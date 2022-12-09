От Красного Креста не видим решимости и конкретных действий, стоит искать новые линии сотрудничества, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский надеется, что возвращению домой военнопленных и депортированных поможет сотрудничество омбудсменов.

Об этом глава государства заявил, выступая в Киеве на международной конференции "Права человека в темные времена", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во времена, когда мы, мягко говоря, не видим решительности и конкретных действий от таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста, мы должны искать и находить новые форматы взаимодействия. Если мы не видим отклика, мы должны искать новые линии сотрудничества. Возможно, именно система омбудсменов поможет нас с вами приблизить к желаемому результату, к возврашению домой всех украинцев, взрослых, детей, которые силой удерживаются на территории РФ", - сказал Зеленский.

"Стоит хотя бы попробовать", - отметил Зеленский.

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