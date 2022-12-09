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Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в том числе 18 САУ RCH-155

сау,155,rch

Германия анонсировала передачу Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в твиттере посольство Германии.

"Германия передаст Украине 18 САУ RCH 155, 80 пикапов, 2 ангарные палатки, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования. В течение последней недели Украина получила 20 бронеавтомобилей Dingo и 2 большегрузных седельных тягача M1070 Oshkosh", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявлен сбор на защиту объектов критической инфраструктуры комплексами "Кропива"

Германия (6943) помощь (7788) САУ (205)


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Топ комментарии
+33
Нічого собі!
Супер, якщо передадуть.
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09.12.2022 14:02
+21
Они расшифровываются как Rашисти Сдохнуть Незабаром
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09.12.2022 14:54
+15
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
У. Черчиль.
И как оно россии???
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09.12.2022 14:20
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Нічого собі!
Супер, якщо передадуть.
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09.12.2022 14:02 Ответить
Уже передали, якщо пишуть, то уже в Україні на "радість "оркам.
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09.12.2022 14:21 Ответить
така тактика - коли зброя надходить з США; а коли від вас, з Німеччини - то рівно навпаки: оголошуюють про надходження чи не за рік до поставок.
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09.12.2022 14:56 Ответить
Яку саме зброю ви маєте на увазі? Ніскільки мені відомо, то затримок з поставками ще не було. Якщо уряд оголосив надання чогось, то відправка починається майже одразу
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09.12.2022 19:33 Ответить
Это так, наше излбленное нытье.
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09.12.2022 20:20 Ответить
Ще не передали, але передадуть. Кому цікаво, ось офіційна сторінка військової допомоги: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514
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09.12.2022 15:03 Ответить
Там іде загальна інформація про надану допомогу до 5 грудня. Три Ірис це круто. Дороги і дати передачі не фіксують, таємно
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09.12.2022 19:15 Ответить
Я це розумію, але саме ці САУ знаходяться у фазі «підготовки чи в процесі» доставки. Будемо чекати. Те, що уряд Німеччини дав дозвіл, вже пів справи
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09.12.2022 19:39 Ответить
Даун в 2025 году передадут, радостно осел вышеватный??
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09.12.2022 18:16 Ответить
пишут что производитель сможет изготовить их для Украины не ранее первой половины 2025 года.
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09.12.2022 19:55 Ответить
Хто і де пишуть,бо там є інформація, що передають,а не готують до виготовлення. На німецькій мові це звучить так.
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09.12.2022 20:01 Ответить
Це самі круті сау, потрібно замовляти ще штук 150-200!
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09.12.2022 15:25 Ответить
Чим круті?
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10.12.2022 03:18 Ответить
Якщо я не помиляюсь то мають передати в 2025 році)
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09.12.2022 15:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7GutPnP2RsQ
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09.12.2022 16:00 Ответить
То була розмова в липні,але передача після 7 грудня уже в анонсі. Виробництво було за 5 місяців. Мельник напевно не так зрозумів
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09.12.2022 20:08 Ответить
Мельник -обыкновенный провокатор, агент влияния рф. Задача-препятствовать поставкам вооружеений, путем создания конфликтов между Украиной и ФРГ.
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09.12.2022 20:24 Ответить
І кацапські пропагандони афтарітєтна скажуть що вони розшифровуються як RaiCH
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09.12.2022 14:05 Ответить
Они расшифровываются как Rашисти Сдохнуть Незабаром
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09.12.2022 14:54 Ответить
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09.12.2022 14:58 Ответить
а там і танчики приїдуть - leopard 2
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09.12.2022 14:07 Ответить
по тих саушках бачив інфу, що це плани на 2025 рік
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09.12.2022 14:09 Ответить
Будувати в Україні, не розкачуйте брехню.
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09.12.2022 14:23 Ответить
Можете дати посилання на цю інфу?
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09.12.2022 14:24 Ответить
перше ж посилання відразу під новиною https://censor.net/ua/news/3367774/********************************************************
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09.12.2022 15:39 Ответить
Новина від 17.09.2022, все же змінилось.
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09.12.2022 15:46 Ответить
дурники казочкам вірять - виробничі потужності Краус-Маффай дозволяють випускати всього дві САУ за три місяці
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09.12.2022 17:07 Ответить
https://www.technology.org/2022/12/08/german-will-build-rch-155-for-ukraine-impressive-destructive-power-firing-rate-and-range/
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09.12.2022 16:53 Ответить
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09.12.2022 14:09 Ответить
Стволи на 155 нам потрібні.
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09.12.2022 14:09 Ответить
Наче снаряди потрібні до діючих стволів
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10.12.2022 03:20 Ответить
на тапок похож)
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09.12.2022 14:10 Ответить
Тапок для москальських тарганів )
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09.12.2022 14:19 Ответить
Це дуже крута арта! Велика подяка!
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09.12.2022 14:15 Ответить
Питання - коли?
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09.12.2022 14:15 Ответить
Трохи почали наводити порядок у себе в політичному полі, може справа піде швидше )
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09.12.2022 14:20 Ответить
От що значить - мєльніка звідти убрали!)))
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09.12.2022 14:41 Ответить
Великий дипломат обізвався ?((( Ну ну (((
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09.12.2022 15:14 Ответить
Только пообещали убрать хама и провокатора Мельника-тут же пошло вооружение. Мельника новые власти, после вой5ы,будут судить за саботаж, приведший к серьезному конфликту между ФРГ и Украиной, который вылился в задержке на поставку техники.
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09.12.2022 20:28 Ответить
Без образ - ви дуже переоцінюєте вплив поведінки посла України на поставки озброєння Німеччиною .Якби все було так просто - Україну зброєю вже б завалили ((
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10.12.2022 16:14 Ответить
Без обид. Вы явно недооцениваете влияния человеческой психологии на политические решения. Если одновременно Зеленский хамит и унижает Штайнмаера, а в его лице и страну, президентом которой он является и тут же выскакивает как чертик из табакерки Мельник с хамством в отношении канцлера Германии. Условия задачи- Украина выступает просящей стороной, Германия донором. Решения умнго человека- отвечать хамством на хамство мы не станем, подождем, пока хамы сами начнут телодвижения. У нас( Германии) никаких юридических обязательств нет, наша добрая воля. А Мельника просто станем игнорировать и никто из правительства, включая МИД, Мельника после скандала не принимал. На что хайпожер-блогер Мельник сам жаловался. Вот так было.
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10.12.2022 18:25 Ответить
Якби у політичних рішеннях емоції грали таку роль як ви їм відводите , то після того що зе та його компанія нагородили в бік США , тим нам не допомагати , а відкривати другий фронт проти нас варто було , а воно он як і самі допомагають , і інших просять так само робити .... Щодо рішень Німеччини теж щось схоже , тільки навпаки , бо такий вплив на рішення Німеччини з боку параші , який вона мала , важко перебити коментарями якогось посла ( чи позитивними , чи негативними ) . Ми просто за роки зевлади тішки відвикли від того що політика це постійні компроміси , бо у вигляді комедіанта отримали якусь гримасу диктатури , а у інших державах все трішки інакше відбувається , саме через це може і з послом не зустрічалися , бо навіщо зустрічатися як рішення прийняти не вдається , щоб кави попити ?((
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11.12.2022 01:41 Ответить
В том то и дело-что послы стран ВСЕГДА встречаются с властями пнинимающей страны. Это основа их работы. И "решений" послы не принимают. Принимают политические власти стран. Задачей послов и есть ОБМЕН мнениями относительно предполагаемы шагов и действий строн. Украине, в лице дегенерата Мельника отчетливо дали понять- даже обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, не будут. Пока не уберете хама.
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11.12.2022 01:59 Ответить
Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року. Джерело:
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09.12.2022 14:54 Ответить
Планувалося що їх будуть виготовляти 25 місяців але рейнметалл виготовив за 5.сума контракту 216 млн евро. 7 грудня сау готові до відправлення.
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09.12.2022 15:39 Ответить
Німеччина довго запрянала але вона локомотив Європи і дякуєм що зараз він тягне вагони зброї для нашої армії. Думаю що німці зараз виходять на провідні ролі в допомозі нашій країні
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09.12.2022 14:18 Ответить
Фашисты будущего будут называть себя антифашистами.
У. Черчиль.
И как оно россии???
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09.12.2022 14:20 Ответить
Тільки Черчіля на теперішніх фашистів немає ні у нас ні на заході. Був Борис Джонсон і того затуркали.
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09.12.2022 14:54 Ответить
А сьогодні Московія збирає ООН, тому що багато зброї Україні запад дає.
Хороший удар від Німеччини.
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09.12.2022 14:22 Ответить
Пора вже говорити , що Кубань хоче додому в Україну .
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09.12.2022 14:29 Ответить
Кому вона на кубань нах ,, потрібна з їхнім " казачєством " що себе полухохлами вважає ? Своїх любителів кацапні вище даху ((
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09.12.2022 15:16 Ответить
Не пора. Нам не потрібні ніякі додаткові території. Нам потрібно звільнити свою країну - і тільки.
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09.12.2022 19:27 Ответить
А, вот и пригожинский, с провокативными прызывами для поиска "полезных лайкающих идиотов". Сколько бы ты полезных идиотов не нашел-Украина в отличие от твоей свиноросии, не занимается переделыванием границ и переписыванием истории.
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09.12.2022 20:31 Ответить
Щиро дякуємо, Германіє.
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09.12.2022 14:43 Ответить
давайте подякуємо, коли ЗСУ все це отримають. Дай, Боже, до Різдва (і хотілось би знати, до якого; бо може бути наступного року...).
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09.12.2022 14:52 Ответить
Скажем стране, предоставившей наибольшую военную помощь после США спасибо.
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09.12.2022 20:33 Ответить
Сау бомбезные, они оказываются ещё и 155мм, супермобильные, а это лучшая защита
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09.12.2022 14:52 Ответить
вот она красавица
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09.12.2022 21:26 Ответить
Перші екземпляри будуть готові не раніше ніж через 30 місяців, тобто приблизно у березні 2025 року. Джерело:
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09.12.2022 14:53 Ответить
RCH ona pocti neostavlivajas streliajet,sebe jedit i strelnul na 40 kilometrov
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09.12.2022 14:59 Ответить
Мечта для контрбатарейной борьбы, неуловимая!
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09.12.2022 16:06 Ответить
тільки не давайте покататися на крутих "німцях" мешканцям ОПи, тимошонкам, хоча вони можуть і наполягати, що їм, після голодуванні на мівіні, дуже треба, бо вони в зоні ризику..
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09.12.2022 15:33 Ответить
https://youtu.be/bU4Ac0IcwCw https://youtu.be/bU4Ac0IcwCw...

Зачем Эрдоган загнал путлер👹а в Капкан в проливах Босфор и Дарданеллы 🤣🤣 ржач от блогера Самый сок 2
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09.12.2022 16:21 Ответить
Все що українцям добре, кацапам - смерть.
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09.12.2022 18:53 Ответить
Ми їх замовили, два місяця тому, за гроші, ніхто нічого не передасть, готові вони будуть аж через 30-ть місяців аж у 2025-ому році
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09.12.2022 19:26 Ответить
Саме ви? ФОП Михайло???
Рахунки від німців підкріпіть
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09.12.2022 19:41 Ответить
Україна зацікавлена у закупівлі 18 одиниць цієї техніки. Очікувана вартість угоди - 216 млн євро. Виробник Krauss-Maffei Wegmann зможе поставити перші нові САУ через 30 місяців після запуску робіт. Передбачалося, що зброя надійде Збройним Силам України не раніше 2025-го року, ОДНАК уже у грудні 2022 року було анонсовано постачання 18 одиниць техніки в рамках пакету допомоги від ФРН. - передают 18 штук имеющихся в наличии, видимо изготовленных ранее, в рамках не покупки-контракта, а именно в числе очередного пакета помощи.
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09.12.2022 20:22 Ответить
Для Німеччини унікальна можливість їх перевірки в бою! Бо як показали їхні інші сау вони не дуже підходять для інтенсивного використання.Ось вони їх і допиляють до ідеалу а українці показали себе найкращі ми гармашами,то кому їх обкатувати як не нам?!
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09.12.2022 22:29 Ответить
Здесь не всё так просто, Панзергаубиц 2000 отличная вещь, но... во-первых их должно быть много, во-вторых их должны поддерживать и авиации и спутниковая разведка, и ударные беспилотники и другие средства поражения... а поскольку у нас их и мало, и авиации толком нет, и с разведкой туговато, и ударников мало, и других средств поражения дефиция, ТО ВСЯ нагрузка ложится именно на саму САУ которая и должна вытащить всё в одиночку... Отсюда и проблемы с интенсивной эксплуатацией...
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10.12.2022 12:21 Ответить
 
 