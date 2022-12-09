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Премьер-министр Индии Моди отказался от встречи с Путиным из-за ядерных угроз Украине, - Bloomberg

путін,моді

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам осведомленных источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Российско-индийский саммит проходил ежегодно с начала 2000-х и был отменен лишь однажды во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В декабре 2021 года Путин ради встречи с Моди посетил Индию – это была его первая поездка за пределы постсоветского пространства после начала пандемии.

Источники Bloomberg указывают, что отмена саммита не означает ухудшения отношений между Дели и Москвой, однако, по их словам, Моди считает, что встреча с российским президентом сейчас не принесет ему выгод.

Отмену саммита подтвердил представитель Путина Дмитрий Песков.

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Автор: 

Индия (404) путин владимир (31231) россия (95441)


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Топ комментарии
+20
Ооо,уже вчерашние дружки ***** карлика обоссаного посылают))
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09.12.2022 16:11
+16
много ходов очка
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09.12.2022 16:10
+16
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09.12.2022 16:20
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много ходов очка
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09.12.2022 16:10 Ответить
Респект індусам
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09.12.2022 16:41 Ответить
Ооо,уже вчерашние дружки ***** карлика обоссаного посылают))
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09.12.2022 16:11 Ответить
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09.12.2022 16:11 Ответить
Плевок ху.лу на плешивую башку.
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09.12.2022 16:11 Ответить
Зустріч з пуйлом нікому ніякої вигоди не приносила ще! Його краще ігнорить
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09.12.2022 16:14 Ответить
от так. дружба дружбой, а табачок врозь.
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09.12.2022 16:17 Ответить
А шо з нафтою?
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09.12.2022 16:18 Ответить
Мацковський покидьок готовий відсмоктати будь-кому, аби не обісратись в Україні перед своїми свинособаками
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09.12.2022 16:19 Ответить
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09.12.2022 16:20 Ответить
Прекрасная работа и художник замечательный
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09.12.2022 18:38 Ответить
ДзиньПінь теж його скоро прокине через одне місце.

Інфа 100%, можна робити ставки.
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09.12.2022 16:25 Ответить
Зиня его не кинет через это место, а введет
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09.12.2022 16:38 Ответить
Уже даже союзники об Х...ла ноги вытирают. Или в этот раз опять не ноги?
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09.12.2022 16:36 Ответить
Карлик-психопат в очередной раз "всех переиграл". Клинический идиот.
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09.12.2022 16:53 Ответить
На самом деле не из-за ядерных угроз Украине, а цену на нефть сбивает.
Всё как на базаре. Покупатель уходит, говорит - мне это невыгодно, а продавец за ним побежит, уговаривая - только тебе, как другу, ещё цену скину...
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09.12.2022 18:40 Ответить
цілком можливо! коров"ячим прихильникам ПХ на Україну,просто всі бачать,що Путень кінчений лузер і політичний труп(а завтра і фізичний труп) і намагаються урвати собі від падаючої Рашки найбільше (Моді Ерді,скоро Сі і навіть придурок Орбан)...
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09.12.2022 19:03 Ответить
что биндеры взялили там себе за моду ?
главaря индусов не уважили вы Моди!
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09.12.2022 18:56 Ответить
А нафту купує. По нафті все чікі-пікі.
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09.12.2022 20:44 Ответить
Не стоит выдавать нам действительное за желаемое. Ясно же. Индия особая страна, она к ЕС конечно чуть привязана, но скорее как рынок сбыта из ЕС. Все вооружение там российское почти и много чего другого. И конечно Индия много в РФ продает тоже.
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09.12.2022 22:26 Ответить
 
 