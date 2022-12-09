Премьер-министр Индии Моди отказался от встречи с Путиным из-за ядерных угроз Украине, - Bloomberg
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По словам осведомленных источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.
Российско-индийский саммит проходил ежегодно с начала 2000-х и был отменен лишь однажды во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В декабре 2021 года Путин ради встречи с Моди посетил Индию – это была его первая поездка за пределы постсоветского пространства после начала пандемии.
Источники Bloomberg указывают, что отмена саммита не означает ухудшения отношений между Дели и Москвой, однако, по их словам, Моди считает, что встреча с российским президентом сейчас не принесет ему выгод.
Отмену саммита подтвердил представитель Путина Дмитрий Песков.
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Інфа 100%, можна робити ставки.
Всё как на базаре. Покупатель уходит, говорит - мне это невыгодно, а продавец за ним побежит, уговаривая - только тебе, как другу, ещё цену скину...
главaря индусов не уважили вы Моди!