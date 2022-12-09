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Новости Война
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Делом задержанного в Словакии воина ВСУ Зубрилина занимается посольство, консульский доступ к нему затруднен из-за гражданства РФ, - МИД

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Задержанный в Словакии по запросу РФ военнослужащий ВСУ Альберт Зубрилин имеет российское гражданство, поэтому консульский доступ со стороны украинских дипломатов к нему осложнен, дело находится на особом контроле.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в Братиславе занимается делом военнослужащего Вооруженных сил Украины Альберта Зубрилина, который 14 октября был задержан в Словакии по запросу РФ. Учитывая, что Альберт Зубрилин является гражданином России, консульский доступ непосредственно к нему со стороны украинских дипломатов затруднен. В то же время, наши дипломаты содействуют через его жену, гражданку Украины, с которой поддерживают регулярный контакт", - сказал он.

Николенко отметил, что в последний раз они общались 6 декабря.

"Украинские консулы предложили жене оказать поддержку в ее приезде в Словакию и организации встречи с ее мужем. Посольство сейчас взаимодействует со словацкими правоохранительными органами в контексте подготовки к рассмотрению запроса РФ в суде. Альберт Зубрилин обеспечен адвокатом", - сказал он.

В МИД также добавили, что условия содержания военного являются приемлемыми.

"Держим дело защитника Украины на особом контроле", - заявили в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 октября Словакия задержала воина ВСУ гражданина РФ Зубрилина по запросу России.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов призвал власть использовать все рычаги для немедленного возвращения воина.

Автор: 

МИД (6940) Словакия (977) военнослужащие (6119) добровольцы (1159) ВСУ (6568) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+15
Як можно було відправити громадянина РФ у Словаччіну? У РФ нема безвізового режиму.

Чиновники МО тим самим підставили прикордонників Словаччіни , які мають виконувати свої ОБОВЯЗКИ
Думаю, что треба наказати чиновників за РОЗГІЛЬДЯЙСТВО І НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

такщо Словаччіна не винна в інцінденти
СБУ ПОРА ВТРУТИТИСЬ
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09.12.2022 16:45
+13
Це яскравий приклад європейського абсурду. Країна затримала невинну людину за запитом країни, яку Європа об'явила спонсором тероризму.
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09.12.2022 18:03
+12
Не розумію,якщо він воював на боці зсу,чому не дали громадянство,як тим чеченцям,які за нас воювали а їх депортували до лап кадирова
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09.12.2022 16:54
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Правила форума Совет форумчан
Як можно було відправити громадянина РФ у Словаччіну? У РФ нема безвізового режиму.

Чиновники МО тим самим підставили прикордонників Словаччіни , які мають виконувати свої ОБОВЯЗКИ
Думаю, что треба наказати чиновників за РОЗГІЛЬДЯЙСТВО І НЕПРОФЕСІОНАЛІЗМ.

такщо Словаччіна не винна в інцінденти
СБУ ПОРА ВТРУТИТИСЬ
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09.12.2022 16:45 Ответить
чого впевнена що в нього не було 5 річного шенгена?
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09.12.2022 17:21 Ответить
В этих вопросах лучше кацапы разбираются.

украинцы уже много лет живут с безвизом
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09.12.2022 17:31 Ответить
Софіє! У окопі ніхто "громадянство" не питає! Це - як у Січі Запорізькій: "В бога віруєш? Горілку п"єш? Товаришеві спину прикриваєш? значить - "свій"!
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09.12.2022 21:06 Ответить
Думаю, що це спецоперація хремля, щоб зіпсувати дружні відносини між Україною і Словаччиною
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09.12.2022 16:49 Ответить
Не розумію,якщо він воював на боці зсу,чому не дали громадянство,як тим чеченцям,які за нас воювали а їх депортували до лап кадирова
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09.12.2022 16:54 Ответить
Набуття українського громадянства - доволі складне питання, особливо для громадян РФ. Не у всіх вистачає часу та натхнення, особливо коли знаходишся переважно на війні. Прикладів доволі багато.
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09.12.2022 19:25 Ответить
а то вже залежить для яких само громадян рф, якщо на приклад цей громадянин рф якийсь невзоров, що путіну дупу вилизував, або це якийсь олігарх русскій, чи ще якийсь "хороший человек" то жодних проблем, на протязі дня зроблять.
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09.12.2022 22:10 Ответить
Звісно, якщо на допомогу приходить ОП, то проблем ніяких. Але далеко не всім так щастить.
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10.12.2022 00:15 Ответить
і ця ***** вже майже два місяці! Треба негайно витягати людину!
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09.12.2022 17:23 Ответить
В войне в Испании 1936-39 гг..принимали участие советские шакалы очень серьезно ...только Хероев дохлого Совка было аж 57 крыс Сралина, двое получили это звание дважды...
Фамилии этих шакалов можно найти в Бтьюбе
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09.12.2022 17:29 Ответить
Вопрос к Зеленскому...... И пред президенту..... Почему защитники Украины с боями получают укр гражданство?
Эта проблема уже 8 лет не решается и тормозится на высшем уровне .
Зато воры в законе гражданство получают но проблем.
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09.12.2022 17:32 Ответить
тому що невзоров отримав громадянство України без черги і без бою.
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09.12.2022 22:21 Ответить
После 9 мая 1945 года...шакалы Сралина потребовали от США и Британии вернуть всех пленных и гастарбайтера совка на уРодину...,по официальной информации вернули около 3 млн...половина из них были расстреляны ....как предатели а их семьи включая стариков женщин и детей сидели в ГУЛАГе до 1953 года..когда Берия объявил об Амнистию..., некоторые сидели и дольше...
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09.12.2022 17:36 Ответить
По ялтинським домовленостям союзники мали видати всіх громадян СРСР які були такими ще до 1 вересня 1939 року. Але дехто перестарався. Так, наприклад, англійці видали сталіну казаків з їхніми сім'ями які покинули росію після революції і ніколи не були громадянами СРСР. Це в цілому декілька тисяч. Всю верхівку розстріляли, а інші попали в табори. Як правило давали від 15 років і більше. Там більшість і загинула. Цей злочин мав би бути на совісті Чечиля.
Щодо американців, то як я розумію, вони не дуже в цій справі старалися для сталіна. Наприклад моєму діду, якого звільнили з табора військовополонених у Нюрберзі, вони пропонували емігрувати до США чи Канади. Багато хто поїхав, але не мій дід.
А щодо цифр розстріляних, то вони занадто завищені. Розстріл, як правило, давали лише верхівці чи якщо людина чимось дуже насолодила, а всі інші в табори. Країна після війни потребувала багато робочих рук і просто вбивати не було ніякої користі. Хоча, сибір, 12-и часова виснажлива праця та недоїдання справно збирали свою данину, не гірше ніж розстрільні команди.
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09.12.2022 18:28 Ответить
Це яскравий приклад європейського абсурду. Країна затримала невинну людину за запитом країни, яку Європа об'явила спонсором тероризму.
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09.12.2022 18:03 Ответить
Як у кацапів: "родіна тєбя обязатєльно кінєт, синок"©
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09.12.2022 21:32 Ответить
А чому Україна не може терміново надати громадянство України воїну? Чому взагалі більшість не змінить закон про гр-во і спростити надання гр-ва військовим? Де ж слуги?
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09.12.2022 21:42 Ответить
а наші дипломати чого соплі жують? Та виривати людину треба з кігтів кгб якнайшвидше !!!
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09.12.2022 21:44 Ответить
Освободят его. Просто нужно пройти полностью всю процедуру, которая занимает довольно длительное время.
Очень неприятная история, но, слава Богу, жизни бойца ничего не угрожает.
Кстати, в интерполе у кацапов нет права вето. Надо нашим дипломатам активно работать, чтобы исключить террористов из этой организации. А если нет, то тогда уже принять игил и алькаиду
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10.12.2022 00:38 Ответить
Московіі віри немає, це країна тероризму ще з часів радянщини !!!
Московія УБИВАЛА людей в Чечні, Молдові, Грузії, Абхазії, Нагірному Карабасі, а тепер, 9 років, і в УКРАЇНІ !!
Захисникам України теж треба захист‼️💯⚔️🇺🇦❤️😡😠👍🤬‼️
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10.12.2022 01:29 Ответить
Вы придурки, почему ему не даёте гражданство Украины ?
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10.12.2022 06:41 Ответить
Его нет в списках ( в очереди ) "хороших руских" в комиссии по предоставлению гражданства? Безплатно. "Неначасі".
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10.12.2022 07:31 Ответить
 
 