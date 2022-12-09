"Старосту" села Вавилово подозревают в пособничестве государству-агрессору. Ему избрана мера пресечения

60-летний житель села Вавилово Николаевского района во время оккупации согласился сотрудничать с оккупантами. Он был назначен "старостой села".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Николаева.

По версии следствия, подозреваемый был в дружеских отношениях с представителями РФ, назначившими его старостой села. По меньшей мере, с апреля по начало ноября 2022 года мужчина, используя трактор, привозил к позициям российских войск питьевую воду, чем способствовал улучшению их бытовых условий.

"Находясь на территории местного фермерского хозяйства, он собрал имущество предприятия, в частности, оборудование для ремонтных и сварочных работ, емкости для горючего, запчасти для транспортных средств и доставил в позиции армии РФ. Также передал автомобиль ВАЗ 2101, принадлежавший местному жителю", — сообщают в суде.

Судья постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

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