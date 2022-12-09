Комитет ВР поддержал законопроект о запрете деятельности в Украине РПЦ и связанных с ней религиозных организаций
Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует принять парламенту в первом чтении законопроект о запрете деятельности в Украине российской православной церкви и связанных с ней религиозных организаций.
Об этом заместитель главы комитета, заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Рекомендовали Верховной Раде принять в первом чтении законопроект № 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", – отметила она.
Народный депутат рассказала, что документ предусматривает установление запрета деятельности русской православной церкви на территории Украины, религиозных организаций, непосредственно или как составные части другой религиозной организации, входят в структуру рпц, а также религиозных центров, входящих в состав или признающих подчинение в канонических, организационных и других вопросах рпц.
Также в проекте отмечается, что все сделки, связанные с использованием имущества (аренды, найма, лизинга и т. п.), срок действия которых не истек, заключены между резидентами Украины с соответствующей запрещенной иностранной религиозной организацией, а также с юридическими лицами, собственником, участником, акционером которых она является, прекращаются досрочно.
Кроме того, предлагается определить особенности наименования религиозных организаций, в частности возможность религиозной организации использовать в своем названии (как полном, так и сокращенном), наименовании слово "православный" или "православная" в падежах исключительно в случае, если эта религиозная организация в канонических и организационных вопросах подчинена Православной Церкви Украины.
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