Комитет ВР поддержал законопроект о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней религиозных организаций

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять парламенту в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине российской православной церкви и связанных с ней религиозных организаций.

Об этом заместитель главы комитета, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Рекомендовали Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", – отметила она.

Народный депутат рассказала, что документ предусматривает установление запрета деятельности русской православной церкви на территории Украины, религиозных организаций, непосредственно или как составные части другой религиозной организации, входят в структуру рпц, а также религиозных центров, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных и других вопросах рпц.

Также в проекте отмечается, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т. п.), срок действия которых не истек, заключены между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых она является, прекращаются досрочно.

Кроме того, предлагается определить особенности наименования религиозных организаций, в частности возможность религиозной организации использовать в своем названии (как полном, так и сокращенном), наименовании слово "православный" или "православная" в падежах исключительно в случае, если эта религиозная организация в канонических и организационных вопросах подчинена Православной Церкви Украины.

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