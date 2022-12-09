Делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ, - МИД
Задержанный в Словакии по запросу РФ военнослужащий ВСУ Альберт Зубрилин имеет российское гражданство, поэтому консульский доступ со стороны украинских дипломатов к нему осложнен, дело находится на особом контроле.
Об этом Интерфакс-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу РФ. Учитывая, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты содействуют через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт", - сказал он.
Николенко отметил, что в последний раз они общались 6 декабря.
"Украинские консулы предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем. Посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберт Зубрилин обеспечен адвокатом", - сказал он.
В МИД также добавили, что условия содержания военного являются приемлемыми.
"Держим дело защитника Украины на особом контроле", - заявили в МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов призвал власть использовать все рычаги для немедленного возвращения воина.
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Чиновники МО тим самим підставили прикордонників Словаччіни , які мають виконувати свої ОБОВЯЗКИ
Думаю, что треба наказати чиновників за РОЗГІЛЬДЯЙСТВО І НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.
такщо Словаччіна не винна в інцінденти
СБУ ПОРА ВТРУТИТИСЬ
украинцы уже много лет живут с безвизом
Фамилии этих шакалов можно найти в Бтьюбе
Эта проблема уже 8 лет не решается и тормозится на высшем уровне .
Зато воры в законе гражданство получают но проблем.
Щодо американців, то як я розумію, вони не дуже в цій справі старалися для сталіна. Наприклад моєму діду, якого звільнили з табора військовополонених у Нюрберзі, вони пропонували емігрувати до США чи Канади. Багато хто поїхав, але не мій дід.
А щодо цифр розстріляних, то вони занадто завищені. Розстріл, як правило, давали лише верхівці чи якщо людина чимось дуже насолодила, а всі інші в табори. Країна після війни потребувала багато робочих рук і просто вбивати не було ніякої користі. Хоча, сибір, 12-и часова виснажлива праця та недоїдання справно збирали свою данину, не гірше ніж розстрільні команди.
Очень неприятная история, но, слава Богу, жизни бойца ничего не угрожает.
Кстати, в интерполе у кацапов нет права вето. Надо нашим дипломатам активно работать, чтобы исключить террористов из этой организации. А если нет, то тогда уже принять игил и алькаиду
Московія УБИВАЛА людей в Чечні, Молдові, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, а тепер, 9 років, і в УКРАЇНІ !!
Захисникам України теж треба захист‼️💯⚔️🇺🇦❤️😡😠👍🤬‼️