464) ВМФ РФ (180) корабль (2041) Черное море (1478)


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Топ комментарии
+6
У Середземному морі - то безхатьки: До Сирії сцикотно повертатися, а в Чорне море їх Ердоган не пускає. А бодай один пуск, так американці вже натякнули, що буде. Не даремно ж вони свого підводного човна кілька місяців тому показували... Та й Ердогану подобається бути хазяїном Чорного моря.
А от утримання цих безхатьків московії стає в копійчину: це ж треба і паливо для генераторів, і їжа для екіпажів... А то ще буде їм "бунт на "Потьомкіні"
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09.12.2022 12:51
+5
а не хочуть ці корита отріцатєльно всплить?
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09.12.2022 12:32
+5
А навіщо про Середземне море писати? Вони ж звідти не стрілятимуть...
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09.12.2022 12:41
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а не хочуть ці корита отріцатєльно всплить?
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09.12.2022 12:32 Ответить
А от туда что, уже до Украины долетает?
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09.12.2022 12:41 Ответить
Они оттуда не пустят даже если долетает

А в ЧМ им не войти
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09.12.2022 12:44 Ответить
А навіщо про Середземне море писати? Вони ж звідти не стрілятимуть...
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09.12.2022 12:41 Ответить
Шоб знать
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09.12.2022 12:51 Ответить
Або "шоб було".
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09.12.2022 12:55 Ответить
У Середземному морі - то безхатьки: До Сирії сцикотно повертатися, а в Чорне море їх Ердоган не пускає. А бодай один пуск, так американці вже натякнули, що буде. Не даремно ж вони свого підводного човна кілька місяців тому показували... Та й Ердогану подобається бути хазяїном Чорного моря.
А от утримання цих безхатьків московії стає в копійчину: це ж треба і паливо для генераторів, і їжа для екіпажів... А то ще буде їм "бунт на "Потьомкіні"
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09.12.2022 12:51 Ответить
Їх не Ердоган не пускає, міжнародна конвенція Монтре, згідно якої військовим кораблям воюючих чорноморських країн заборонено прохід протокою у час війни. Якби в України "Сагайдачний" на початок відкритого вторгнення був у Середземному морі, то його би теж не пустили ...(
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09.12.2022 13:23 Ответить
Ой, наче кацапи б виконували цю конвенцію, якщо б Туреччина не сказала їм напряму, що зась! Московити ж так сильно дотримуються міжнародного права, що прямо взірець законності! Ще чорнила на папері не просохли, а рашисти вже виконують!
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09.12.2022 13:28 Ответить
А в них немає вибору виконувати чи ні. Це стосується й кацапів і турків. Написано нікого не пускати і крапка. Спробувала-б Турція порушити - самі застряли-б у Гібралтарській протоці і Суецькому каналі. А ось якщо/коли підпишуть "мир", який буде не на умовах повної демілітаризації кацапії, то ці ******** з ракетами швиденько чкурнуть у Чорне море, і ... знову війна (
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09.12.2022 13:35 Ответить
лякалки з Середземного моря - то для кацапських дебілів, глядачів "голубого очка" Московії, може й наші зебіли з марафону ******** новин доєднаються - там тупості вистачить на всіх
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09.12.2022 13:00 Ответить
Хах, бомжи заблудились в Средиземноморье. Валите домой лапти, и засуньте свои искандеры себе в жопу.
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09.12.2022 13:03 Ответить
От общего залпа по Украине и ракет которые есть у кацапов можно отнять эти 76 калибров. Они нужно для застрашивания Запада и по Украине не полетят
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09.12.2022 13:16 Ответить
А якого "милого" оті корита роблять в отому морі? Невже намає жодних важелів щоб їх звідти виперти?
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09.12.2022 13:16 Ответить
Сегодня не знаю точно, но со времён совка весь ударный чф базировался в Латакии и тартусе, Сирия. Скорее всего и сегодня так. А в севасе всегда стояло старье и ремонт.
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09.12.2022 13:21 Ответить
В Средиземном Море ? Вот такая война ....
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09.12.2022 13:26 Ответить
Калібр морського базування , до України із Середземного моря мабуть і не долетить . .
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09.12.2022 13:49 Ответить
 
 