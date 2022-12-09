Делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ, - МИД

Задержанный в Словакии по запросу РФ военнослужащий ВСУ Альберт Зубрилин имеет российское гражданство, поэтому консульский доступ со стороны украинских дипломатов к нему осложнен, дело находится на особом контроле.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу РФ. Учитывая, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты содействуют через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт", - сказал он.

Николенко отметил, что в последний раз они общались 6 декабря.

"Украинские консулы предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем. Посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберт Зубрилин обеспечен адвокатом", - сказал он.

В МИД также добавили, что условия содержания военного являются приемлемыми.

"Держим дело защитника Украины на особом контроле", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов призвал власть использовать все рычаги для немедленного возвращения воина.