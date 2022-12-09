От Красного Креста не видим решимости и конкретных действий, стоит искать новые линии сотрудничества, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский надеется, что возвращению домой военнопленных и депортированных поможет сотрудничество омбудсменов.
Об этом глава государства заявил, выступая в Киеве на международной конференции "Права человека в темные времена", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во времена, когда мы, мягко говоря, не видим решительности и конкретных действий от таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста, мы должны искать и находить новые форматы взаимодействия. Если мы не видим отклика, мы должны искать новые линии сотрудничества. Возможно, именно система омбудсменов поможет нас с вами приблизить к желаемому результату, к возврашению домой всех украинцев, взрослых, детей, которые силой удерживаются на территории РФ", - сказал Зеленский.
"Стоит хотя бы попробовать", - отметил Зеленский.
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а чи не ви підставили його коли сказали всьому світу що саме Ч.Х.
дав гарантії що до здачі азовсталі???
бо саме ви з єрмаком наказали здатися.
чи не під ЧХ в Україну їдуть тисячі фур гуманітарки
чи може ЧХ стали контролювати куда ви діваєте цю гуманітарку???
ніхто не може домовитися з ******
а ЧХ зобов,язаний домовитись????
я ридаю
І це стосується не лише Червоного Хреста.
Насамперед це - ООН, ОБСЄ, Рада Європи, МАГАТЕ і т.п. і т.д.
Моральне право стати ініціатором таких змін має нині одна держава - Україна.
На жаль, не бачу від наших Просвітленних Мівіною жодної ідеї щодо нового, майбутнього світопорядку, в якому не має бути місця московії як одного із центрів впливу на світову політику..
на АЕС когось пустили??
в Оленівку пустили хоч кого небудь
чи щоб прикрити половину призначених моньою керівників відомств, які є зрадниками
теж зробите винуватим ЧХ
я топчу трасу і бачу купу машин ЧХ
допомагають як можуть
а вони нам щось винні????
чи вони винні що американські позашляховики ДУСя ******** у ЗСУ
не шукайте крайніх,
ворог в раші і на банковій