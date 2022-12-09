Враг сосредотачивает усилия для наступления под Бахмутом. На Лиманском и Авдеевском направлениях стремится улучшить тактическое положение, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 09 декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Продолжаются двести восемьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.
Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области.
Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области проходят мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.
На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометному обстрелу подвергся населенный пункт Ходыно Сумской области.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении противник нанес огневое поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичев, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты оказали огневое влияние по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении враг артиллерией обстрелял населенные пункты Херсонской области рядом с линией столкновения. Опять артиллерийским обстрелам подверглись Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.
Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной компании.
Вместе с тем, в отдельных регионах российской федерации продолжаются меры по мобилизации. Так, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники".
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Вторая армія третього Міра..вояки собаки...🔥💥 будете палати у вічному вогні 💥🔥💥🔥💥🔥💥🔥💥
В Бахмуті здали ще один квартал по вулиці Лумумби. Але південні околиці Бахмута за нами.
Ще одна лінія оборони - під Авдіївкою; зокрема, бої "туди-сюди" в Водяному.
Під Вугледаром наші ворога зупинили. Віни вже видихується, нарешті?
https://www.youtube.com/watch?v=PY-zYiJ9un0
Давно відомо, що найкраща оборона - це напад. От що буває коли дозволити ворогу вийти з оперативного оточення, втратити наступальну ініціативу в очікуванні сприятливих умов, тоді ворог починає нав'язувати свої пріоритети у війні.