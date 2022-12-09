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Комитет ВР поддержал законопроект о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней религиозных организаций

депутат,вр,рада,верховна

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять парламенту в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине российской православной церкви и связанных с ней религиозных организаций.

Об этом заместитель главы комитета, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Рекомендовали Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", – отметила она.

Народный депутат рассказала, что документ предусматривает установление запрета деятельности русской православной церкви на территории Украины, религиозных организаций, непосредственно или как составные части другой религиозной организации, входят в структуру рпц, а также религиозных центров, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных и других вопросах рпц.

Также в проекте отмечается, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т. п.), срок действия которых не истек, заключены между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых она является, прекращаются досрочно.

Кроме того, предлагается определить особенности наименования религиозных организаций, в частности возможность религиозной организации использовать в своем названии (как полном, так и сокращенном), наименовании слово "православный" или "православная" в падежах исключительно в случае, если эта религиозная организация в канонических и организационных вопросах подчинена Православной Церкви Украины.

Читайте также: Зеленского просят признать безотлагательным законопроект о запрете в Украине РПЦ и ее структур, - петиция

Автор: 

ВР (29234) запрет (1705) РПЦ (743) УПЦ МП (1560) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+20
сподіваюсь це початок великих змін по викоріненню коллаборантів у релігійній громаді України
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09.12.2022 17:12
+16
Це зловісне кубло кацапської розпусти імені НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ вже давно треба було гнати ссяними тряпками і сраними віниками.

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09.12.2022 17:41
+13
Теж сподіваюсь, що це не буде чергове пердіння в борошно, імітація бурхливої діяльності, щоб налякати москалопопів, притиснути їх, зробити з ними гешефт із розподілу пожертв між арахламідіями, і далі закривати очі на їх антиукраїнську діяльність
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09.12.2022 17:17
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Правила форума Совет форумчан
сподіваюсь це початок великих змін по викоріненню коллаборантів у релігійній громаді України
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09.12.2022 17:12 Ответить
МВД Латвии добавило в «черный список» ведущего «Дождя», говорившего о помощи армии РФ.
Представление главе МВД внесла Служба государственной безопасности Латвии, которая назвала неприемлемыми слова Коростелева, озвученные в эфире «Дождя» 1 декабря: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».
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09.12.2022 18:58 Ответить
Легких шляхів для вирішення складних проблем не існує
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10.12.2022 09:38 Ответить
Внести на розгляд і голосування негайно! Якщо "Слугам" дадуть із ОП команду -
конституційна більшсть без проблем.
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09.12.2022 17:16 Ответить
Теж сподіваюсь, що це не буде чергове пердіння в борошно, імітація бурхливої діяльності, щоб налякати москалопопів, притиснути їх, зробити з ними гешефт із розподілу пожертв між арахламідіями, і далі закривати очі на їх антиукраїнську діяльність
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09.12.2022 17:17 Ответить
Не знаю, як щодо борошна, а у калюжу може бути, якщо усі ці падлюки з рпц швиденько перебіжать до ПЦУ і продовжать там свою "святу" справу. Наприклад "громада переходить, але просить залишити того ж священника", тощо.
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09.12.2022 17:38 Ответить
http://www.bible-for-you.org/Issleduem/zar.php даремно сподіваться
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10.12.2022 09:37 Ответить
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09.12.2022 17:17 Ответить
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09.12.2022 17:18 Ответить
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09.12.2022 17:21 Ответить
Теперь, муйло накормит кырыла "новичком", как не справившегося с внедрением в жистю программы сруцкАГА МИГА.
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09.12.2022 17:23 Ответить
Це зловісне кубло кацапської розпусти імені НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ вже давно треба було гнати ссяними тряпками і сраними віниками.

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09.12.2022 17:41 Ответить
А особо гундяйствующіх попів треба без зайвих антімоній відразу відправляти за порєбрік.
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09.12.2022 17:44 Ответить
Та ти шо. А ваший он три роки на піаніні грав - мало прутня не стоптав, бідося.
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09.12.2022 18:18 Ответить
А ваш з першого дня правління взагалі засцяв хоч щось робити з цього питання, доки носом ні тюкнули у калюжу . Бо не не на часі було, як завжди. Бо Оман, Трускавець, Буковель...
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09.12.2022 18:52 Ответить
ну наконец то!
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09.12.2022 18:28 Ответить
бути людиною а не манкуртом майор соловей
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09.12.2022 19:18 Ответить
Ну таки можуть - якщо захотять!
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09.12.2022 19:50 Ответить
Складається враження, що автори законопроекту не читали Конституції України та не знайомі з принципами права. Єдиний можливий зміст такого закону - це ліквідація УПЦ МП та всіх її організацій. Все інше - фантазії невігласів.
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09.12.2022 20:09 Ответить
Невігласи якраз вважають, що безбожники зможуть розібратися в питаннях віри.
Дуб дубом
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10.12.2022 09:32 Ответить
Слава Богу!
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09.12.2022 21:41 Ответить
Велика надія в мене на заборону використання слова "православна". Але боюсь, що це будуть трактувати як заборону тільки для нових релігійних організацій
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10.12.2022 07:56 Ответить
Ха ха... Вони хутко переобуються в Київський, цей процес давно пішов. Людей не переробиш, а це заединщики, що коряться церковному керівництву, замість Христової науки про незалежність помісної церкви
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10.12.2022 09:29 Ответить
Beloded Viktor ну нащо ви несете маячню? Ісус нічого про ніяку церкву не вчив і не проповідував. Ні про залежну церкву , ні про незалежну і помісну. В часи Ісуса християнської церкви як такої не було.
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10.12.2022 12:06 Ответить
За словами Ісуса, церква, як посередник, взагалі не потрібна.

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10.12.2022 19:12 Ответить
 
 