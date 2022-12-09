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Новости Война
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Власти должны использовать все рычаги для немедленного возвращения воина ВСУ Зубрилина, задержанного в Словакии по запросу России, - Бутусов

зсу

В Словакии по розыскному запросу РФ задержан военнослужащий ВСУ Альберт Зубрилин.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Со мной связалась Ксения Зубрилина, гражданка Украины, и сообщила, что они женаты с 2013 года, с тех пор Альберт постоянно проживает на территории Украины, у них двое детей, с 2015-го года Зубрилин имеет вид на постоянное проживание на территории Украины и имеет, таким образом, все основания для получения гражданства. 6 сентября он официально заключил контракт военнослужащего и направлен в Словакию по приказу своего командования. 14 октября Зубрилин задержан на основании запроса на розыск Российской Федерации и с тех пор остается задержанным в Словакии", - рассказал журналист.

По словам Бутусова, Зубрилин должен быть немедленно выдан Украине, и все запросы и претензии к нашему военнослужащему должны рассматриваться правоохранительными органами Украины.

"Мы очень ценим и уважаем помощь и дружбу Словакии", – добавил он.

"Я просто удивлен, что МИД и МО не делают никаких заявлений, а посольство Украины в Словакии, в которое неоднократно хочет попасть Ксения, не имеет возможности вмешаться в ситуацию и способствовать обращению наших граждан. Обращаю внимание на этот вопиющий случай, ни в коем случае нельзя бросать своих, наш, украинский солдат задержан уже два месяца за границей, и власть должна использовать все рычаги для его немедленного возвращения, никаких других вариантов не существует", - подчеркнул Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России.

Смотрите: Система ПВО РФ ослаблена, они не могут организовать даже оборону стратегических объектов. Всегда есть какие-то уязвимости, - Бутусов. ВИДЕО

задержание (6675) Словакия (977) Бутусов Юрий (4353) добровольцы (1159) ВСУ (6568)


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Топ комментарии
+20
так виходить, що наша влада це не зовсім наша...
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09.12.2022 14:53
+17
Вони просто виконують процедуру, прикордонник пробив по базі, а він в розшуку. Тут інше питання, скільки ще терористична рашка буде мати можливість користуватись міжнародними інструментами, наприклад добавляти когось в розшук Інтерполу.
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09.12.2022 15:19
+14
Навіть, коли б Альберт не був одружений з громадаянкою України, він наш військовий, який боронить Україну від кацапів.
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09.12.2022 14:58
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так виходить, що наша влада це не зовсім наша...
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09.12.2022 14:53 Ответить
Та Ви шоооо ...
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09.12.2022 14:55 Ответить
скажи ще, що у нас 'київська хунта'
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09.12.2022 15:18 Ответить
Історія може здаватися мутною, якщо не володієш інформацією. А Бутусов писав, що він потрапив в групу військових, що були відправлені на навчання в Словаччину.
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09.12.2022 15:43 Ответить
Хотів відповісти те саме, але побачив твій коментар Тому просто "лайкнув" тобі
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09.12.2022 16:07 Ответить
А чого мутна? Підписав контракт - повезли на полігон навчатися. Чи ти думаєш у нас з воєнкомату мобілізованих відправляють одразу на фронт?! Це мутний в Україні преZік і його оточення раз допускають бєспрєдєл з нашими військами.
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09.12.2022 15:45 Ответить
Навіть, коли б Альберт не був одружений з громадаянкою України, він наш військовий, який боронить Україну від кацапів.
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09.12.2022 14:58 Ответить
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09.12.2022 15:05 Ответить
а чого Словаччина не посилає кацапів нафіг З ЛЮБОГО ПИТАННЯ ?
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09.12.2022 15:06 Ответить
Вони просто виконують процедуру, прикордонник пробив по базі, а він в розшуку. Тут інше питання, скільки ще терористична рашка буде мати можливість користуватись міжнародними інструментами, наприклад добавляти когось в розшук Інтерполу.
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09.12.2022 15:19 Ответить
Сто баллів !

Толірантність у відношенні злочінців до добра не доводить . А раша - злочінец .
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09.12.2022 16:05 Ответить
У "нашей влады" все не на часи
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09.12.2022 15:08 Ответить
Головне що не барига..
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09.12.2022 15:11 Ответить
Тому що він журналіст, а на фронті буває іноді частіше деяких військових. Кожен має свій фронт ... А для тих, хто не розуміється чим відрізняється журналіст від пропагандисту, демократія від автократії і свобода слова від єдиного марафону - напрямок за крейсером мацква ...
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09.12.2022 15:23 Ответить
Не чешіть дурню, про які повістки Я Вам втирав? Ви мене з кимось плутаєте і з'їжджаєте з теми. Не всі повинні бути військовими, кожен повинен робити свою роботу. Зараз військовий кожен 30й приблизно і всім решта теж можно задавати такі запитання, але вони ні до чого не приведуть. Армія без тилу неможлива, як демократія без опозиції і свободи слова. А діюча влада зкочується в автократію (доречи як люба інша без контролю опозиції). В їхніх розуміннях всіх неугодних, всю опозицію відправити на фронт, знищити і зачистити політичне поле для себе, наприклад щоб не задавали питань про .... Самі знаєте, все перераховувалось купу разів, для декого самих упоротих дарма.
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09.12.2022 15:42 Ответить
Пропоную усім, хто ставить таке питання іншим, спочатку ставити собі.
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09.12.2022 15:50 Ответить
Що за абсурд?🤦
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09.12.2022 15:21 Ответить
а я і не здивований поведінкою посольства - кулеба пусте місце, тому що не здатен навести порядок там, де та за що отримує зарплату.

Я декілька разів зтикався з посольством та знаю які типові україно-радянськими чиновники там працюють.
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09.12.2022 15:33 Ответить
Скоріш за все побачимо дуже погану історію, чимось схожу на історію з кувалдою.
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09.12.2022 15:36 Ответить
направлений до Словаччини за наказом свого командування. Джерело:

хто же його відправив навмисно у Словаччіну , щоб пересварити Україну і Словаччіну
СБУ пора розібратись
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09.12.2022 16:02 Ответить
Цій владі просто насрати на людей. А зрадники, якими ця влада кишить, сруть вишукано.
Відомий випадок, коли у 2015 у добробаті служив громадянин росії. Кацапам стали відомі його дані. Вони сфабрикували проти нього справу, що він наче б то у розшуку за вбивство. І наша-ненаша **** влада видала його кацапам. Зробила то все тихо. Мости, Херсон та ін. також тихо здавали. Вони бояться розголосу. Побільше розголосу в змі як в наших, так і в закордонних.
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09.12.2022 18:15 Ответить
 
 