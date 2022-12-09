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Новости Война
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Более 60% ракет, выпущенных Россией с начала вторжения, были нацелены на гражданские объекты, - Зеленский

ракета

Из всего количества ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля по Украине, 62% были направлены против гражданских объектов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на международной конференции "Права человека в темные времена", посвященной 74-летию со дня принятия и провозглашения Генеральной ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава государства подчеркнул, что преступления российского государства на территории Украины и против украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны.

"Украинские города и наши городки, наши села, которые российская артиллерия разбивает просто на камни, не один, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационные, ракетные терроры, удары российской федерации, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии — Лондона. Из всех ракет, выпущенных российской армией с 24 февраля, 62% были направлены именно против гражданских объектов. Против человека. Против человечности", – сказал Зеленский.

Также он рассказал о фильтрационных лагерях, созданных россиянами на территории Украины, обнаруженых пыточных и массовых захоронениях людей. Упомянул и о принудительной депортации россиянами украинцев.

"Более 2 миллионов человек вывезены. Незаконное усыновление в российских семьях наших украинских детишек, которые были фактически похищены, угнаны из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории в оккупационную армию. Все это реальные примеры", - подчеркнул глава Украинского государства.

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Также он упомянул о минном терроре против украинцев, постоянных обстрелах, жертвах в приграничной зоне с российской федерацией и в прифронтовых районах.

"Это все такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб, жизней людей. Все это так и есть, это трагедия, такой масштаб", – добавил Зеленский.

армия РФ (19143) Зеленский Владимир (20290) ракеты (3566) россия (95441)


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Браво лідору ********** 😆
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09.12.2022 14:03 Ответить
А скільки ракет ми випустили на лаптєстану? Чому досі нам нема чим потужно бавовнути по якомусь військовому заводу?
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09.12.2022 14:13 Ответить
Тому що ми вибрали до влади

Зека

Злодія

Клоуна

Тому в нас в країні нема зброї в війна.
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09.12.2022 14:44 Ответить
А русня по другому не может.
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09.12.2022 14:23 Ответить
А тепер спитай себе - пуляла б русня по цих об'єктах якби знала про отвєтку?
А де наша отвєтка?
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09.12.2022 14:31 Ответить
В асфальті великого крадівництва наша отвєтка.
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09.12.2022 15:42 Ответить
Просто хотілося б дізнатися: а скільки ракет було виготовлено в Україні за 2.5 років правління цього клоунського імбіцила? 2 чи 3? А може 5?
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09.12.2022 15:41 Ответить
Тю, шо за предъЯва. Он же еще во времена мендельши, чи богдана вам честно сознался, что ничего никому не должен.
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09.12.2022 17:04 Ответить
США попередили в п'ятницю, що Росія та Іран нарощують військову співпрацю до такої міри, яка є "шкідливою" для України та сусідів Ірану.

Посилаючись на оцінки розвідки, речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував "безпрецедентний рівень військово-технічної підтримки, який перетворює їхні відносини в повноцінне оборонне партнерство".

Кірбі заявив, що іранські пілоти проходять підготовку до польоту російських винищувачів Сухого Су-35, які, як очікується, будуть поставлені в наступному році. Це "значно зміцнило б військово-повітряні сили Ірану щодо його регіональних сусідів", сказав він.

Тим часом Кірбі заявив, що Іран, як повідомляється, розглядає можливість створення спільної лінії з виробництва дронів в Росії.
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10.12.2022 05:52 Ответить
 
 