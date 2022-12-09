Россия держит на боевом дежурстве в Средиземном море 5 ракетоносителей залпом на 76 "калибров"
По состоянию на 9 декабря в акватории Черного моря остаются 13 российских кораблей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.
Как отмечается, по состоянию на 09.12.2022:
- в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей;
- в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;
- в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;
Также, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Азовскому морю – 34 судна, из них 12 суден двигались из пролива Босфор;
к Черному морю – 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;
Топ комментарии
+6 Evgeny N
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+5 Alexey Prus #505938
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+5 Randall Flag #387882
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А в ЧМ им не войти
А от утримання цих безхатьків московії стає в копійчину: це ж треба і паливо для генераторів, і їжа для екіпажів... А то ще буде їм "бунт на "Потьомкіні"