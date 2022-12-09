РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12157 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 343 9

"Старосту" села Вавилово подозревают в пособничестве государству-агрессору. Ему избрана мера пресечения

суд,феміда

60-летний житель села Вавилово Николаевского района во время оккупации согласился сотрудничать с оккупантами. Он был назначен "старостой села".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Николаева.

По версии следствия, подозреваемый был в дружеских отношениях с представителями РФ, назначившими его старостой села. По меньшей мере, с апреля по начало ноября 2022 года мужчина, используя трактор, привозил к позициям российских войск питьевую воду, чем способствовал улучшению их бытовых условий.

"Находясь на территории местного фермерского хозяйства, он собрал имущество предприятия, в частности, оборудование для ремонтных и сварочных работ, емкости для горючего, запчасти для транспортных средств и доставил в позиции армии РФ. Также передал автомобиль ВАЗ 2101, принадлежавший местному жителю", — сообщают в суде.

Судья постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Читайте: Россияне обстреляли Николаев из зенитных комплексов С-300

Николаевская область (2116) судья (2645) государственная измена (1535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ручной каток для асфальта и поле на разминирование . Или опять очередную гниду будем годами кормить ?
показать весь комментарий
09.12.2022 15:30 Ответить
Да, история возвращается.. в советское время часто показываи кадры как после очередного освобождения, вроде, белорусского села от немецко-фашистских оккупантов старосту, пособника оккупантов, вели по селу а его односельчане били мотыгами, палками, чем могли..
показать весь комментарий
09.12.2022 16:14 Ответить
на гіляку цього запроданця кацапського !!!
показать весь комментарий
09.12.2022 15:31 Ответить
А Оманского, бениного Нарика с фсбэшником Елдаком, билетером 95 квартала бакановым и подстилкой козака-меРтвечука верещюк сдавшим юг Украины и т.д вы ни в чем не подозреваете???
показать весь комментарий
09.12.2022 15:37 Ответить
И не говори.....проходы разминировали.....арту отвели....сами сдали этого деда в плен кацапской нечисти....а теперь судят за воды привёз......вы бы против автоматки может и корову бы свою зарезали кто тут разменять его советует....а за то что ЗЕля сдал в плен тысячи своих патриотов на смерть как в Еленовке вопросы задать не хотят....страшно.)
показать весь комментарий
09.12.2022 16:03 Ответить
Хм... Одного не пойму "без права внесения залога". Т.е украл миллиард - залог 100 млн. Пособничал , еще и не факт пока - залог нельзя... Интересно получается. Но дело даже не этом, а в том, что как написали выше, - это ж если он виновен, его еще и содержать в плену и не поменяешь его никак.
показать весь комментарий
09.12.2022 15:39 Ответить
п'ять хвилин назад прочитав велике інтерв'ю жіночки-фельдшера, про життя під окупантами. стільки гідності і мужності. а тут цей "староста", тьфу.
показать весь комментарий
09.12.2022 15:40 Ответить
Лошара какой-то. Ещё и копейку у кого-то отобрал и оркам подогнал). На десюрик натворил делов.
показать весь комментарий
09.12.2022 15:44 Ответить
Все как при немцах.
показать весь комментарий
09.12.2022 15:47 Ответить
 
 