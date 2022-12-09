Россия держит на боевом дежурстве в Средиземном море 5 ракетоносителей залпом на 76 "калибров"

По состоянию на 9 декабря в акватории Черного моря остаются 13 российских кораблей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

Как отмечается, по состоянию на 09.12.2022:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 13 кораблей

Также, за сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю – 34 судна, из них 12 суден двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 10 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;