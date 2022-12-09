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Новости Война
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От Красного Креста не видим решимости и конкретных действий, стоит искать новые линии сотрудничества, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский надеется, что возвращению домой военнопленных и депортированных поможет сотрудничество омбудсменов.

Об этом глава государства заявил, выступая в Киеве на международной конференции "Права человека в темные времена", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во времена, когда мы, мягко говоря, не видим решительности и конкретных действий от таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста, мы должны искать и находить новые форматы взаимодействия. Если мы не видим отклика, мы должны искать новые линии сотрудничества. Возможно, именно система омбудсменов поможет нас с вами приблизить к желаемому результату, к возврашению домой всех украинцев, взрослых, детей, которые силой удерживаются на территории РФ", - сказал Зеленский.

"Стоит хотя бы попробовать", - отметил Зеленский.

Читайте: Россия предоставила возможность украинским пленным переписываться с родными, - Международный комитет Красного Креста

Зеленский Владимир (20290) Красный Крест (440) пленные (2135)


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Топ комментарии
+7
Ч.Х. длявас куйовий???
а чи не ви підставили його коли сказали всьому світу що саме Ч.Х.
дав гарантії що до здачі азовсталі???
бо саме ви з єрмаком наказали здатися.
чи не під ЧХ в Україну їдуть тисячі фур гуманітарки
чи може ЧХ стали контролювати куда ви діваєте цю гуманітарку???
ніхто не може домовитися з ******
а ЧХ зобов,язаний домовитись????
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09.12.2022 13:55
+7
Красный крест полное и бесполезное говно как и ОБСЕ и ТД.
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09.12.2022 14:01
+6
окуїти.А наша зелена влада робить якісь рухи та спроби для повернення наших громадян з рашки чи тільки від інших це вимагає?
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09.12.2022 13:57
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Давно пора .
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09.12.2022 13:42 Ответить
та да, воно не баче. воно баче тільки дії дєрьмака, татарова, агрохламідії і жирного стіфанчюка.
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09.12.2022 13:53 Ответить
Ч.Х. длявас куйовий???
а чи не ви підставили його коли сказали всьому світу що саме Ч.Х.
дав гарантії що до здачі азовсталі???
бо саме ви з єрмаком наказали здатися.
чи не під ЧХ в Україну їдуть тисячі фур гуманітарки
чи може ЧХ стали контролювати куда ви діваєте цю гуманітарку???
ніхто не може домовитися з ******
а ЧХ зобов,язаний домовитись????
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09.12.2022 13:55 Ответить
чого ти кричиш? Просто дай відповідь на питання скільки раз ЧХ, згідно ЖК домігся зустрічі з нашими хлопцями? ***** займатись підміной понять?
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09.12.2022 17:44 Ответить
окуїти.А наша зелена влада робить якісь рухи та спроби для повернення наших громадян з рашки чи тільки від інших це вимагає?
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09.12.2022 13:57 Ответить
Красный крест полное и бесполезное говно как и ОБСЕ и ТД.
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09.12.2022 14:01 Ответить
Може бути, але не треба було підставляти ЧХ і говорити що вони щось обіцяли по обміну азовців, коли вони не чого не обіцяли.
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09.12.2022 15:35 Ответить
вони згідно ЖК зобов'язані контролювати умови і стан полонених, але роблять тільки з одного боку.
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09.12.2022 17:45 Ответить
Это сейчас не видно . А раньше очень даже видно было , когда фуры 8 лет в ордло ездли беспрерывно .
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09.12.2022 14:09 Ответить
Все як у кацапській методичці. Треба знайти зовнішнього ворога, та відвести від себе підозру що все про...бав. Винна німечина, винні штати, винни червоний хрест та клятий порошенко з порохлботами. Та нічого що пів світу озброює та вдягає армію та кормлять переселенців і біженців.
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09.12.2022 14:13 Ответить
Вовка ЧЕМБЕРЛЕНСЬКИЙ два роки зливав підготовку до війни, потім спішив домовлятись, порозставляв на посади мародерів - а тепер вимагає рішучості від інших?
я ридаю
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09.12.2022 15:32 Ответить
Уся система міжнародних організайцій, що виникла після 2WW, має бути повністю переформатована.
І це стосується не лише Червоного Хреста.
Насамперед це - ООН, ОБСЄ, Рада Європи, МАГАТЕ і т.п. і т.д.
Моральне право стати ініціатором таких змін має нині одна держава - Україна.
На жаль, не бачу від наших Просвітленних Мівіною жодної ідеї щодо нового, майбутнього світопорядку, в якому не має бути місця московії як одного із центрів впливу на світову політику..
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09.12.2022 17:11 Ответить
ОБСЄ, МАГАТЕ це структури ООН...насправді зміни будуть, те що ти не бачиш нічого не значить, але треба спочатку покінчини з пуйлом. Бо зараз ми хоч якось ці структури заставляємо ворушитись, а як казати наразі про їх реформування на державноиу рівні, вони ,в кращому випадку будуть відморожуватись, бо за свої теплі місця хвилюються
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09.12.2022 17:49 Ответить
а їх туда хтось пускав?
на АЕС когось пустили??
в Оленівку пустили хоч кого небудь
чи щоб прикрити половину призначених моньою керівників відомств, які є зрадниками
теж зробите винуватим ЧХ
я топчу трасу і бачу купу машин ЧХ
допомагають як можуть
а вони нам щось винні????
чи вони винні що американські позашляховики ДУСя ******** у ЗСУ
не шукайте крайніх,
ворог в раші і на банковій
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09.12.2022 18:30 Ответить
 
 