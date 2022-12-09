Власти должны использовать все рычаги для немедленного возвращения воина ВСУ Зубрилина, задержанного в Словакии по запросу России, - Бутусов
В Словакии по розыскному запросу РФ задержан военнослужащий ВСУ Альберт Зубрилин.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Со мной связалась Ксения Зубрилина, гражданка Украины, и сообщила, что они женаты с 2013 года, с тех пор Альберт постоянно проживает на территории Украины, у них двое детей, с 2015-го года Зубрилин имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и имеет, таким образом, все основания для получения гражданства. 6 сентября он официально заключил контракт военнослужащего и направлен в Словакию по приказу своего командования. 14 октября Зубрилин задержан на основании запроса на розыск Российской Федерации и с тех пор остается задержанным в Словакии", - рассказал журналист.
По словам Бутусова, Зубрилин должен быть немедленно выдан Украине, и все запросы и претензии к нашему военнослужащему должны рассматриваться правоохранительными органами Украины.
"Мы очень ценим и уважаем помощь и дружбу Словакии", – добавил он.
"Я просто удивлен, что МИД и МО не делают никаких заявлений, а посольство Украины в Словакии, в которое неоднократно хочет попасть Ксения, не имеет возможности вмешаться в ситуацию и способствовать обращению наших граждан. Обращаю внимание на этот вопиющий случай, ни в коем случае нельзя бросать своих, наш, украинский солдат задержан уже два месяца за границей, и власть должна использовать все рычаги для его немедленного возвращения, никаких других вариантов не существует", - подчеркнул Бутусов.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Толірантність у відношенні злочінців до добра не доводить . А раша - злочінец .
Я декілька разів зтикався з посольством та знаю які типові україно-радянськими чиновники там працюють.
хто же його відправив навмисно у Словаччіну , щоб пересварити Україну і Словаччіну
СБУ пора розібратись
Відомий випадок, коли у 2015 у добробаті служив громадянин росії. Кацапам стали відомі його дані. Вони сфабрикували проти нього справу, що він наче б то у розшуку за вбивство. І наша-ненаша **** влада видала його кацапам. Зробила то все тихо. Мости, Херсон та ін. також тихо здавали. Вони бояться розголосу. Побільше розголосу в змі як в наших, так і в закордонних.