Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в том числе 18 САУ RCH-155
Германия анонсировала передачу Украине 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило в твиттере посольство Германии.
"Германия передаст Украине 18 САУ RCH 155, 80 пикапов, 2 ангарные палатки, 7 грузовиков и 90 единиц противодронного оборудования. В течение последней недели Украина получила 20 бронеавтомобилей Dingo и 2 большегрузных седельных тягача M1070 Oshkosh", - говорится в сообщении.
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